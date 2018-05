Los candidatos intercambiaron insultos, llamándose “hipócritas”, “mentirosos” y acusándose mutuamente de corrupción y riqueza ilícita

Aseguraron que van a exigir a Donald Trump respeto

El segundo de tres debates antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio tuvo muchas ayudas visuales, con los candidatos agitando portadas de revistas, cartas y una bolsa blanca que los inmigrantes mexicanos deportados reciben para retener sus pertenencias. En un momento dado, el candidato Ricardo Anaya mostró una gran foto de Trump, en ese entonces candidato, en una visita a México en 2016 para conocer al presidente Enrique Peña Nieto.

“El problema comenzó en este día”, dijo Anaya mientras sostenía la foto en alto, llamando a la invitación de Trump de Peña Nieto “no solo un error, sino una humillación para el pueblo mexicano”.

Las amenazas planteadas a México por la administración Trump fueron el telón de fondo del debate de dos horas en Tijuana, y los cuatro candidatos discutieron temas de comercio, inmigración y seguridad transfronteriza. México y Estados Unidos están en medio de una difícil renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Trump ha enojado a muchos en México con sus comentarios despectivos sobre los mexicanos y culpando a su gobierno por no hacer lo suficiente para evitar que los migrantes centroamericanos lleguen al Frontera con los Estados Unidos

Durante el debate del domingo, todos los candidatos dijeron que exigirían respeto de la administración Trump si fueran elegidos y al mismo tiempo expresar la importancia de una buena relación con Estados Unidos.

“No se puede apaciguar a los tiranos y matones. Tienes que enfrentarlos “, dijo Anaya, y agregó que negociaría todos los aspectos de la relación bilateral si fuera elegido presidente.

Hasta ahora, en la temporada electoral, Trump no ha demostrado ser un problema que separe a los candidatos, ya que todos ellos tienden a criticar sus comentarios como ofensivos y prometen proteger a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Ninguno de los candidatos hizo promesas específicas sobre cómo enfrentarían a Trump o alterarían la dinámica de la relación.

“Trump tendrá que aprender a respetarnos. Eso te puedo garantizar “, dijo Andrés Manuel López Obrador, el favorito en la carrera.

López Obrador, de 64 años, un candidato izquierdista que perdió dos elecciones presidenciales previas, promete limpiar la corrupción y prestar más atención a los pobres rurales de México. Él ha mantenido una gran ventaja en las encuestas recientes, liderando hasta en 20 puntos en algunas encuestas.

En el debate, los tres oponentes de López Obrador intentaron pintarlo como un viejo político fuera de contacto que ha reciclado sus ideas a lo largo de los años y que no se ha adaptado a los tiempos modernos. Mientras tanto, López Obrador los describió a todos como miembros corruptos de la misma élite política desacreditada en México. Gran parte del debate se desarrolló con los candidatos que intercambiaban insultos, llamándose “hipócritas”, “mentirosos” y acusándose mutuamente de corrupción y riqueza ilícita, en un momento dado, Meade sugirió que Anaya sabe mucho de lavado de dinero, sin que éste le respondiera nada.

Sobre la cuestión de la creciente producción de amapola (opio) en México y la creciente demanda de heroína en los Estados Unidos, López Obrador dijo que quería impulsar los programas de sustitución de cultivos y lograr que los agricultores de adormidera en México cambien al maíz. Anaya dijo que Estados Unidos no ha hecho nada para evitar que las armas ingresen a México y quería que la administración Trump abordara este tema.

Anaya, de 39 años, del Partido de Acción Nacional de derecha, es ahora el candidato de una coalición de partidos de diferentes partes del espectro político. Se ha establecido como el principal rival de López Obrador, votando por delante de José Antonio Meade, ex ministro de Finanzas y candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional.

El mensaje de López Obrador ha ganado un seguimiento más amplio durante este ciclo electoral ya que muchos mexicanos se han desencantado con la administración de Peña Nieto en medio de una violencia sin precedentes y una serie de escándalos de corrupción.

Para Saber…

En el primer debate, celebrado el mes pasado, los candidatos buscaron atacar a López Obrador y eliminarlo a su favor. Chocaron con algunos de los problemas más acuciantes de México, desde la violencia de la guerra contra las drogas hasta la corrupción gubernamental. Algunas de las propuestas han sido controvertidas, como López Obrador sugiriendo una amnistía para las personas involucradas en el tráfico de drogas; y el candidato independiente, Jaime “El Bronco” Rodríguez, quien propuso que a los servidores públicos atrapados en actos de corrupción se les corten las manos.

Desde ese debate, el campo se ha reducido a cuatro candidatos después de que Margarita Zavala, la ex primera dama y ex senadora que se postuló como independiente, se retiró de la carrera la semana pasada. Zavala no ha respaldado a ninguno de los candidatos restantes. Este ha sido el primer año en que se les ha permitido a los candidatos independientes competir por la presidencia, pero los partidos establecidos aún tienen ventajas y Zavala no logró ganar popularidad en las urnas.

– Con información de TWP / Redacción DC