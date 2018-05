Añade que están muy nerviosos sus adversarios, “porque seguimos creciendo, cada vez hay más gente que se está uniendo al movimiento, estamos como 30 puntos arriba”



Expresa que se hará cargo de responder a Donald Trump, cuando publique twitter ofensivo

Huajuapan de León, Oaxaca.- Andrés Manuel López Obrador aseveró que está muy bien de salud, gracias a la ciencia, al creador y añadió que están muy nerviosos sus adversarios, “porque seguimos creciendo, cada vez hay más gente que se está uniendo al movimiento, estamos como 30 puntos arriba, algo nunca visto en la historia del país en los tiempos actuales”.

Recordó que informó que hasta en las apuestas de Las Vegas está arriba con 87 puntos, había dicho que 85, pero va para arriba y claro qué si apuestan “por nosotros, si ganan, les van a dar menos, pero si apuestan porque va a perder, van a ganar más, está atractivo” “van a ver vamos a ganar, pero yo no quiero que pierdan”.

En entrevista y a la pregunta de los reporteros que si no está en ningún tratamiento, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República expresó que estoy rebién y comentó que hasta puede estar parado de un solo pie.

Dijo que están manipulando el video, “de por sí hablo despacio, no de corrido, entonces es lo que bajan todavía más el volumen y recordó que hace como 9 años en Mexicali, que se sintió un poco mal, pero ahorita reciclan el video”.

Mencionó que no ha podido ir al cardiólogo, porque no ha tenido tiempo, pero “sí voy, voy con cierta frecuencia, ahora no he podido, pero estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy a médico, estoy al cien”, y expresó que va al béisbol y macanea como si nada.

A quienes dicen que se quedará 14 años, que se reelegirá o que no va a aguantar, López Obrador les respondió que no los entiende, “voy a estar seis años sin ningún problema”.

En otro tema, el candidato presidencial manifestó que dará a conocer sus propuestas en segundo debate presidencial, amor y paz, y negó que vaya a ensayar en otra plaza público por lo del debate, porque todos los días se comunica con la gente, habla de política económica, de migración.

Recordó que cuando entró Donald Trump al gobierno, hizo un recorrido por las ciudades de Estados Unidos, presentó libro que se llama “¡Oye Trump!” sobre sus discursos, sobre lo que piensa de la política migratoria.

Indicó que hay muchos migrantes en la mixteca oaxaqueña y les mandó a decir que los protegerá, primero: se procurará que el mexicano deje de migrar para que pueda trabajar en sus pueblos, arraigar al mexicano en sus lugares de origen.

Añadió que para quienes migraron tendrán toda la migración del nuevo gobierno democrático.

Consideró que Donald Trump tiene que entender que debe de moderarse, que no debe de ofender al pueblo de México, no se confrontará a Trump, pero le pedirá que respeta a los mexicanos.

López Obrador expresó que se hará cargo de responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando publique twitter ofensivo, “pero ojalá y cambie su proceder, ojalá y actúe con respeto a México”.

A la pregunta de los reporteros sobre si busco a Margarita Zavala, López Obrador expresó que ya dio su opinión, respeta a la señora.

En otro tema, explicó a los oaxaqueños que son libres, pero les dijo que el voto ahora es para transformar a México, es un momento histórico, no debe de haber voto diferenciado.

Comentó que el movimiento que encabeza es plural, democrático, solo en las dictaduras hay pensamiento único y nadie protesta, pero en la democracia lo que rifa es la libertad y la coalición “Juntos haremos historia” ganará en el país y en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, donde está 30 puntos arriba, no es para presumir pero la gente ya decidió.

Dijo que hay grupos que son de la mafia del poder, los fifís que tienen una campaña en contra de la educación pública y de los maestros, quienes dicen que les preocupan los niños, son unos hipócritas, porque si les preocuparán los niños, los de la mafia del poder dejarían de robar.

En Huajuapan de León, Oaxaca, manifestó estar optimista, porque podrá sacar adelante al pueblo de México y solo dependerá de combatir la corrupción, está convencido que el mal que más daña que aqueja al pueblo y a la nación es la corrupción, si se enfrenta este cáncer se logrará el renacimiento de México, porque se roban mucho los políticos corruptos.

Asimismo, expuso que se acabarán los privilegios y recordó lo que decía Benito Juárez que el funcionario debería de aprender a vivir en la justa medianía.

Indicó que actualmente los políticos son personajes fantoches, prepotentes, altaneros, se creen más que la gente, cuando necesitan los votos es que aparentan que son humildes, una vez que ya tienen el cargo hasta se pavonean, cambian no solo de vestir, sino de caminar, se tiene que cambiar con eso y el gobierno tiene que ser humilde.

La esencia del poder es el amor real, auténtico al prójimo, no las fantocherías, sostuvo al asegurar que gobernará de otra manera, no andará rodeado de guardaespaldas, ni usará al Estado Mayor Presidencial.

Dijo que recorrerá los pueblos a ras de tierra, el pueblo lo cuidará, pero lo van a cuidar de verdad, que no lo apachurren, debe de haber orden, se tiene que actuar con respeto a discapacitados y adultos mayores, habrá tiempo para todo para recibir la solicitudes de las personas, tomar las selfis, pero con orden y respeto.

Adelantó que bajará los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque se aumentarán los sueldos de los de abajo, ganarán más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado y el jornal de los campesinos.

Comentó que sus adversarios dicen que dichas medidas son populistas, si bajar los sueldos a los de arriba para aumentar los suelos de los de abajo es ser populista que me apunten en la lista, más bien es justicia laboral.

