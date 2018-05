Con respecto al segundo debate de Candidatos a la Presidencia de México, los ciudadanos nos sentimos defraudados por la falta de propuestas concretas y completas acerca de las temáticas, subrayó la Dra. María de Lourdes Rosas López, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP.

Indicó que con respecto al tema de la migración, no hubo propuesta que mostrara que los candidatos conocieran el fenómeno de manera global, “todos sabemos que este país por su ubicación geográfica y por su historia, es país de origen de migrantes, de tránsito de migrantes y de retorno, de retorno voluntario y no voluntario. No hubo un solo candidato que generara una propuesta, que nos comunicara, que la pusiera sobre la mesa para atender el fenómeno migratorio de manera completa y global”.

La académica agregó que hubo algunos aspectos que fueron importantes y es necesario comentar, como fue el caso de Ricardo Anaya, que habló de una perspectiva diferente de la frontera sur, “Anaya dijo que en el pasado, Estados Unidos nos ha pedido que seamos un muro de contención en la frontera sur, refiriendo que para detener el flujo migratorio principalmente de centroamericanos.

En este aspecto Anaya comentó, sería importante detonar el desarrollo en Centroamérica y que México compartiera esta responsabilidad, lo que me parece fundamental. Pero después este candidato dijo, sí a México como país que otorgue visas humanitarias a los extranjeros, acción que cumple con nuestra Ley Migratoria de 2011, va acorde con nuestra vocación de país que siempre ha recibido a las diferentes diásporas que han pedido asilo”.

Apuntó que en el caso de José Antonio Meade, tuvo algunas propuestas interesantes para atender el problema de la migración, sobre todo en cuanto a su concepción derivada de su experiencia de que la migración en Estados Unidos a nuestra diáspora se atiende a nivel de los consulados, lo cual es vital, además de que pidió que es importante atenderlos con respecto a sus trámites legales, salud, e incremento en el campo de la educación.

Lamentó que no hubiera propuesta por parte de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la población migratoria y mucho menos el otro candidato –Jaime Rodríguez, “El Bronco”-, no llegaron a una propuesta concreta.

Asimismo reiteró que los candidatos nos quedaron a deber a los ciudadanos una propuesta concreta al fenómeno migratorio, porque nadie atinó, ni presentó alguna propuesta para la población retornada. “Actualmente dijo que los fenómenos más importantes que estamos viviendo ahorita en materia migratoria los mexicanos son el de tránsito o transmigración y el del retorno”.

El formato del segundo debate de Candidatos a la Presidencia de México, fue diferente al primero pero interesante por la inclusión de personajes de la sociedad civil, que presentaron directamente sus preguntas a los aspirantes, señaló el Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Director de los Posgrados en Ciencias Sociales de la UPAEP.

De igual forma, refirió que en este segundo debate se vio más preparación por parte de los candidatos, pero, “faltó sustancia”, profundidad en el manejo de los temas y propuestas, en donde además de la contienda democrática se dieron confrontaciones directas, pero no debieron pasar al insulto o descalificación por la falta de ideas y falta de educación.

Abundó, “estamos en un camino muy interesante de formación en una cultura de debate y ojalá en los estados también hagamos uso de eso, porque es una lástima que en Puebla se haya cancelado el Encuentro de Candidatos de días atrás, es una vergüenza que eso ocurra, pero quizá como todo en México, a partir del fenómeno nacional, los estados vayan aprendiendo a realizar ese tipo de ejercicios y recordar que ayudan a ir moldeando la cultura política de la población y hacerla más proclive a la democracia”.

En su intervención, el Mtro. Derzu Ramírez Ortiz, Profesor Investigador de Relaciones Internacionales de la UPAEP, coincidió con los otros dos profesores al manifestar que los candidatos no presentaron propuestas concretas, que sumaran en lugar de descalificar y que tratarán de explicar mejor al electorado cómo la posición de México en el mundo impacta en lo local, en las vidas cotidianas de las personas.

Enfatizó que en el próximo debate debe haber más propuestas y menos descalificaciones. Lamentó que los candidatos hayan dejado varios huecos importantes. “Faltó que desarrollarán más cosas importantes, de cómo es que la economía mexicana se va a diversificar, cuando tenemos enfrente a Estados Unidos con tendencias proteccionistas, más del 80 por ciento de nuestro comercio va hacia la Unión Americana, por lo tanto, en ese sentido, debe haber estrategias claras para diversificar la economía, porque de ahí depende la creación de empleos en nuestro país”.

En ese orden de ideas, el Mtro. Derzu Ramírez indicó que faltó también buscar la manera de cómo el estado mexicano adquiera las capacidades suficientes para enfrentar las amenazas del crimen trasnacional. “Hoy tenemos un fenómeno de narcotráfico que no es un crimen nacional, sino es un crimen que funciona a través de fronteras, podemos encontrar bandas de extorsionadores que engañan y secuestran a miles de migrantes que vienen de Centroamérica a México. Nuestro estado es un estado incapaz de enfrentar esos problemas y me parece que en el debate faltó tocar esa problemática para establecer los mecanismos para terminar con ese problema”.

Por último dijo que con respecto al tema de la migración, faltaron hablar de tres cosas, la primera, qué se debe hacer para que México deje de ser un expulsor de migrantes, qué cosas se deben cambiar para que la gente encuentre aquí su destino económico; la segunda, qué se debe hacer para que en el estado mexicano se aprovechen mejor los 29 mil millones de dólares de remesas que vienen año con año de los migrantes mexicanos que se encuentran trabajando en los Estados Unidos. Y la tercera, qué programas deben existir para atacar el fenómeno de aquellos mexicanos deportados.

Redacción