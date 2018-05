Provenientes de la administración de la ex presidenta y ahora candidata a diputada por el V Distrito Local, Veronica Ceballos Cámara, quien no hizo una entrega- recepción y que se ha negado aclarar la situación, dio a conocer, el actual presidente, Jean Du Bar del Río, al mencionar que continúan con las investigaciones y estarán por realizar auditorías para llegar a las últimas instancias.

Campeche estará presente en la Reunión Nacional de Ciclones Tropicales y Lluvias 2018, el meteorólogo, Hugo Villa Obregón

Tras un vídeo que circuló por redes sociales, donde señalaban que alumnas del Cecytec estaban fumando marihuana, la directora general, Cindy Saravia López, dijo, que hasta el momento no se ha podido comprobar si estás jóvenes eran estudiantes de dicha institución, pues no hubo un reporte como tal a la dirección de la escuela y el vídeo no despeja dudas, sin embargo han realizado operación mochila para asegurar que los alumnos no cuenten con sustancias nocivas o armas.

Campeche sería una de las cuatro ciudades de Latinoamérica en participar en la iniciativa de ciudades emergentes sostenibles, promovida por el Banco Internacional del Desarrollo. Una donación de un millón de dólares fue entregada por parte del Fondo de Medio Ambiente Mundial para continuar el proyecto ejecutivo del saneamiento de la bahía de Campeche. Lo anterior fue declarado por el secretario de Planeación (SEPLAN), Ramón Arredondo Anguiano.

Para el próximo ciclo escolar podrían abrirse nuevas rutas que beneficien a los paliceños, así lo dio a conocer el secretario de Educación (SEDUC) Ricardo Medina Farfán al señalar que “se van palomeando las rutas”.

En respuesta a la inminente necesidad de fortalecer la cobertura de atención en el sector salud, la secretaría que preside Rafael Rodríguez Cabrera entregó tres nuevas ambulancias a las comunidades de Dzibalchén, Bolonchén y Ukúm.

El próximo viernes será el cierre de la recepción de documentos necesarios para la maestría en manejo costero-marino perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que oferta la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Carmen (Canaco- Servytur), dio a conocer que la expo “Emprende Comercial” se llevará a cabo los días domingos con la participación de más de 35 expositores de pequeños y medianos empresarios de la isla. Lo anterior tiene el objetivo de detonar la economía en la isla.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Jean Du Bar del Rio declaró que el 90 por ciento de los empresarios locales carecen de un seguro para sus bienes; y es que explicó que el obstáculo al que se enfrentan las micro, pequeñas empresas y negocios familiares de Campeche es justamente el recurso suficiente para invertirlo en un seguro.

Luis Enríquez Benítez Orduña, consultor ambiental dio a conocer que se realiza un monitoreo en el malecón de Campeche para identificar el tipo y número de especies que arriban y habitan la zona. Benítez Orduña, declaró que en lo que va del año, es decir cinco meses se han podido identificar 26 especies en el área de estudio.