Explicó que pondrá el ejemplo y ganará menos de la mitad de lo que gana Enrique Peña Nieto, sin compensaciones, hará valer el artículo 127 de la Constitución que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de México.

López Obrador manifestó que venderá los aviones y los helicópteros del gobierno federal, quedará prohibido que los altos funcionarios públicos se trasladen en aviones y se cancelará la compra de 8 helicópteros artillados a Estados Unidos con un valor de 25 mil millones de pesos, “nosotros no queremos la guerra, no queremos armamentismo, nosotros queremos la paz”.

Rechazó viajar en el avión presidencial de Enrique Peña que vale 7 mil 500 millones de pesos, que no lo tiene ni Donald Trump, quien es presumido, tira aceite.

El candidato a la Presidencia de México ofreció el avión de 7 mil 500 millones de pesos al presidente de Estados Unidos para que se serene, se tranquilice y deje de hablar mal a los mexicanos.

Señaló que “ya vamos a llegar nosotros y cada vez que lance un twitter, habrá otro de regreso, va a tener que aprender a respetar”.

Expuso que no vivirá ni en Los Pinos, ni en una mansión, vivirá como cualquier ciudadano, Los Pinos pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec para cultura y las artes, además en Los Pinos no estará, porque hay malas vibras, ahí aparece “el chupacabras”, no habrá lujos en el gobierno.

En otro tema, López Obrador aseguró que habrá apoyo a las actividades productivas para que no tenga ningún mexicano la necesidad de emigrar, sino que pueda vivir donde está su cultura, se apoyarán las artesanías, a quienes tejen con palma, se ayudará a agricultores y ganaderos.

El candidato a la Presidencia de México dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Social estará en Oaxaca, habrá comida para los niños en preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas, porque los niños llegan sin comer a las escuelas y eso no lo toman en cuenta a “los fifís” que critican a los maestros, porque les echan la culpa de la mala educación en México.

Indicó que habrá becas para quienes estudian el nivel medio superior y superior, porque es mil veces tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, habrá cien por ciento inscripción para que estudien y quienes no estudien, se capacitará para trabajo en talleres, se les pagará 3 mil 600 pesos mensuales, “becarios sí, sicarios no”.

Dijo a los maestros de la mixteca de Oaxaca, una vez que triunfe el movimiento se cancelará la mal llamada reforma educativa y ya no se privatizará nada, “les guste o no les guste la mafia va para afuera”.

Andrés Manuel López Obrador añadió que se le dará mil 500 pesos mensuales a cada adulto mayor, será universal y habrá apoyos para los discapacitados pobres.

Recordó que el pueblo de Huajuapan de León luchó por la Independencia de México, en este municipio estuvieron Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, aquí se logró la transformación de México en ese entonces y participaron dirigentes de esta región.

Comentó que se llevó a cabo la otra transformación que fue la Reforma, encabezada por un oaxaqueño, Benito Juárez García, quien fue el mejor presidente que ha habido en la historia de México y la tercera transformación fue la Revolución de 1910, en Huajuapan habían zapatistas y muchos simpatizantes de el Magonismo.

“Ahora vamos a llevar a cabo, entre todos, desde abajo la cuarta transformación de la vida pública de México y les aseguro que va a ser una transformación, un cambio profundo, pacífico, ordenado, pero igual de profundo que las tres transformaciones que han habido, porque vamos a arrancar de raíz este régimen corrupto de injusticias y de privilegios”, explicó.

Dijo que los mexicanos tienen la dicha que con el movimiento que encabeza se transformará el país de forma pacífica, a diferencia de las otras tres transformaciones que fueron armadas.

Comentó que no claudicará, ni traicionará al pueblo, se necesitaría ser de malas entrañas para traicionar al pueblo, “yo no les voy a fallar, yo voy a estar siempre a la altura de ustedes y vamos a cumplir con todos los compromisos”.

En Tlaxiaco, Oaxaca, López Obrador dijo que va a muy bien, hay un fenómeno que gana en los estados del norte del país, en Oaxaca que está requetebién, tiene 30 puntos arriba en la entidad, y pidió confiarse, hay que salir a votar masivamente, para que no hagan trampa.

Comentó que habrá alegría en el pueblo, ha habido tres transformaciones en México La Independencia, La Reforma y La Revolución, “los que estamos aquí y millones de mexicanos van a llevar a cabo la cuarta transformación sin violencia y ahora se está llegando al inicio de la transformación sin violencia.

Pidió a correr la voz para que no se valgan los corruptos de la pobreza de la gente, que compren los votos, de entrega de despensas, frijol con gorgojo, el pueblo no quiere migajas, lo que quiere es justicia.

“Vamos a cumplir nosotros, vamos a sacar de la pobreza a los mexicanos”, añadió al decir que su sueño es que podamos vivir todos con justicia y bienestar.

Se comprometió a regresar como presidente electo para dar a conocer el programa para la región de Oaxaca, quiere que se recurso lo ejecute la autoridad municipal, la comunidad estará pendiente de que se asigne el dinero a los programas como es la construcción de los caminos.

Comentó que tendrá un gobierno itinerante, no se divorciará del pueblo, habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Pidió voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos justicia” a la Presidencia, senadores, diputados federales, presidentes municipales, habrá democracia, porque estos corruptos saben que van a perder la Presidencia, pero apuestan a tener mayoría en el Congreso para atrincherarse.

Manifestó que en el debate del próximo domingo sus adversarios se le van a lanzar con todo, pero se llevará el bastón de mando.

Después, López Obrador participó en dos saludos de paso a Teposcolula y Santiago Yolomecalt, Oaxaca rumbo a Tlaxiaco, Oaxaca. Para mañana visitará Ciudad Guzmán, Jocotepec y Tlajomulco, Jalisco.