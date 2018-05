Meade y Fox son lo mismo, son parte de la mafia del poder, señala Andrés Manuel López Obrador



Indica que Meade ofreció que aumentará la pensión a adultos mayores y Anaya ofrece que bajará el precio de las gasolinas

Salamanca, Guanajuato.– Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana fijará su postura sobre la declinación de Margarita Zavala, porque no tiene conocimiento en qué términos se expresó la candidata independiente y quiere saber qué dijo.

“Quiero saber en qué términos es la declinación, como comprenderán no puedo ahora enterarme, porque no he escuchado la radio, no he visto el internet, no he visto la televisión, hoy va a haber un programa de televisión”, dijo.

A la pregunta de los reporteros que si se cumplió lo que dijo sobre que declinarían para abril o para mañana los candidatos de la mafia del poder, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México dijo es que para abril o para mayo, pero hay que esperar, así dice la canción: para abril o para mayo”.

En entrevista en Acámbaro, informó que el candidato del PRI, José Antonio Meade y Vicente Fox se reunieron este día y señaló que son lo mismo, son parte de la mafia del poder.

Indicó que Fox está con la mafia del poder, a veces llama a votar por el PAN, otras veces llama a votar por el PRI, son lo mismo, no hay ninguna diferencia, es el PRIAN.

A la pregunta de los reporteros qué si Fox puede ayudar a salir del hoyo a Meade, López Obrador ironizó que “pues yo creo que sí le puede ayudar, como no, le va a ayudar, sería bueno que Fox agarrará una matraca”.

Indicó que vergüenza que Vicente Fox termine de matraquero del PRI, fue quien engañó a muchos mexicanos que iba a haber un cambio y terminó como un traidor a la democracia.

Lamentó mucho que gente buena haya creído en Fox, pensando que iba a haber un cambio, cuando son lo mismo, no hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN arriba.

“La única diferencia que puede haber entre priistas y panistas de arriba es que los priistas son corruptos cínicos y los panistas son corruptos hipócritas, pero ya cada vez también más cínicos”, dijo.

Comentó que los del PRI y los del PAN ya se quitaron la máscara, se están desnudando y demostrando lo que son, gente ambiciosa, que lo único que les importa es el dinero, no tienen ideales, no tienen principios”.

En otro tema, indicó que Meade ya ofreció que aumentará la pensión a los adultos mayores al doble y Anaya ofrece que bajará el precio de las gasolinas, “imagínense cómo andan de desesperados, claro que la gente no les cree”.

Anaya y Meade aprobaron el gasolinazo, Anaya y Meade no hicieron nada por aumentar las pensiones de los adultos mayores, y ahora que están en campaña que quieren los votos, quieren engañar a la gente, consideró.

A la pregunta de los reporteros y qué pasa con los dirigentes del PRD, López Obrador respondió que sí, todos ya están con la mafia del poder, eso es otra vergüenza, un partido que se surgió para transformar al país, termina aliado al PAN y al servicio de la mafia del poder.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión que Anaya utilizará los 45 días restantes para contrarrestar sus propuestas, López Obrador dijo que está en su derecho, ojalá le vaya bien.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de que los dirigentes de la CNTE que están pensando darle su apoyo, el candidato a la Presidencia de México expresó que tiene el compromiso con los maestros de todas las organizaciones de cancelar la reforma educativa.

Aprovechó para decir, sin reproches, que lo que publicó el periódico Reforma no obedece a la realidad, los maestros de Oaxaca, los dirigentes de la Coordinadora han sido acusados de lavado de dinero de manera injusta, es parte del acoso que han padecido los dirigentes de los maestros de Oaxaca.

“Lo que aparece hoy en el Reforma no es cierto, es igual que lo que publicaron en una ocasión en el Reforma en 8 columnas, que había un maestro en Oaxaca que ganaba 600 mil pesos mensuales”, recordó.

Manifestó que entiende que los del Reforma no vean con buenos ojos a los maestros de la CNTE, pero se debe de procurar ante todo la objetividad, es decir, hacer un periodismo serio, responsable, no engañar, Reforma es un periódico muy leído y debe de tener un código de ética para que no desinformar.

“Todos los medios tienen que estar muy cerca de la sociedad, y muy lejos, distante, lo más que se pueda del poder, esté quien esté en el poder, yo entiendo que tienen sus simpatías todos los medios, pero se tiene que buscar que no se mienta, imagínense lo que es poner una foto de una persona acusándola de lavado de dinero”, explicó.

Dijo que los dos dirigentes, uno de ellos el maestro Rubén Núñez, fueron acusados, por el régimen de lavado de dinero, los han metido hasta la cárcel para imponer la reforma educativa, esas cosas no se deben haber, en buen plan, no es ningún reclamo.

A la pregunta de los reporteros sobre si se podrían convertir en presos políticos como Elba Esther Gordillo, López Obrador comentó que ellos ya salieron, pero fueron acusados de lavado de dinero en su momento.

