Andrés Manuel López Obrador felicita a las maestras y a los maestros de México

Asegura que aparte de las encuestas, en las apuestas de Las Vegas “estamos en un 85 por ciento en posibilidades de triunfo

Lamentó el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta y urge que se dé un cambio, porque hay una franca descomposición social

Llama a los 3 mil candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” que trabajen, que hagan campaña, visiten 150 casas diarias

Rioverde, San Luis Potosí.- Andrés Manuel López Obrador adelantó que usará sus facultades como titular del Poder Ejecutivo para que no se aplique ninguna acción en contra del magisterio y segundo, al mismo tiempo, enviará una iniciativa de reforma a todas las leyes, a los artículos de la Constitución que afecten a los maestros.

En entrevista, el candidato a la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México expresó que los maestros no se oponen a la evaluación, lo que no quieren es que se utilice la evaluación como un mecanismo para correrlos, cesarlos.

Sobre la propuesta de reabrir la normal “El Mexe”, indicó que sí y no solo esa escuela, sino se mantendrán abiertas todas las normales rurales y públicas.

Ante el desplegado que publicó Mexicanos Primero, López Obrador expresó ese es Claudio X. González y no caerá en ninguna provocación, ellos financiaron la guerra sucia, todas esas organizaciones que se hacen pasar como de la sociedad civil se dedican nada más a atacarnos, a desprestigiarnos.

“Ellos son los que están financiando la guerra sucia, Claudio X. González, su hijo y otros, pero yo no voy a caer en ninguna provocación”, dijo.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” aseguró que aparte de las encuestas, en las apuestas de “Las Vegas “estamos en un 85 por ciento en posibilidades de triunfo, 85 por ciento”.

A la pregunta de los reporteros sobre si en la encuesta del periódico El Heraldo, Meade sigue creciendo, qué si tiene todavía posibilidades, López Obrador comentó que “ya se los dije”, nada más que son incrédulos y señaló que hay empate en el segundo lugar entre Meade y Anaya.

Sobre cómo combatir el crimen trasnacional, López Obrador expresó que espera que la autoridad competente de la protección a los hombres de negocios, a los banqueros para que no haya sabotaje.

Sobre lo declarado ayer por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos que el aeropuerto de Santa Lucía es estratégico para las Fuerzas Armadas, pero que están abiertos a los cambios, López Obrador dijo que es una buena señal, porque según lo que leyó en el periódico no quiere el secretario que se cierre la base militar de Santa Lucía.

“Si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, pues se tiene que cerrar la base militar de Santa Lucía”, dijo al comentar que no caerá en ninguna polémica, amor y paz.

A la pregunta de los reporteros sobre si están en libertad los candidatos de la coalición seguridad, López Obrador expresó que decidió que lo cuide el pueblo, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, y dijo que son libres todos candidatos que deseen solicitar seguridad durante la temporada electoral.

Sobre qué si los derechos humanos se puede hacer cargo, a parte de la policía federal, el candidato presidencial dijo que sí, pero cada quien tiene que decidir, “en mi caso, yo voy a hacer la campaña sin guardaespaldas”.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de que hoy asesinaron al periodista tabasqueño Juan Carlos Huerta y hoy se cumple un año de la muerte de Javier Valdez, el candidato presidencial lamentó lo que sucede y urgió que se dé un cambio, porque hay una franca descomposición social.

“Mucha inseguridad, mucha violencia, todo esto se ha originado, porque los políticos, los traficantes de influencia se han dedicado a saquear, a robar, los gobernantes forman parte de la banda que más roba en el país y por eso está tan descompuesto México, por eso urge que haya un cambio verdadero, una transformación”, planteó.

A la pregunta de los reporteros si no va a descansar antes del segundo debate, López Obrador manifestó que no, si en las plazas se entrena y le da igual el formato del debate, no le quita el sueño.

Sobre si se va a despedir al final del debate, el aspirante a la Presidencia de México comentó que no sabe, porque son representantes, con todo respeto, con la mafia del poder.

A la pregunta de los reporteros cuál es el pronóstico de México, ya que está a un mes de que inicie el mundial de futbol, López Obrador dijo que va a ganar México, siempre México, ¡arriba México!, ¡viva México!

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Andrés Manuel López Obrador llamó a los 3 mil candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” que trabajen, que hagan campaña, visiten 150 casas diarias, que informen, haciendo conciencia, organizando a los ciudadanos.

Planteó que cada aspirante de MORENA, PT y PES tiene que visitar 150 domicilios diarios, si un candidato no visita las 150 casas a diario, no es un buen candidato y manifestó que estará al pendiente.

Comentó a los ciudadanos que le impriman bríos, entusiasmo a los candidatos para que hagan campaña, porque si todos hacen campaña, estarán visitando 20 millones de hogares de aquí al día 27 de junio que terminan la campaña y así se va a amarrar de consolidar el triunfo.

Expresó estar seguro que lo candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” a regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, todos hacer campaña, visitar 150 casas diarias.

Observó que hay algunos que están muy blanquitos, “desde luego que yo no soy racista, este es un movimiento que no importa el color de la piel, no discriminamos a nadie, al contrario estamos en contra de la discriminación, hablo de que están muy blanquitos, porque no les da el sol, porque no están haciendo campaña”.

