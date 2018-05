Expresa que todas las investigaciones que estén en curso se van a continuar y negó ser verdugo, “yo no quiero venganza, quiero justicia”.



Tlaquepaque, Jalisco.- Andrés Manuel López Obrador anunció que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), se une a su campaña para que haga valer la democracia el próximo primero de julio y “que se castigue a los que compran votos, a los que obligan a la gente a votar por un partido, por un candidato”.

En entrevista, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” manifestó que el ex fiscal Santiago Nieto tiene conocimiento sobre el tema de la empresa brasileña Odebrecht, tiene mucha información.

López Obrador expresó que todas las investigaciones que estén en curso se van a continuar.

A la pregunta de los reporteros si Santiago Nieto no vino a ponerte la cabeza de Enrique Peña, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” respondió: “no, yo no soy verdugo, yo no quiero venganza, quiero justicia”.

A la pregunta de los reporteros sobre que se une Santiago Nieto a su campaña, López Obrador respondió que Santiago Nieto se unió al movimiento, se unen muchos ciudadanos todos los días, son bienvenidos todos, esto ayuda el que se pronuncien en estos días, porque da confianza y ayuda a que también se definan los indecisos.

“No es que seamos excesivos, que se pida demasiado, pero si ganamos con el 55 por ciento de intención de votos, es decir, si ganamos con el 55 por ciento del porcentaje de los votos, pues vamos a tener una ventaja muy holgada y esto nos va a dar mucha fortaleza para llevar a cabo los cambios, la transformación”, expuso al decir que el movimiento que encabeza podría ganar con 30 puntos de ventaja.

Dio a conocer que en Tlaquepaque, recibió información que los dueños de la empresa Coppel están obligando a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya, los están amenazando que si no lo hacen es probable que pierdan sus trabajos y piden que con sus celulares tomen fotos de sus votos a favor de Anaya para que queden como constancia.

Aclaró que no da por cierto los datos sobre la solicitud del dueño de Coppel a sus trabajadores para que voten por Anaya e hizo un llamado a que dueños de la empresa Coppel no se metan, “que dejen en libertad a sus trabajadores, que el voto es sagrado, el voto es libre”.

En Puerto Vallarta, Jalisco, Andrés Manuel López Obrador pidió a los dueños de las empresas Coppel, Aeroméxico y Telmex que aclaren y digan la verdad si mandaron cartas a sus trabajadores para pedirles que voten por Ricardo Anaya en las elecciones del primero de julio.

Durante entrevista en Tlaquepaque agradeció de nueva cuenta a la cantante Belinda su apoyo, porque es una extraordinaria artista, además muy inteligente, fueron tres twitters y “yo espero que otros artistas, promotores de cultura, empresarios, militantes del PAN, del PRI, de otros partidos se sigan uniendo en estos días que falta”.

López Obrador planteó que desde ahora tiene que aumentar el salario mínimo a cuando menos 98 pesos como lo propone la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), antes de la revisión de enero, porque hay todo un estudio acerca del deterioro del salario mínimo.

En entrevista, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México deseó que ojalá la COPARMEX se pronuncie el día de hoy para pedir que aumente el salario mínimo.

Recordó que en el segundo debate, puso como ejemplo que en los años 80 un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora solo para comprar 6 kilos de tortilla, es una vergüenza que esto éste pasando, porque México es de los países del mundo en donde es más bajo el salario mínimo.

Indicó que “el salario mínimo no se puede comparar con Estados Unidos, ni con el de los países de América Latina, México es de los países con los más bajos salarios, están más altos los salarios en Guatemala, en Centroamérica que en México, el salario mínimo en Centroamérica es mayor que el salario mínimo en México, ya no hablemos del mundo”.

Lamentó lo sucedido ayer en Guadalajara, donde que un supuesto comando ataca al ex fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, y esto demuestra que hay un problema grave de inseguridad, de violencia en el estado y en el país, no es nada más Jalisco, es todo México, son 70 homicidios diarios.

“Y lo que tenemos que concluir es de que la estrategia que han seguido para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, ha fracasado rotundamente, desde Calderón y Peña, Calderón inició con una estrategia fallida y Peña la continuó y no hay resultados, de modo que vamos a cambiar esa estrategia”, dijo.

A la pregunta de los reporteros sobre si tendrá seguridad en su campaña, el candidato presidencial dijo que no, porque es un riesgo que corren todos los ciudadanos, quien lucha por la justicia no tiene nada que temer.

A la pregunta de los reporteros sobre si ha considerado que los jóvenes no aceptarían la beca de 2 mil 300 pesos, no lo van a aceptar, porque prefieren estar en las filas del crimen organizado, López Obrador expresó que se pueden dar esos casos, pero nadie ha ido a ofrecerle nada a los jóvenes, primero hay que hablar con la juventud.

Anunció que mañana dará a conocer el programa de gira de la fase que será presidente electo, “no nos vamos a parar, de una vez se los notificó, se les informó” y detalló que hará un recorrido desde julio hasta finales de noviembre en el país, otra gira.

