Fue el único de los candidatos que respondió con propuestas contundentes ante las problemáticas vinculadas con la migración, comercio exterior, relación con Estados Unidos, seguridad, producción y consumo de drogas, entre otros

Exhibe con pruebas las locuras y disparates de López Obrador, quien le responde sin argumentos, con evasivas y con las mismas frases de siempre

Vamos a recuperar la paz, hagámoslo juntos; la división y el encono no le ayudan a nuestro país, afirma

Tijuana, Baja California.- “Yo voy a ser un presidente que sí actúe con dignidad y yo sí voy a defender el interés nacional”, afirmó el candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, al demostrar que tiene propuestas claras y concretas para recuperar la paz en nuestro país.

“Lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que migrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad”.

Tras responder a las preguntas del público a lo largo de los tres bloques que integraron el segundo debate entre aspirantes a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya reconoció que hoy México vive momentos difíciles, que hay enojo y profunda indignación por la corrupción, pero que hay esperanza, porque México es más grande que sus problemas.

Sobre la relación entre México y Estados Unidos, el candidato de la Coalición Por México al Frente adelantó que ésta será de respeto mutuo, a través de hacer valer la posición de nuestro país, no obstante que los problemas comenzaron “el día que recibieron en Los Pinos a Trump”.

Durante este ejercicio democrático, Ricardo Anaya demostró que con su propuesta sí es posible que México sea un país sea seguro, productivo, con más empleos mejor pagados, con un salario mínimo que sí alcance y con autoridad moral para exigir a Estados Unidos respeto a nuestros migrantes.

Ricardo Anaya adelantó que en la negociación con Estados Unidos se presentará con firmeza y dignidad, y que pondrá todo lo relativo con la cooperación sobre la mesa, porque mientras México hace todo para evitar que les llegue la droga ellos no hacen nada para impedir el tráfico de armas a nuestro país.

Para hacer una frontera norte competitiva, insistió en que bajará el IVA a la mitad, “como estaba antes de que el PRI lo aumentara”, y que implementará un Plan Nacional de Infraestructura, para hacer más competitivo a todo el país, pues actualmente solo diez estados aprovechan fuertemente de las exportaciones y es necesario que todas las entidades se integren.

Además de explicar su plan para aumentar el salario mínimo a 100 pesos en cuanto asuma el gobierno y duplicarlo en los primeros cuatro años, detalló que la gente en México que gana menos de 10 mil pesos, aproximadamente 15 millones de personas, no pagarán Impuesto Sobre la Renta.

Sobre la legalización de la mariguana, consideró que legalizar una droga no resolverá los problemas de violencia en el país. Asimismo, explicó que México necesita policías limpias que verdaderamente estén del lado de la gente, y que aunque hay elementos que están del lado de los malos, también hay gente muy buena.

Para resolver la violencia, dijo, atacará las causas, a través de escuelas de tiempo completo, de promover el deporte, la cultura y, en general, que haya oportunidades, fundamentalmente para los más jóvenes.

Al término del debate, Ricardo Anaya se dirigió a un festejo organizado por más de 5 mil simpatizantes de su candidatura, en el Comité Directivo Municipal del PAN en Tijuana, donde fue recibido al grito de “¡Anaya Presidente!”, y en donde estuvo arropado por liderazgos nacionales y locales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de organizaciones de la sociedad civil y del gobernador Kiko Vega:

“Ya nos dan como ganadores del debate y vamos a ganar la elección”, puntualizó.