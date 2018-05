“En mi caso, yo como decía ‘El Nigromante’, Ignacio Ramírez: yo me hinco donde se hinca el pueblo”, expresa.

Insiste que lo que se dice respecto a su estado de salud es falso, porque se encuentra al cien

Adelanta que en el debate seguirá “sereno moreno”, tranquilo y esperará para ver ”cómo se portan los demás”

Pide que el voto sea parejo por los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”

Ciudad Guzmán, Jalisco.- Andrés Manuel López Obrador alertó a los mexicanos que sus adversarios llevan a cabo una campaña vil y sucia para afectarlo, porque primero dicen que está mal de su salud y ahora reparten volantes diciendo que MORENA está en contra de la Virgen de Guadalupe.

Expresó: “Quiero decirle a todos los ciudadanos que en este movimiento hay católicos, evangélicos, libres pensadores y somos respetuosos de la libertad de creencia, En mi caso, yo como decía “El Nigromante”, Ignacio Ramírez: yo me hinco donde se hinca el pueblo”.

“Estoy consciente de que el pueblo de México venera a la Virgen, como tiene veneración por Benito Juárez, como la tiene por las madres, por la patria, entonces no vamos a ofender las libertades del pueblo”, añadió.

Además, sostuvo: “buscamos que nuestro pueblo salga de la pobreza, que triunfe la justicia sobre el poder y somos respetuosos de todas las religiones”.

El candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” por la Presidencia de la República insistió que lo que se dice respecto a su estado de salud es falso, porque se encuentra al cien.

“Están muy preocupados, pero no voy a engancharme en ninguna polémica. Ya lo dije ayer y lo repito: gracias a la vitamina pueblo, al creador y gracias a la ciencia estoy al cien”, manifestó en entrevista en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Explicó que “a la prensa que lo acompaña le consta el ritmo que lleva en la campaña, ayer nos levantamos como a las cuatro de la mañana, también ustedes, volamos a Oaxaca, luego fuimos a la Mixteca Oaxaqueña a dos actos, regresamos a Oaxaca para volar a la Ciudad de México y tomamos otro vuelo hacia Guadalajara”.

“No voy a condenar a nadie, están muy desesperados, porque está muy arriba nuestro movimiento, entonces yo les diría que se serenen, que se tranquilicen, que se preparen psicológicamente porque vamos a triunfar”, pidió.

López Obrador aseguró que Pablo Hiriart, uno de los columnistas que escribió sobre su estado de salud, es amigo del ex presidente Carlos Salinas y lo que dice no es verdad.

“Dice que me tienen que inyectar cada 15 días, eso es mentira. Yo no voy a ver al médico desde hace 6 meses, no lo celebro, tengo tache, porque todos debemos atendernos, pero desde hace 6 meses no veo al médico y no me estoy atendiendo de nada”, agregó.

Recordó que Pablo Hiriart fue jefe de prensa en el sexenio de Salinas, ya sabe quién está soltando los rumores. “Es íntimo de Salinas y en todo esto, pues doy rápido con la mano que mueve la cuna, los hilos. Todo eso es falso”.

El candidato a la Presidencia comentó que hoy habló con el médico que lo atendió cuando sufrió un infarto en el 2013. “Se comunicó con nosotros para decir que lo están atosigando, queriendo entrevistarlo, él no tiene por qué meterse en este asunto”.

Sostuvo que lleva mucho tiempo con este ritmo de trabajo y por eso hoy tendría dos actos más en Jalisco: Jocotepec y Tlajomulco, y mañana irá al segundo debate presidencial, que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana.

Sobre el debate de mañana dijo que seguirá “sereno moreno”, tranquilo y esperará para ver cómo se portan los demás: “me dice la gente que no me enoje, que no me conviene hacer coraje, más ahora que dicen que estoy enfermito”, ironizó el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Lamentó la violencia que vive el país y confió en que a pesar de la situación, la gente saldrá a votar, porque tiene mucho interés en participar el 1 de julio.

Sobre este asunto y otros referentes a campaña sucia, López Obrador dijo que el INE no sirve para nada, porque se hace de la vista gorda.

Recordó que José Clemente Orozco el mejor muralista de México era de Ciudad Guzmán igual que la compositora Consuelito Velázquez.

“Por eso nos vamos a seguir viendo, encontrando, voy a estar aquí antes del día primero de diciembre para traer el plan de desarrollo, lo que va a invertir el gobierno federal en toda esta región”, manifestó.

Pidió que el voto sea parejo por los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, porque ahora se repite mucho esa cantaleta de: “Vota por el peje, pero para la gobernatura no votes por Lomelí o no votes por María Antonia Cárdenas para el Senado”.

“Pueden votar por lo que les dicte su conciencia, pero en el voto parejo lograremos con más facilidad la transformación del país porque los corruptos saben que van a perder la Presidencia, pero apuestan a tener mayoría en el Congreso para atrincherarse”.

Lamentó que en México los altos funcionarios ganan hasta 600 mil pesos mensuales como los ministros de la Suprema Corte de Justicia: “¿Qué han resuelto en favor del pueblo de México? y ganan cada uno 600 mil pesos mensuales, están de alcahuetes de la mafia del poder”.

Agregó que los senadores ganan 500 mil pesos, los diputados 400 mil pesos, los funcionarios del INE 300 mil pesos mensuales y los magistrados 400 mil pesos.

Adelantó que bajará los sueldos de esos altos funcionarios públicos, porque se aumentarán los sueldos de los de abajo: maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y campesinos.

En Jocotepec, Jalisco, comentó que ya está en vísperas de las elecciones históricas, porque los mexicanos definirán el destino de la nación, será una consulta nacional, un plebiscito, ya que habrá dos caminos: más de lo mismo o cambio verdadero, cambio sí o cambio no, vas a querer o no vas a querer como se dicen en Tabasco.

Desde ahora hay mucha alegría en el pueblo, comentó, mucho entusiasmo, porque se ve la lucecita que implica que se saldrá del túnel y habrá la cuarta transformación profunda, pero pacífica, será radical, se arrancará de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, a diferencia de La Independencia, La Reforma y La Revolución que fueron armadas.

Por la tarde noche, visitó Tlajomulco, Jalisco. Mañana, en Tijuana, participará en el segundo debate presidencial que organiza el Instituto Nacional Electoral.