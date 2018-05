Iniciando su cuarta semana con mucha enjundia, el candidato del V distrito de la coalición, “Campeche para Todos”, Jorge Ortega Pérez, reafirmó su compromiso con los comercios y “tienditas” en la colonia Ignacio Zaragoza.

“Con el apoyo de Christian Castro Bello, en la senaduría, buscaremos mayor recursos para el beneficio de los pequeños y grandes comercios, pues mi prioridad es que los campechanos no tengan pretextos para cerrar sus negocios, pues sé que con mucho trabajo logran tenerlo”, comentó a los comerciantes de mencionada colonia.

Siendo el día 22 desde su inicio de campaña electoral, Ortega Pérez, ha logrado la aceptación de diversas colonias del V distrito; Ignacio Zaragoza es una de ella.

Cabe señalar que el aspirante, se comprometió con los habitantes para qué, tomando protesta en el Congreso del Estado, buscará solucionar los problemas de luminarias, bacheo y maleza, que es una de las demandas más solicitadas de la gente.

“Agradezco la confianza que me dan, sin duda saben que he sido un hombre comprometido, apoyando siempre los sectores vulnerables así como las empresas campechanas y en esta ocasión no será la excepción”, dijo Ortega Pérez.

Finalmente, comentó que regresará a la colonia Ignacio Zaragoza, para seguir escuchando las gestiones y poderle dar solución en su primer día como diputado local del V distrito en Campeche.

