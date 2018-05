Tras darse a conocer la propuesta de reducción del precio sobre el diesel en beneficio del sector pesquero, por parte del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Agrícolas de Campeche (CANAINPESCA), Francisco Márquez Zapata, manifestó, que la pesca es fundamental para la economía de Campeche, y es un gran avance que se haya planteado propuestas serias para fortalecer este sector y esperan que se aterrice pronto.

“Campeche le ha dado todo al país, le dio el petróleo para que se pudieran desarrollar los países del Norte y el Centro y le quitaron su industria más importante que es la pesquera; habíamos sostenido pláticas días antes y nos pidió paciencia para que eso suceda, ya que esto se busca para todas las pesquerías del estado” señaló.

Sin embargo, continúa siendo generadores de empleos a pesar de tener un déficit del 20 por ciento en el PIB a nivel nacional, por lo cual, la industria camaronera y pesquera sigue creciendo y dando importancia al estado siendo el sexto lugar nacional.

Apuntó, que entre las peticiones que se le pidió es solucionar el problema de las áreas restringidas, los costos energéticos y apoyo integral para la pesca, “ya que sabemos que está comprometido con el sector, además de que no solo está encabezando la lucha por la dignidad de la pesca si no para el resto del país, no solo para el litoral del golfo sino inclusive para el pacifico, aprovechando que estuvo el presidente nacional de la industria pesquera (Canainpesca), Humberto Becerra Batista”.

Finalmente, al cuestionarlo sobre el apoyo del instintivo de gasolina, dijo, que cuando hubo un incremento como el de octubre del 2016, se pagaba el combustible a 13.60, teniendo un apoyo de 6.40, siendo el costo bomba de 5.80 y con el nuevo incremento de casi 17 pesos, el apoyo se redujo de 6 pesos a 2.92, y actualmente con el nuevo precio de casi 19 pesos, el costo está en 16 pesos.