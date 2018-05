Plantea que lo que puede hacer el INE es difundir, con los tiempos oficiales, quiénes son los candidatos y decir que ya no va a estar la señora Margarita

Tlalpan, Ciudad de México.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador vio como absurdo e irracional que se hagan de nuevo las boletas de la elección del primero de julio, “porque se pone en riesgo la elección, o sea, porque ya no les daría tiempo de distribuir todas las boletas”.

“Ya están votando en el extranjero con las boletas que ya se imprimieron, les digo, porque me están mandando a decir, me están mandando a avisar nuestros paisanos que ya están votando en el extranjero con esas boletas, entonces cómo cambiar todas esas boletas”, subrayó.

Observó que no es nada lo que costaría que no es poca cosa que son como 50 millones de pesos, sino iniciar toda la elaboración de boletas, la distribución de boletas, ya faltan 37 días de la elección y además la papelería electoral siempre tiene que estar cuando menos una semana antes en las secciones electorales.

“Todo esto lo está haciendo el PAN, porque están muy nerviosos, muy desesperados, se está desfondando el PAN y su candidato no está resistiendo, se está cayendo el candidato del PAN, Anaya, con decirles que ya volvió a empatarlo Meade en el segundo lugar, en la desesperación el PAN están queriendo hacer esto que es indebido”, señaló.

Comentó que ojalá los panistas rectifiquen, que ellos mismos digan que eso no es posible y espera que los del PAN declaren que no puede ponerse en riesgo la elección.

Subrayó que el Tribunal Electoral desista de decir que se puede hacer la reimpresión de las boletas, porque sería un problema serio, y dijo que cambiar las boletas no se gana nada, porque el hecho de que esté el nombre de la señora Margarita no afecta al ciudadano, ya sabe, ya se informó.

Planteó que lo que puede hacer el INE es difundir, con los tiempos oficiales, quiénes son los candidatos y decir que ya no va a estar la señora Margarita, aunque aparezca ahí, quienes son los candidatos registrados, válidos para la elección, y se puede hacer una campaña de información en los tiempos oficiales, no poner el riesgo la elección.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión que Cuauhtémoc Cárdenas que el candidato que eche abajo la reforma energética tendrá su apoyo, López Obrador expresó que “yo voy a revisar los contratos que se han firmado y todo aquello que perjudique el interés nacional se va a anular, se va a cancelar y lo vamos a hacer también, lo aclaro, por la vía legal”.

Insistió que se revisarán todos los contratos, los que estén mal, sean un fraude como es el caso de los contratos de Odebrecht, todo eso se va a cancelar y se iniciarán los procesos para que se anulen esos contratos, “no queremos escándalos de corrupción, no vamos a permitir la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad”.

A la pregunta de los reporteros qué si va a echar abajo la reforma energética, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” mencionó que primero se verá en qué condiciones están los contratos, no puede adelantar vísperas, tiene que ver cómo está la situación en Pemex, en la CFE.

“Lo que sí le puede decir al ingeniero Cárdenas y a todos los ciudadanos es de que no vamos a permitir la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad”, expresó.

Sobre que lo están señalando en el caso de Nestora Salgado, Andrés Manuel López Obrador dijo que es parte de guerra sucia el estar cuestionando a dirigentes sociales sin pruebas, porque si fuesen personas con malos antecedentes, no serían candidatos, porque la ley lo prohíbe, lo impide.

A la pregunta de los reporteros sobre qué les ha informado usted, Nestora Salgado, porque parece que el proceso no se cerró, el candidato a la Presidencia de México dijo que no hay ningún antecedente penal, no hay ningún ilícito, esto es parte de la propaganda negra, fue el señalamiento que hizo Meade en el debate.

Recordó que Meade sacó un fragmento de la acusación y así actuando “me fue a llevar el papel, luego le dieron seguimiento en los medios.

Sobre si seguirá como candidata de la coalición “Juntos haremos historia”, López Obrador respondió que sí, no está impedida legalmente, no hay fundamento legal, es parte de la guerra sucia.

Sobre que Jorge Romero, operador de Anaya secuestró los recursos de la reconstrucción, el candidato presidencial manifestó que son iguales de corruptos los del PRI y los del PAN de arriba, porque “yo respeto mucho a los priistas y a los panistas de abajo.

A la pregunta de los reporteros sobre si hay algún tipo de negociación para que Raúl Cervantes sea integrado a la Suprema Corte, se dice que hay conversaciones con Yeidkol, López Obrador rechazó que se hagan estos acuerdos.

A la pregunta de los reporteros sobre si Alfonso Romo se reunión con Alejandro Ramírez, el candidato a la Presidencia de México manifestó que sí, porque Alfonso Romo se está reuniendo con empresarios para aclararles de que “nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada”.

Indicó que lo que está en contra es de la corrupción y Alfonso Romo se reúne con empresarios.

