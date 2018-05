“Si a mí me dieran un audio que no es mío, pues yo inmediatamente salgo y lo aclaro” externo la Presidenta del Congreso del Estado de Campeche, Laura Olimpía Baqueiro Ramos, respecto a los audios que continúan circulando en redes sociales y los cuales no han sido aclarados por el Candidato de la Coalición “Campeche al Frente” Eliseo Fernández Montúfar.

Manifestando de igual forma que al candidato por la alcaldía del municipio de Campeche Fernández Montúfar, se le ha exhortado a que realice una aclaración con respecto al tema, así como que se investigue realmente si es su voz.

“Se hacen víctimas” señalo Baqueiro Ramos sobre las especulaciones que hace el partido Acción Nacional, al decir que todo es guerra sucia en contra de su candidato a la alcaldía “La verdad que no se vale que todo sea guerra sucia, entonces cuando acusan a alguien entonces ya es guerra sucia, cuando dicen alguna difamación” declaró la diputada.

Laura Baqueiro dijo en torno a la marcha por un voto libre, la cual fue organizada supuestamente por el candidato elíseo Fernández Montúfar, que a lo mejor son con la finalidad de desviar realmente los audios que se dieron en ese momento, “como les dicen las cajas chinas”.

“Yo creo que es importante que la misma ciudadanía, y yo creo en los ciudadanos, los ciudadanos son gente pensante, gente que ya tiene un criterio y que saben cuándo nos están engañando” finalizó Baqueiro Ramos.

