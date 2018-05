Reportan importantes ingresos por ventas, en la Semana de Yucatán en México

Ciudad de México.- En busca de ampliar el mercado de la guayabera y dar mayor proyección a esta prenda icónica de la península de Yucatán, en beneficio de esta actividad económica que está en boyante crecimiento, se presentó la ya tradicional pasarela, dentro de la Semana de Yucatán en México, donde se expuso los modelos ganadores del concurso “Diseña tu guayabera”.

En esta exhibición, que es parte del exitoso programa “Así es la guayabera, así es Yucatán”, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en Yucatán, Pedro Góngora Medina, destacó que se trata del pináculo para el sector que representa, por lo que el foro incrementa la posibilidad de hacer negocios y ya ha rendido sus primeros frutos.

“Una importante empresa de taxis de la Ciudad de México ya hizo un pedido para uniformar a sus conductores en la época de verano. La oficina central autorizó una guayabera de manga corta y existe la confianza de que se trata de prendas que reúnen los estándares de calidad, hecho por productores certificados”, adelantó.

En el evento donde se dio a conocer el modelo ganador, una guayabera de manga larga color beige elaborada por uno de los productores certificados con estudiantes de diseño, Góngora Medina apuntó que hay variadas aristas en el mundo de la moda que laboran de manera intensa en diversas vertientes para abonar al crecimiento del rubro.

En la pasarela que inició a las 12:00 horas en el espacio de cultura, 13 modelos entre mujeres y hombres portaron propuestas innovadoras de 21 marcas, con variedad de colores como azul cielo, turquesa y rosa mexicano, con detalles que hacen la diferencia y con los cuales se espera un mayor éxito entre compradoras y compradores.

El destacado diseñador Guillermo Pérez Alan explicó que cada firma ofreció sus tres mejores prendas y de ahí se efectuó una selección de las más representativas para el acto.

El también director creativo de InLove México señaló que la intención es mostrar tendencias para la temporada que viene, con el fin de darle mayor proyección a este atuendo. “Que la gente joven use la guayabera para el día a día, para la playa, para eventos sociales u otra actividad. Hemos trabajado mucho, el programa ha dado muchos frutos y la gente está siguiendo todos los eventos que hacemos”, agregó.

En la Semana de Yucatán en México, que se lleva a cabo del 25 de mayo al 3 de junio, las y los adheridos a la Canaive en la entidad tienen como meta comercializar unas 20 mil guayaberas y alcanzar 13 millones de pesos en ventas para superar las cifras del año pasado, que fueron de 14 mil y nueve millones respectivamente, lo que implicaría un crecimiento del 30 por ciento.

Ventas exitosas en la Semana de Yucatán en México

A unos días de haber iniciado este evento que busca establecer más y mejores puentes comerciales para los rubros artesanal, textil, gastronómico y cultural de Yucatán, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en los 151 módulos instalados en el pabellón este del Palacio de los Deportes, reportan ingresos elevados por la venta de distintas mercancías, algunas incluso han logrado recuperar la inversión en la renta de espacios.

En este sentido, Yonny Aurora Camelo Ceballos, productora de la miel Cascam, manifestó su alegría porque su marca ya es identificada y buscada en cada edición y, aunque tiene distintos bienes como jabón de propóleo, dulces, crema corporal y facial, así como jarabes, entre otros, la miel es su estrella.

“Estoy muy contenta, se me vació el anaquel, estoy vendiendo varias cajas de producto. En un sólo día logré recuperar lo de la renta y pues me quedan muchas ganas de seguir participando, porque la gente busca mi producto, vienen buscando a Cascam y eso me motiva”, puntualizó la apicultora del municipio de Baca con seis puntos de distribución en Yucatán.

Al respecto, Anastasio Sanchez Urióstegui de la empresa “Ropa típica Sánchez” indicó que “desde el primer día nos fue mucho mejor, tuvimos un 20 por ciento más de ventas que el año anterior. Tenemos una gran demanda, principalmente guayaberas y blusas de dama son las que más nos piden y conseguimos el ingreso para reponer lo invertido y esperamos que los días que faltan sean mejores”, declaró.

Por su parte, María Berenice González Sierra incursiona por vez primera en este escaparate comercial. Subrayó la excelente organización y, aunque tenía bajas expectativas, se dijo gratamente sorprendida por los ingresos obtenidos porque ya ha reunido el recurso necesario para la renta del sitio donde expone sus bolsos elaborados con henequén, lo cuales presenta en variados modelos.

“Estoy vendiendo bastante bien, casi se me acaba el producto, me van a mandar más y tengo la expectativa de que todavía viene lo mejor porque faltan todavía varios días y se atraviesa la quincena de fin de mes, así que espero que se eleve aún más, ya hasta estoy pensando en la siguiente edición, en nuevos diseños”, sostuvo.

La diseñadora de modas Mariana Flores Ávila se unió a una tía, ambas elaboran accesorios, guayaberas y ternos yucatecos para mascotas, productos novedosos e innovadores que han tenido gran aceptación en la Ciudad de México y se ha reflejado en una importante comercialización.

“Para ponerles a los collares y ropa los diseños de flores importa si se trata de machos o hembras. Es acerca de mostrar nuestra cultura. Nos está yendo muy bien con la venta, las personas vienen y se compra una guayabera para ellas y ven nuestros productos y les encantan, compran porque quieren hacer el ‘match’ con su mascota”, aseguró la también emprendedora.