Iguala, Guerrero.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que tan luego triunfe el movimiento que encabeza, habrá justicia para los jóvenes de Ayotzinapa.

Ante algunos padres de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador recordó que lo ha dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: “vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”.

Se comprometió a que llegando a la Presidencia de México ser integrará la comisión de la verdad, porque se debe de conocer todo lo que aconteció, todo lo que tiene que ver con este caso tan triste y doloroso.

Manifestó su desacuerdo con quienes dicen que sí se aclara lo que sucedió aquí, en Iguala, en esta región, se afectará al Ejército, a las instituciones, no comparte ese punto de vista.

Expresó que sí se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de afectarse, de debilitarse, se va a fortalecer con una institución al servicio del pueblo, no para agredir al pueblo de México.

Señaló: “vamos a que se conozca todo, no quiero, ni deseo, ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor, no, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso”.

Expuso que nada de sospecha, justicia, Iguala va a ser el ejemplo de como se hace justicia en un gobierno democrático.

El candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos historia” hizo el compromiso de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle la preferencia a la gente humilde, “Por el bien de todos, Primero los pobres”, esa es la filosofía del nuevo gobierno.

Indicó que habrá atención especial a los jóvenes, tendrán el derecho al estudio y al trabajo, no va a haber jóvenes rechazados, se entregarán becas para los que estudian preparatoria, becas de 2 mil 400 pesos para estudiantes se escasos recursos y becas de 3,600 pesos para jóvenes que quieran trabajar de aprendices en talleres, empresas y comercios, “becarios sí, sicarios no”.

“Vamos a atender a los jóvenes nunca más se les va a dar la espalda”, comentó al decir que a los maestros de Iguala Guerrero desde diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa.

Indicó que regresará como presidente electo para presentar el plan de desarrollo de Iguala, los pueblos de esa región de guerrero y traerá una propuesta muy concreta para la atención a la demanda de justicia de los jóvenes de Ayotzinapa, “ese es mi compromiso y tengo palabra”.

A 36 días de que se realicen las elecciones presidenciales del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador pidió que aunque esté arriba en las preferencias electores, no se confíen, porque se lucha en contra de una mafia de poder que no tiene llenadera, no quieren dejar de robar, ni perder el privilegio de mandar.

“Tenemos que apurarnos en estos 36 días, cuidar que no engañen a la gente con la compra del voto, porque ese es el truco que tienen bien ensayado estos corruptos, empobrecen al pueblo y cuando hay elecciones reparten dinero, compran los votos 500 pesos, mil pesos, 2 mil pesos, entregan: despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón”, comentó

Pidió que le digan a la gente que eso que dan es pan para hoy y hambre para mañana, el pueblo lo que pide es justicia y llamó a cuidar las casillas, desde muy temprano hay que ir a votar y en la tarde-noche a recoger el acta para demostrar que se triunfo.

“Y en la tarde-noche del día primero de julio va a empezar correrá la noticia por todo México, por todo el mundo: ganó el Movimiento de Regeneración Nacional, ¡Viva México! Nos vamos a sentir muy orgullosos, porque va a iniciar una etapa nueva de justicia con paz y con dignidad para nuestro pueblo”, indicó.

Recomendó votar parejo por los candidatos de a coalición “Juntos haremos historia”, es decir, por MORENA, PT y PES, no importa el nombre, ni el partido, lo que importa es que se vote por la transformación del país.

Pidió votar por Feliz Salgado Macedonio y Nestora Salgado, candidata al Senado, quien ha sido muy cuestionada, muy criticada, pero quien la crítica es Meade, pero son corruptos, nada más ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

“Piensan que con las campañas de desprestigio a los dirigentes sociales con eso van a remontar su ventaja, que van a poder engañar a la gente, esa guerra sucia nunca ha funcionado, la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestro territorio”, expresó.

Comentó que le tiene un profundo amor al pueblo de Guerrero, no se podría escribir la historia de México, sin la participación de los guerrerenses, siempre han estado en los pasados tres procesos de transformación, y ahora también, estarán participando en la cuarta transformación de la vida pública del país.

“Tengan absoluta confianza, porque tienen tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, yo voy a estar a la altura de ustedes en esta transformación, líder no va a faltar. ¡Que viva el pueblo de Iguala, ¡Que vivan los pueblos de Guerrero!, ¡Que viva los 43 jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa! ¡Que viva la justicia!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, dijo.

Previamente, López Obrador escuchó a una comisión de padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos, quienes le dijeron que mañana se cumplen 44 meses de dejar sus comunidades, familias, hijos y trabajo para buscar a sus hijos y no tienen respuesta del gobierno, el gobierno se ha burlado de ellos.

La madre de familia expresó que mañana se cumplan 44 meses sin saber cómo están, a dónde están y el gobierno no le han dado respuesta.

Le pidieron que cuando llegue a la Presidencia que no olvide el caso de Ayotzinapa que es mundial, quieren que llegue la justicia, porque “vivos se los llevaron y vivos de los queremos”.

Otro padre de familia dijo que los 43 jóvenes que no han podido encontrar desde hace 44 meses, quieren justicia, que se diga la verdad y le preguntó ¿qué piensa del caso Ayotzinapa? ¿Cuándo llegue a la Presidencia a qué se compromete con los 43 padres de familia?

