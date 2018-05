Con diversas muestras de cariño, porras y pancartas de apoyo, fue recibida la candidata de la coalición “Campeche para Todos”, Marina García Méndez, por los habitantes de nueve comunidades, a quienes expuso el proyecto que encabeza para transformar Candelaria en un mejor municipio.

Tras recorrer las zonas de Pablo Torres Burgos, Pedregal, San Rafael, Santa Lucía, La Pelusa, Nuevo Coahuila, Estrella del Sur, El Porvenir y Ramonal, señaló que los ciudadanos son la parte más importante para hacer de esta tierra un mejor lugar y para ello se debe trabajar en equipo, tocar todas las puertas posibles para gestionar mayores recursos que permitan mejorar los servicios de salud, educación, infraestructura y vivienda.

Indicó que la principal misión de un Ayuntamiento es dotar a las familias de servicios públicos de calidad que les permitan vivir dignamente, así como trabajar en la generación de programas para fortalecer la capacitación de mujeres y jóvenes para que puedan emprender; en la atracción de inversiones que permitan reactivar el comercio, la generación de empleos y reactivar la economía local.

“Ustedes son parte de este gran proyecto, la parte más importante para hacer de Candelaria un mejor municipio. No se van a equivocar en darnos su confianza y mucho menos en darnos su voto el 1 de julio”, expresó.

Añadió que esta es la primera vez que contiende por un cargo de elección popular, presentando un proyecto basado en las necesidades que la misma población ha expuesto, y dentro de las que se encuentra mejorar la atención de los sectores más vulnerables de la población como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres solteras.

“Caminar estas tierras no es algo nuevo para mí, conozco todas las comunidades de nuestro municipio, hemos llegado hasta la comunidad 24 de mayo, Laguna de Oro y El Paraguas, vamos a seguir caminando cada pedacito de tierra, porque para atender las necesidades de la gente se debe primero visitar cada rincón de Candelaria”, expuso.

Hay muchas comunidades que necesitan mejorar sus accesos -dijo-, muchas de ellas ni siquiera cuentan con caminos. Las escuelas no tienen salones, mesas ni sillas donde los niños puedan estudiar, por ejemplo, en las Comunidades El Paraguas, 24 de Mayo, La Tómbola, Balancax, Laguna de Oro, y en Chilam Balam, hace falta agua, y no es posible que, en este tiempo, las mujeres, hombres y niños tengan que vivir con esas carencias, porque no lo merecen.

Aseveró que las autoridades no deben cubrirse los ojos e ignorar las necesidades de la gente, porque su obligación es trabajar por caminos, por alumbrado público, seguridad, salud, por mejores oportunidades para el desarrollo del campo, y para atender las necesidades de las mujeres porque es el sector más abandonado.

“Este es el momento de cambiar la historia, ustedes merecen más, tienen derecho a tener una mejor calidad de vida, pero eso se construye en equipo, y para poderlo hacer debemos tener los mejores aliados como Luis Alfonso Mandujano, María Asalia Hernández, Rigoberto Figueroa y su amiga Marina García Méndez. Vamos a luchar incansablemente para demostrar que esta mujer que está frente a ustedes tiene palabra, preparación y vocación de servicio, para cumplir cada uno de sus compromisos de campaña”, concluyó.