Pidió no confiarse, porque están enfrentando a una mafia del poder que no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar.

Previamente, detalló que en los comicios del primero de julio se elegirá no solo al próximo presidente de México, sino a senadores, diputados federales, en algunos estados a diputados locales, presidentes municipales y regidores.

Dijo que en todos los actos pide que voten por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” sin importar quién es el candidato no es Andrés Manuel, no es Claudia Sheinbaum, no es Rocío Nahle o Cuitláhuac “no somos los candidatos, es la transformación, hay veces que cuenta más, vale más el programa que los candidatos y que los partidos”.

Indicó que lo más importante es la transformación del país y explicó que le ha pedido a los ciudadanos de manera respetuosa que vote parejo, aunque la gente puede votar de manera libre, por el que le dicte su conciencia, pero les dice a las personas que piensen que se necesita tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

“No solo ganar la Presidencia, sino también ganar en los estados, sería muy incómodo para mi siendo presidente, ir a Veracruz, aquí no hay madera, ni concreto, aquí es tierra, toco tierra, sería muy incómodo que el gobernador de Veracruz fuese el hijo de Yunes Linares, Yunes Linares es el actual gobernador, y quiere dejar a su hijo”, detalló.

Manifestó que quiere ir a Veracruz, iniciar la transformación de Veracruz con el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Cuitláhuac García, y así en el caso de presidente municipales, diputados locales, les pide voto parejo.

Explicó que ayer apareció una encuesta en el periódico Financiero donde está con 20 puntos arriba, para se tiene que ganar con amplio margen para que no aleguen nada, no haya posibilidad de fraude electoral.

Comentó que estaba en la carretera, iba a iniciar el día con tres actos: Río Verde, San Luis Potosí y dos municipios de Guanajuato, terminará en San Miguel Allende.

Detalló que ayer estuvo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde hubo un acto de miles de ciudadanos, algo nunca visto en el municipio, no ciudadanos acarreados, sino los que van por su propio pie, gente que está feliz, porque ya faltan 46 días y se iniciará la transformación de México, hay mucha alegría del pueblo.

López Obrador aprovechó para enviar un abrazo a todas las maestras y las maestras de México, y expresó que hace cuatro días, se comprometió a cancelar la mal llamada reforma educativa en Guelatao, Oaxaca, tierra que vio nacer a Benito Juárez.

En Rioverde, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador planteó que se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos para que aumenten los salarios de los de abajo, van a ganar más los maestros y agregó ¡Que vivan los maestros! Y expresó su felicitación a las maestras y a los maestros.

Recordó que ha mencionado en todas las plazas públicas, desde el principio de la campaña, desde hace años, ha sostenido que ·”no se va a seguir ofendiendo al magisterio nacional, se va a canelar la mal llamada reforma educativa”.

“No les gusta a los de la mafia el poder, pero no me importa, tenemos la razón, repito, cómo se va a aplicar una verdadera reforma educativa sin los maestros, quién transmite el conocimiento en el aula, nunca más una reforma educativa sin el magisterio”, expreso.

Pidió apoyo a los candidatos por la coalición “Juntos haremos historia” y llamó votar por parejo, porque no es por las personas, es para transformar al país, a no dejarse engañar con la guerra sucia y la compra del voto.

Manifestó mantener la fe y la esperanza, no es igual que los políticos corruptos, “no me confundan, no somos lo mismo, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto” y adelantó que regresará a Río Verde como presidente electo ante del primero de diciembre para traer el programa de nación para toda la región de San Luis Potosí.

Detalló que se dividirá el programa en tres partes: actividades productivas, infraestructura y desarrollo social, será un programa integral cada pueblo sabrá cuánto le corresponde y le dará seguimiento, no habrá divorcio con el pueblo, porque será un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Dio a conocer que ayer se publicó una encuesta en el periódico El Financiero, donde está 20 puntos arriba de ventaja y hasta en las apuestas que se hacen en Las Vegas “estamos 85 por ciento de que vamos a ganar” y ante los ciudadanos de San Luis Potosí, detalló su programa para sacar adelante al país.

En San Luis de la Paz, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador brindó un minuto de aplausos al candidato de la coalición “Juntos haremos historia en Apaseo el Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre Sánchez, quien asesinado de manera artera.

Indicó que es otro crimen más en Guanajuato, en el país y hoy también asesinaron un periodista en su tierra, en Tabasco, pero todos los días se registran 70 homicidios en el país y por ello “se necesita un cambio urgente, tenemos que pacificar a México, no más violencia en el país.

En San Miguel de Allende, Guanajuato, López Obrador dijo que el PRI es igual que el PAN, si resucitará Manuel Gómez Morín se volvería a morir nada más de ver que lo que han hecho los políticos corruptos al PAN y puso de ejemplo que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes quiere dejar a su hijo como gobernador y urgió a llevar a cabo un cambio verdadero.

A pesar de todo, el candidato a la Presidencia de México dijo que está arriba en las preferencias electorales y como ayer se publicó una encuesta en el periódico El Financiero, donde va 20 puntos arriba y ahora no solo se gana en la Ciudad de México, sino en el centro, sur, sureste y se triunfa en estados del norte de la República como: Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, Zacateas y en Guanajuato.

Andrés Manuel López Obrador estará en Acámbaro, Salamanca y Celaya, Guanajuato.