“En esa gira tengo pensando reunirme con los empresarios, con los dueños de talleres y comerciantes para tratar el tema de los jóvenes”, detalló al decirle a los representantes de los medios de comunicación que se preparen psicológicamente, porque solo tendrán como un día de vacaciones.

En Tlaquepaque, Jalisco, Andrés Manuel López Obrador le dio la bienvenida a Santiago Nieto, quien fue ex fiscal electoral y víctima de una injusticia.

Previamente, expuso que un dirigente repite lo que dice para que se internalicen las ideas y los ciudadanos tomen conciencia, eso es lo que ha hecho durante muchos años, pero ahora habrá una comunicación de ida y vuelta sobre su propuesta para gobernar, en vez de hablar de las elecciones, porque está arriba y va a ganar.

“Les quedaba como último recurso el debate de antier, pero pudieron, este arroz ya se coció”, explicó al decir su plan es que se establezca, en seis años, la democracia como forma de vida y como forma de gobierno, porque no habrá reelección, no serán más de seis años, es sufragio efectivo, no reelección.

“Entre todos logremos que se afiance el hábito democrático, que ya no se compren los votos, que no se trafique con hambre y la necesidad de la gente, que no se acarre a nadie, que no haya voto corporativo, que la elección sea limpia y sea libre, que no haya fraude electoral, que se establezca una auténtica, una verdadera democracia, cómo lo ven”, planteó a los ciudadanos de Jalisco.

Indicó que la democracia se necesita, porque es un contrapeso, es un equilibrio, cuando hay democracia, nadie se siente absoluto, es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda.

“Que no haya un poder absoluto, que no haya una dictadura, que sea siempre el pueblo el que mande, el que decida y que no haya trucos, que no se compren los votos, todo esto que padecemos”, sostuvo al señalar que México está muy atrasado en democracia comparado con países centroamericanos, hay más democracia en Guatemala que en México, es una vergüenza.

Comentó que bien que se podrá establecer la democracia, que no traerá el cuerno de la abundancia, pero que permitirá vivir con más dignidad y se garantizará el derecho a la información, porque hay mucho control de los medios de comunicación.

Dijo que actualmente los medios de información tienen otra actitud, porque en el 2006, se dio una guerra sucia en radio y televisión, en plena campaña le suspendieron spots, porque argumentaban que no pagan por adelantado, nos dejaron en estado de indefensión y con una tremenda golpiza, no habían las benditas redes sociales que hay ahora.

Ahora, explicó, los noticieros de radio y de televisión informan de manera objetiva, hay más profesionalismo, no se están cargado a favor de ninguno de los candidatos, hay simpatía, es normal.

No como en las elecciones del 2012, recordó, que inflaron a Enrique Peña Nieto, hubo publicidad, engañaron con la gente, estaba por las nubes, ahora quienes lo patrocinaron, lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, porque cuando lo necesitaban, lo apoyaron y ahora lo sueltan, lo volvieron en chivo expiatorio.

Manifestó que no se suma a la campaña de linchamiento en contra de Peña Nieto, porque sabe que el problema son los de la mafia del poder, no hay que confundirse, unos son los que dan la cara y otros son los que están detrás moviendo los hilos, “yo tengo bien identificado los de atrás, mafia del poder”.

“Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN, cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI o inventan otra cosa como este partido palero que se llama Movimiento Ciudadano para seguir con lo mismo”, expresó.

Adelantó que se terminará con la corrupción, ni privilegios y ya no habrá pensiones de 5 millones de pesos mensuales a cada ex presidente de México, “van a tener su derecho al 65 y más, el que tenga más 65 años, aunque Calderón todavía no llega a los 65, pero Fox sí ya tiene derecho, Salinas también, Zedillo también”.

Pidió que se vote parejo por los candidatos a la coalición “Juntos haremos historia” al gobierno de Jalisco, Carlos Lomelí, así como para el Senado de la República en la Cámara de Diputados.

Mencionó que le da risa, porque son muy hipócritas Meade y Anaya, porque Anaya dice que bajará el precio de la gasolina, si fue quien aumentó la tarifa, Meade dice que aumentará al doble la pensión a los adultos mayores.

Señaló que “todavía dicen que ya mis ideas son viejas, si son tan viejas mis ideas para qué me copian, para qué se meten conmigo, ya estoy chocho ya, estoy chocheando, pero ahí están copiándome”.

Se comprometió a regresar como presidente electo para traer el programa integral para el municipio de Tlaquepaque.

Por la tarde, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” visitó Puerto Vallarta, donde manifestó que en 39 días se iniciará la cuarta transformación de México, habrá un gobierno que represente a pobres y a ricos, será un gobierno para todos, se tendrá un Estado de Derecho, se hará valer la constitución y las leyes en el país.

Dijo que se tiene que cuidar que haya seguridad en los centros turísticos, que se cuide el medio ambiente y que haya servicios públicos para las colonias populares, se pueda garantizar mínimos de bienestar, que no haya pobreza en Vallarta y anunció que Fonatur estará en Bahía de Banderas, Nayarit para atender el turismo.

A su llegada, López Obrador recibió como regalo un sombrero de charro, el cual se colocó y escuchó la canción “México lindo y querido” interpretado por un grupo de mariachis de Puerto Vallarta.