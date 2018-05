Por años, la zanja de la Colonia Cuatro Caminos ha representado un serio problema de seguridad y salud pública, al que Alexandro Brown Gantus, candidato externo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Campeche, le pondrá fin durante su administración al ganar las elecciones el próximo primero de julio.

Así lo manifestó durante su recorrido por esta demarcación, en el que constató de nueva cuenta las condiciones en las que habitan los vecinos de Cuatro Caminos, quienes demandan es este punto el causante de la proliferación de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya.

“Cerraremos esa zanja, en mi administración sí será una realidad, que sea una avenida que disminuya el tráfico de esta zona y que dé seguridad a quienes por ahí transitan todos los días, para acabar también con el serio problema de salud pública” agregó.

El proyecto contempla la reconstrucción de este drenaje natural, para ampliar a un carril esta transitada arteria, que lo beneficiaría al congestionamiento de las calles aledañas.

Así mismo, el candidato se refirió a la gira que realizó este fin de semana a las comunidades de Ruiz Cortines, Tixmucuy, Uayamón y Nohacal; donde la principal demanda radica en la falta de servicios de salud de calidad.

Brown Gantus propone la rehabilitación de las casas de salud, que brinden atención todos los días de la semana a diferencia de la actualidad donde los especialistas solo acuden una vez cada siete días; proyecto que fue reconocido por las habitantes de estas comunidades.

“La gente nos está aceptando con mucha alegría, lo ven como el único proyecto viable que va a representar las necesidades de la gente de las comunidades, problemas con los servicios públicos y principalmente de salud, he recorrido las comunidades desde hace seis años y no he visto una solución real” comentó.

Ahí mismo presentó su propuesta de la creación de la ruta ecoturística, la cual fue bien recibida por los pobladores, que ven en ella la oportunidad de colocar sus productos en el merado local y como atracción de turismo en la zona.

