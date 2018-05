“Hay que hacer que Campeche siga creciendo, no hay que dividirnos si no trabajar en equipo así se lograran mejores cosas para nuestro Estado” refirió Jorge Chanona Echevarría candidato a la diputación federal de la coalición “Todos por México”, quien junto con María Santamaría Blum candidata a la diputación por el segundo distrito por la coalición “Todos por Campeche” recorrieron las calle de Ex hacienda Kalá (siglo XIII).

La gente salió de sus casas para dialogar con Jorge Chanona y María Blum quienes con atención escucharon cada una de las sugerencias de los ciudadanos, los cuales además le reiteraron todo su apoyo para llevaros a la victoria.

María Blum significó que Jorge es un joven que ama a Campeche y por tal motivo no los defraudará, “sin duda él es la mejor opción, trae ideas innovadoras, será la portavoz en el congreso de la unión donde buscará los beneficios para que nuestro Estado siga avanzando” afirmó.

Por más de dos horas visitaron a 90 hogares y se comprometieron a velar por los intereses de sus familias y resolver que aún aquejan en dicho sector de la ciudad, principalmente en los servicios públicos y seguridad.

“Hay mucho por hacer, todavía hay situaciones que debemos de resolver en Exhacienda Kalá, sin duda trabajaré de la mano con los ciudadano y en poco tiempo daremos buenos resultados, soy una mujer que cumple su palabra y nunca defraudo a los que me dan su confianza “finalizó.

