Tras un vídeo que circuló por redes sociales, donde presuntamente alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (CECYTEC), plantel Concordia, estaban fumando marihuana, la directora general, Cindy Saravia López, dijo, que hasta el momento no se ha podido comprobar si estás jóvenes son estudiantes de dicha institución, pues no hubo un reporte como tal a la dirección de la escuela y el vídeo no despeja dudas, sin embargo continúan implementando el programa “Operación Mochila”, para asegurar que los alumnos no ingresen sustancias nocivas o armas en la institución.

“Llegó información, estuve en pláticas con Secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, hemos incrementado muchísimo la alerta, implementando serie de pláticas sobre adicciones, comportamientos y actitudes como nunca antes, estamos tratando de tener una formación integral” agregó.

Dijo, que el vídeo que estuvo en redes no dice nada, pues solo se alcanza ver un uniforme verde pero no los logos que puedan asegurar que se trata de alumnas del centro educativo, “tratamos de ampliar la imagen y reconocer las alumnas y no lo logramos, los mismos alumnos estuvieron tratando de indagar, no tuvimos alguna forma de llegar, no puedo decir que son, y no hubo un queja propiamente, quien lo filmó debió haberse acercado a alguna autoridad”.

Pues comentó, que en algunas ocasiones cuando un alumno se ha visto involucrado en algún acto irregular, se han acercado a dar aviso al director del plantel o coordinador académico, para que así se reporte a la policía, por ello, no se puede comprobar que sean alumnas del Cecytec, ya que no ha pasado más allá de publicar el vídeo.

Saravia López, apuntó, que con “Operación Mochila”, en mínimas ocasiones se han encontrado con algunas faltas al reglamento, y en esos casos han actuado con rigurosidad y aplican las sanciones correspondientes dependiendo de la gravedad.

“La operación mochila sirve mucho y sobre todo lo que estamos implementando de las pláticas, estamos trabajando con psicólogos para el tema de salud mental, no adicciones, embarazo precoz, tipo de comportamiento y estamos tratando de dignificar la parte de los uniformes, todos los alumnos saben y hemos cambiado reglamentos, llevado a junta de gobierno, por cosas que ocurrían de jóvenes con los uniformes, y ahora se tienen sanciones más duras” subrayó.