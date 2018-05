Al refrendar su compromiso con el pueblo de Champotón de luchar por recursos federales que permitan que este municipio despunte cada vez más, la candidata al Senado por la coalición “Todos por México”, Rocío Abreu Artiñano, sostuvo que la campaña electoral no sólo es ir a pedir el voto, sino se trata de escuchar a la ciudadanía, caminar y trabajar en equipo, de tener comunicación, experiencia, de hacer compromisos conjuntos, de saber la necesidad de la gente y sobre todo; hablar con la verdad y privilegiar la confianza entre los candidatos que han dado resultados y la población.

“De eso se trata, de saber las necesidades de la gente. El que no camina no sabe y no puede ir a luchar con lo que no conoce y vemos muchas veces que fórmulas opositoras ni siquiera quieren caminar, quieren ganar por ir colgados con otros candidatos, quieren que la gente solo voten por ellos, no sé porque razón, porque el que no camina, el que no conoce, no puede ir a defender lo que no le duele”.

Al reanudar este miércoles su trabajo proselitista por este municipio en compañía del candidato a la alcaldía de la coalición “Campeche para Todos”, Daniel León Cruz, Rocío Abreu remarcó que junto con su compañero de fórmula Christian Castro Bello, realizará un trabajo conjunto de gestión para lograr mayor impulso a temas importantes como la educación, la entrega de más becas y apoyos para los planteles educativos.

En este sentido, indicó que tal como lo hiciera como diputada federal, no se cansará de tocar puertas para buscar mayores apoyos para Campeche, en especial para dotar a Champotón y sus comunidades de infraestructura hidráulica que garantice el suministro del vital líquido a los hogares, lo que dijo, gestionará ante la Conagua; además de luchar por mayor infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos para las familias.

Rocío Abreu inició su jornada de proselitismo por Champotón en Villa Madero con la visita casa por casa a vecinos de las principales calles de la población, a quienes refrendó su compromiso de trabajar para lograr mayores satisfactores de vida para sus familias. De igual forma sostuvo un encuentro con integrantes de la Misión Cultural y de la sociedad civil, de quienes escuchó propuestas y peticiones.

En su oportunidad, al reunirse en Seybaplaya con deportistas, la candidata de la coalición PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza, remarcó que gestionará a nivel federal más instalaciones deportivas y becas para apoyar a los atletas sobresalientes, además de ampliar número de camiones y rutas para que los jóvenes vayan las universidades.

Mientras que al reunirse con ejidatarios de Seybaplaya, sostuvo que peleará por las bolsas de recursos federales para apoyo al campo, además de sostener que una de las prioridades como senadora y como mujer, será sin duda, la gestiones de mayores apoyos para las mujeres, el empoderamiento a través de créditos sencillos que permitan a las mujeres solteras realizar una actividad comercial para sacar adelante a sus hijos.

Más tarde, también visitó a los vecinos de las colonias ubicadas en la zona centro de la población, quienes le manifestaron su adhesión a su propuestas y brindaron la confianza a los candidatos de la coalición conformada por los partido PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza, encabezados por Pepe Meade.

Tiempo después, en su dialogo abierto y directo con personas de la tercera edad, Rocío Abreu sostuvo que lo que requiere Champotón, lo que necesita para su desarrollo “ sus necesidades se convierten en los retos de los candidatos al Senado, de la maestra Dulce Cervera desde la diputación federal; quienes junto con los candidatos a diputados locales y a la alcaldía con Daniel León Cruz, “vamos a lograr solventarlos”.

En cuanto al desarrollo industrial que se espera con la nominación de zona económica especial a un polígono de Seybaplaya, Abreu Artiñano destacó que desde el Senado de la República “Vamos a meterle con todo, sobre todo a la capacitación a mujeres y hombres para que el empleo que venga a Seybaplaya sea para la gente de nuestro municipio, para que no venga la gente de fuera a ocupar espacios de los locales”, subrayó.