A la pregunta de los reporteros que si se puede vulnerar el sistema del INE, esta es una prueba para Lorenzo Córdova, es un posible fraude, es un ensayo, el candidato presidencial dijo que no, porque la elección del día primero de julio la van a cuidar los ciudadanos en cada casilla y se van a tener las actas.

“Aunque bloqueen el sistema de transmisión de información, se van a tener las actas abajo y abajo va a empezar la fiesta cívica desde las 6, 7 de la noche del día primero va a haber fiesta en todas las plazas públicas, cuando empiece a correr la noticia de que ganó el movimiento de transformación nacional”, observó.

Señaló que el primero de julio en las plazas públicas habrá bailongo y se rifará la canción: “despacito, poco a poquito”.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión acerca de dos secuestros registrados en la universidad de Guanajuato, López Obrador lamentó que haya tanta violencia por el país, por lo mismo, pero hay responsables.

Añadió: “son los que han estado mal gobernando el país, los que nada más se han dedicado a saquear a México, a robar, los integrantes de la mafia del poder, ellos son los responsables de la inseguridad y de la violencia”.

Mencionó que lo más vergonzoso es que pone por delante a los políticos, que son los que dan la cara, son los achichincles que tienen, y ellos, los que realmente mandan no dan la cara, son los que mueven los hilos, son los que se han opuesto a que hayan cambios en México.

“Fueron los que nos robaron la Presidencia en el 2006, los que apoyaron a Peña en el 2012, los que dieron dinero para comprar 5 millones de votos traficando con la pobreza, con el hambre del pueblo”, prosiguió.

Puntualizó que esa mafia del poder es la responsable de la inseguridad y de la violencia en México.

En otro orden de ideas, López Obrador aseguró que se mejorará el Seguro Social, no se privatizaran las instituciones, ya se termina el periodo de privatizaciones, no se van a privatizar ni el agua, ni el ISSSTE, ni el IMSS.

Dijo que el INE contrató a un equipo para organizar el debate, pero se desprecia a los publicistas mexicanos que son muy buenos, pero hay una especie de malinchismo que contratan a publicistas del extranjero, que son bastante chabacanos, no son buenos.

Manifestó que en el segundo debate verá como capotea a sus adversarios, porque están muy desesperados.

A la pregunta de los reporteros que ayer se hablaba de su salud, se subieron videos que había tenido un desvanecimiento, López Obrador dijo que está bien, goza de cabal salud, “esto bien, estoy entero, al cien, al cien”.

En Acámbaro y Salamanca, Guanajuato, López Obrador comentó que este día Vicente Fox y José Antonio Meade se reunieron, y le aconsejó a Fox que ayude a Meade, que agarre la matraca y visite a los pueblos, “porque les vamos a ganar y no les vamos a dar la pensión”.

Dejó en claro que no habrá pensiones para los ex presidentes de México, aunque se enoje Vicente Fox, le diga “lopitos o loquito”, que le diga como quiera, pero no le dará la pensión de 5 millones de pesos mensuales.

Comentó que Meade dijo que los ex presidentes han actuado de manera institucional que es un asunto de Estado de Derecho darle las pensiones.

Preguntó a los ciudadanos de Acámbaro si le dan la pensión a Fox, que levanten la mano quienes crean que se merecen los ex presidentes las pensiones y las personas contestaron que no.

Dio a conocer que va a triunfar, porque ya despertó el pueblo de México, en las encuestas tiene más de 20 puntos de ventaja, y “hagan lo que hagan los de la mafia del poder ya no van a poder, ya no van a lograr eliminar el cambio verdadero, lo quiera o no lo quiera la mafia va’ pa’ afuera”.

Expuso que el nuevo gobierno democrático aplicará una sencilla fórmula, pero trascendente: se terminará con la corrupción y los privilegios, todo lo que se ahorre se utilizarán para impulsar las actividades productivas, que haya empleos, buenos salarios y que haya bienestar para el pueblo.

En Salamanca, Guanajuato, comentó que Anaya ya le está copiando, porque dijo hace una semana que bajará el precio de las gasolinas, están desesperados, al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar toda la vida, ya no les funcionará nada.

Cuestionó que por qué hasta ahora Meade dice que aumentará la pensión a adultos mayores, si fue secretario de Hacienda, por qué no lo hizo antes, “nosotros vamos a cumplir el compromiso de dar mil 500 pesos mensuales desde diciembre y va a ser para todos”.

Recordó que hace una semana le hicieron una entrevista, le dijeron que el pueblo está enojado, que hay mal humor social, uno llegó a decir que el enojo del pueblo es un problema de salud pública, como si la gente fuera irracional.

Comentó que le preguntaron qué opinaba y a lo dijo que lo que ve es que la gente está muy alegre, muy entusiasmada, muy feliz, porque pronto, muy pronto “vamos a lograr la transformación de México, esa es la alegría que hay”.