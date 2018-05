“Caminar hacia la paz tiene que llevarnos a abrir los ojos”: Angélica de la Peña

Para alcanzar la paz, llevemos a Ricardo Anaya a la Presidencia: Tere Ochoa

Votar a favor de las familias y de la paz es votar por Ricardo Anaya: Fernanda Rivera

Ecatepec, Estado de México.- Mujeres mexiquenses se reunieron en Ecatepec para respaldar a Ricardo Anaya, pues, según afirmaron ellas mismas, será el Presidente de la República que dará la paz que México y sus familias necesitan. Vestidas de blanco y con velas como sinónimo de esperanza, en el municipio con más feminicidios, lanzaron un mensaje para todo el país.

A la convocatoria realizada por Angélica de la Peña (PRD), Tere Ochoa (Movimiento Ciudadano) y Fernanda Rivera (PAN), representantes de “Mujeres Al Frente”, de la Coalición Por México al Frente, asistieron mujeres de la zona oriente del Estado de México, quienes exigieron: “queremos un México en Paz”.

“El camino hacia la paz que queremos las mujeres solo lo podemos construir con Ricardo Anaya y la Coalición Por México al Frente, porque necesitamos respuestas distintas. Por lo tanto, hay que construir caminos distintos y ese camino es el de la coalición. La paz es posible en nuestro país si tomamos las decisiones correctas. No permitamos que nos siga gobernando la corrupción, la impunidad y la mentira”, advirtieron.

Lamentaron que, debido a los malos gobiernos y políticas equivocadas, las familias mexicanas hayan perdido la seguridad, el libre tránsito, la libertad, la tranquilidad y la paz. “¿Cómo podríamos hablar de paz en un país que tiene a las mujeres en la angustia de esperar que sus seres lleguen con bien y con sus bienes a casa? Por eso, nos urge un cambio que nos lleve a tener protección y tranquilidad. Por eso, las mujeres lanzamos este mensaje a la nación: queremos paz, queremos un México en Paz. Las mujeres trabajamos con Ricardo Anaya. Somos mujeres por la paz”.

Las “Mujeres al Frente” destacaron las propuestas integrales de Ricardo Anaya y de la Coalición, que construyen el camino hacia la paz, aquel que concreta trabajo igual y salario igual para mujeres y hombres, en donde la atención de la familia la emprenden hombres y mujeres por igual, y que también lleva a la juventud mexicana a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y que la regresa a casa sin el peligro de ser levantada, asesinada o desaparecida.

“En un México en paz, hay justicia. Las niñas y las mujeres tienen garantizado su acceso a una vida libre de todo tipo de violencia. La paz solo llegará a nuestros hogares cuando tengamos salarios dignos y decentes, que alcancen. Necesitamos un México en paz para poder transitar por las calles sin miedo, donde nos podamos subir al transporte público con confianza de que nada malo nos pasará”, agregaron.

Finalmente, enfatizaron que el camino hacia la paz debe impedir que haya mujeres asesinadas, porque no es normal saber cuántos asesinatos de mujeres hay diario en este país y no se haga nada, porque no es normal que persista la violencia contra las mujeres y niñas. “No es posible que en este país no pase nada y no cambie nada. México debe ofrecer caminos de paz”, concluyeron.