Plantearon que quieren que participe la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para tenga supervisión las recomendaciones y las investigaciones que haga la procuraduría. “Queremos a nuestros hijos, saber el paradero de nuestros hijos como víctimas tenemos derecho a la verdad”.

En Iguala, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador indicó que en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala que se creará una comisión de la verdad, pero la conducción, la dirección de ese proceso de búsqueda y de conocimiento de lo que sucedió de saber de toda la verdad está a cargo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“No tenemos nada que ocultar y queremos que vengan los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, voy a solicitar formalmente para que la ONU se haga cargo de toda la investigación y lo más pronto posible, se conozca la verdad y haya justicia”, comentó.

Señaló que los entiende como se sienten, sobre todo lo que sufren, que merecen respeto y atención, que les va a cumplir a los padres de familia de Ayotzinapa.

Dijo que combate desde hace muchos años el régimen que ha llevado a cabo estas atrocidades, y dijo que no tiene nada que ver con el PRIAN.

Recordó que el panista Felipe Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico y convirtió al país en un cementerio, se robó la Presidencia de México, para justificarse le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y generó la violencia en México.

Enrique Peña Nieto, prosiguió, no cambio la estrategia de combate a la inseguridad. Duele mucho decirlo, pero son 230 mil homicidios en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto, oficialmente 36 mil desaparecidos y víctimas de la violencia más de un millón de mexicanos.

Sostuvo que lo más lamentable, es que como no han cambiado la estrategia siguen con lo mismo, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, no quieren entender que la forma más humana, más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es combatiendo la pobreza.

“Pero como ellos no piensan de esa manera, ahora tenemos todavía 75 homicidios diarios en el país, es muy triste lo que está pasando, yo estoy haciendo el compromiso con todo el pueblo de México de atender las causas que originaron la violencia en México que haya justicia”, expresó.

En Jojutla, Morelos, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” se comprometió a hacerse cargo de la reconstrucción para apoyar a los damnificados del sismo, a todos los que fueron dañados por los sismos.

Informó que regresará como presidente electo a Jojutla para traer el plan de reconstrucción.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno, llevó a cabo un programa para construir 150 mil viviendas en la Ciudad de México y ahora hará un programa de vivienda para ayudar a los afectados por el sismo en este municipio.

Detalló que MORENA apoya a los damnificados por el sismo, porque se utilizó la mitad de gasto de campaña para la Presidencia de México para destinarlo a quienes padecieron del sismo.

Comentó que son 207 millones de prerrogativas, de las cuales se destinó la mitad a apoyar a los damnificados, es decir, 103 millones de pesos, actualmente se han entregado 70 millones de pesos “y lo hemos hecho en Jojutla, lo tengo que decir para que no vayan a pensar que es por la cuestión política-electoral que estoy hablando de plan de reconstrucción”.

Indicó que se ha ayudado a las personas en la medida de las posibilidades, es un granito de arena para lo que se necesita, pero “vamos a gobernar el país, habrá presupuesto y se atenderá a los dañados por el sismo”.

Rememoró que la Revolución Mexicana de 1910 fue encabezada por el apóstol por la democracia Francisco I. Madero y por el líder campesino más honesto, con más ideales, más convicciones, con más valor: Emiliano Zapata Salazar, que es del estado de Morelos.

Expresó que no le pasará nada, porque no lucha por dinero, sino lucha por ideales y dijo que se cortará el copete de privilegios, no se subirá al avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos, porque viene de un pueblo llamado Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, “no estoy acomplejado, no soy un pequeño faraón, no soy corrupto, no voy a ofender al pueblo”.

Recordó que un hecho histórico, que cuando en Revolución Mexicana, cuando se llevaban bien Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, Madero le dijo a Zapata: “oiga Emiliano, quiero entregar una hacienda en Morelos para que tenga usted una propiedad”, no lo hizo de mala fe, porque pensaba que era normal que todos tuviesen sus terrenos.

Añadió: “pero le contestó Zapata: ‘yo no fui a la Revolución para hacerme hacendado, yo fui a la Revolución para luchar por los campesinos’. Cómo me voy a subir a un avión de lujo para 280 pasajeros, cómo voy a ofender al pueblo”.

Indicó que venderá el avión lujoso de Peña Nieto y estará prohibido que los funcionarios públicos se trasladen en aviones y helicópteros privados, además no vivirá en Los Pinos, porque van a pasar al Bosque de Chapultepec, no habrá pensión para los ex presidentes, ya han de estar contando los días.

Dijo que los mañosos ya no les va a funcionar nada, hasta sus operadores los que bajan el dinero para comprar los votos, y se van a aplicar lo que se conoce en la política: “el piquete de ojo”, es decir, ese dinero ni siquiera llegará abajo, porque ya saben que nada les va a servir el que quieran comprar los votos, ganará la dignidad del pueblo al cochino dinero.

Más tarde, acudió a Jiutepec, Morelos y para mañana, visitará Zacatlán Huauchinango, Puebla y Zumpango de Ocampo, Estado de México.