Sobre si le preocupa alguna ruptura con los empresarios y su campaña, el candidato a la Presidencia de México manifestó que no, porque está muy bien con los empresarios, algunos que se resisten al cambio, ya que les ha ido muy bien en el régimen de corrupción.

Indicó que hay algunos empresarios quisieran que siguiera la corrupción y la impunidad, por eso andan muy nerviosos, pero ya se van a serenar poco a poco.

Comentó que ha podido constatar que hay empresarios que sí están enviando cartas a sus trabajadores, pero no le están indicando votar por ningún candidato y dijo que si obligan a los trabajadores a votar por un candidato, sí presentaría una denuncia, porque no se debe de condicionar el voto, el voto es libre y secreto.

“Ni los empresarios ni los gobernadores, hace falta que los gobernadores se pronuncien”, sostuvo al recordar que Enrique Peña Nieto dijo que respetará los resultados de las elecciones.

A la pregunta de los reporteros sobre que ya hubo una reunión con Alejandro Ramírez, si ya alguna reconciliación con ese sector empresarial, López Obrador dijo que ojalá que sí, “porque no queremos las confrontaciones, amor y paz”.

Mencionó que a veces hace un paréntesis, una pausa como ahora en el debate, porque el del PAN que sería pasar de la raya, “estaba paseándose enfrente de mí, faltándome el respeto y lo tuvimos que poner en su lugar, eso es un estate quieto”.

Expuso que no quiere la confrontación, sino que haya unidad en México y que todos ayuden para hacer el cambio juntos para el beneficio del pueblo y de la nación.

López Obrador manifestó que está muy arriba, la gente ya decidió que va a darle su apoyo, su confianza, “nosotros vamos a corresponderle al pueblo de México, vamos a estar a la altura de los ciudadanos, no vamos a fallarle a la gente, no se van a decepcionar, los mexicanos vamos a transformar al país y va a ser un cambio en beneficio del todo el pueblo de México”.

Describió que el cambio será pacífico, ordenado, pero al mismo tiempo profundo, porque se va a terminar la corrupción, la impunidad y habrá justicia.

Al inicio de su discurso el candidato presidencial informó que este jueves visitará cuatro delegaciones de la Ciudad de México para apoyar a los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, comenzó en Tlalpan y terminará en Álvaro Obregón por la noche.

Andrés Manuel López Obrador indicó que los de la mafia del poder no se han podido poner de acuerdo, porque en el 2006 los gobernadores del PRI apoyaron el fraude electoral para imponer a Felipe Calderón y en el 2012, los del PAN le ayudaron a Enrique Peña Nieto, pero ahora no se han podido poner de acuerdo, porque cuando se reparte mal el botín hay motín.

“Quién sabe que hubo, porque hasta ahora no hay acuerdo, pero aunque se unan ya no van a poder, porque estamos muy arriba, la gente y todo México quiere un cambio verdadero, la gente está harta de la corrupción, no es nada más MORENA, el PT o el PES, es todo el pueblo, por eso tenemos que unirnos todos, nada de estar cerrando las puertas del movimiento”, expresó.

En Tlalpan, Ciudad de México, el candidato a la Presidencia de México alertó que nunca en la Ciudad de México se había visto que se comprarán los votos, eso se daba en otros estados, lo hacia el PRI y el PAN, pero estos corruptos del PRD hacen lo mismo, compran los votos, entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc y cartón, tinacos, mochilas, aparatos electrodomésticos.

Comentó que es una vergüenza que quienes mal gobiernan la ciudad, lo que fue el PRD, que se creó ese partido para transformar este país, lo echaron a perder por completo, pero ya se a cabo, hagan lo que haga aquí no van a ganar, porque va a ganar la dignidad del pueblo de la Ciudad de México.

Previó que en la noche del primero de julio habrá fiesta cívica, porque va a iniciar la transformación de México, no es un cambio por encimita es profundo, es pacífico, sin violencia, pero igual de profundo como lo fue el Movimiento de Independencia, de Reforma y la Revolución de 1910.

“Se va a recuperar el orgullo, la gloria, la grandeza de nuestro querido México y todas las plazas públicas se va a gritar: ¡Viva México!”, indicó.

Aclaró que el nuevo gobierno democrático no perseguir ni a maestros, ni habrá persecución política, ni a sus adversarios, porque su fuerte no es la venganza, lo que quiere es justicia, “queremos es que reine el amor en nuestro país y que se construya el reino de la justicia”.

Pidió analizar que sea voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, nada de voto diferenciado, es por la transformación de México.

Informó que regresará como presidente electo a Tlalpan para presentar el programa de desarrollo social y se le dará seguimiento.

Expuso que a terminar con la corrupción, solo gobernará seis años no se va a reelegir, porque cree en el sufragio efectivo, no reelección, y “vamos entre todos a limpiar a México de corrupción.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador visitó Magdalena Contreras, donde apuntó que el candidato de PAN se cayó políticamente hablando, se derrumbó, se fue también a un despeñadero y por ello ahora sus adversarios hablan, porque dice que solo les queda como opción convocar al voto útil, pero ¿qué hará la gente del PAN o del PRI votando por Anaya?, el voto útil es transformar a México, el voto útil es acabar con la corrupción.

Recordó que en el 2012, sus adversarios le decía que se retirará, que a estaba enfermo, chocheando, que se fuera y dijo no, “vamos a seguir, la tercera es la vencida” y por eso hay mucha alegría de la gente, porque hay muchos ciudadanos que participan en el país.

Actualmente, expresó, el fenómeno es que según las encuestas gana en los estados del norte del país, donde quiera que va hay mucha gente que apoya el movimiento que encabeza.

Confesó que está tranquilo, porque en la Ciudad de México habrá un bueno gobierno, porque Claudia Sheinbaum es una mujer con convicciones y honesta, y en la división del trabajo, pues se siente muy representado en la ciudad, porque estará en buenas manos y le va a dar tiempo, oportunidad de ir a otras partes donde hay mucho rezago como Oaxaca, Chiapas, Guerrero que requiere mucha atención.

“Allá voy a estar viviendo, porque va a ser un gobierno itinerante, no voy a estar todo el tiempo aquí en la capital, voy a estar en todas las regiones de México”, expresó al dijo que el cambio será profundo y cuando termine su gobierno, en el 2024, podrá decir “se limpio a México de corrupción” y “México será un país honesto, eso es lo que le vamos a dejar como herencia a las nuevas generaciones”.

Dijo que en seis años se establecerá una auténtica democracia, ya no habrá compra del voto, ni el tráfico con la pobreza de la gente, no se repartirán migajas cada vez que haya elecciones, el voto será limpio y libre, no habrá fraudes electorales, la democracia quedará establecida en los seis años, además se dejará un Estado de Derecho, que haya legalidad, se respetarán las leyes.

Comentó que se dejará establecido un estilo de gobierno humilde, el poder verdadero es amor al prójimo, se acabarán los lujos en el gobierno, no habrá privilegios y no vivirá en Los Pinos, ganará menos de la mitad de lo que gana Enrique Peña, no se trasladará en aviones ni en helicópteros, venderá el avión de 7 mil 500 millones de pesos de Peña, ni habrá pensiones para los ex presidentes, no andará rodeado de guardaespaldas.

“Yo quiero siempre andar, como lo ha hecho muchos años, sin guardaespaldas, lo van a cuidar ustedes, me va a cuidar el pueblo, y cuando digo que me van a cuidar, no es que me vayan a hacer algo, el que lucha por la justicia no tiene que temer, es que a veces apachurran, porque no hay organización, entonces nada más que ayuden, porque hay tiempo para todo, para saludando y hasta tomarse fotos, si hay orden”, expuso.

Comentó que ayudará a Claudia Sheinbaum para ponerse al corriente en el programa de adultos mayores que será a partir de los 65 años, se darán mil 500 pesos para la pensión, será universal y el segundo programa y habrá atención a los jóvenes para que estudien y trabajen.

Dijo que se revisarán las llamadas reformas estructurales y llegando se cancelará la reforma educativa, porque solo sirvió para ofender a los maestros, pero habrá un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio.

Indicó que el gobierno federal se gastó en una campaña de publicidad, en radio y televisión, 8 mil millones de pesos para imponer la llamada reforma educativa, por eso hay algunos confundidos.

Pidió tener confianza, porque claro le importa mucho la educación, porque no se puede impulsar el desarrollo en México, no puede haber democracia sin educación, y por eso se apoyará la educación pública, pero que no se convierta la educación en un privilegio, que siempre sea un derecho del pueblo y eso caracterizará al nuevo gobierno.

Hizo el compromiso de regresar como presidente electo a Magdalena Contreras para presentar el plan de desarrollo, lo que se destinará para actividades productivas, para conservar los bosques, porque en esta delegación hay bosques, árboles que producen el agua y el oxígeno para la ciudad, se tiene que cuidar el medio ambiente.

“Esto que dijo Claudia me gustó mucho que se va a invertir para servicios ambientales, eso es muy importante para que los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios cuiden los bosques y puedan ellos tener un apoyo por los servicios que prestan la ciudad”, destacó.

Expresó que se tiene que cuidar que ya no crezca la mancha urbana, hay que buscar el desarrollo sustentable y poner orden en el tráfico de los permisos de construcción, porque ha sido un desorden, una gran corrupción, en este sexenio en la ciudad, en el manejo del uso de suelo.

Indicó que el programa de desarrollo incluirá: los servicios ambientales, la infraestructura y el desarrollo social.

Previamente estuvo en Cuajimalpa y por la noche acudió a Álvaro Obregón, donde preguntó a los ciudadanos ¿si quieren que se venda o no el avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos de Peña Nieto? Y los ciudadanos respondieron que se venda.