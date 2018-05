Elecciones 2018

Los pescadores somos gente del pueblo, ganamos poco y no tenemos prestaciones, ni servicios médicos del IMSS, por eso necesitamos que ustedes nos apoyen para crear un Fideicomiso Pesquero que nos permita tener una pensión cuando ya no podamos trabajar, expusieron al Dr. Eduardo Ramos Arceo, candidato al Senado de la República por la coalición “Al Frente por México”.

Los hombres de mar de San Francisco de Campeche se dijeron preocupados por el poco apoyo que reciben de las autoridades del ramo. Desde sus escritorios –señalaron– decretan vedas que no corresponden con los ciclos de reproducción de especies, como el cazón, que es una de nuestras principales fuentes de ingresos.

Añadieron que pescar es una actividad económica, “pero de riesgo físico y también económico, pues compramos la gasolina con nuestro dinero y no sabemos si tendremos ganancias o pérdidas”.

“Cuando vamos al mar arriesgamos nuestras vidas, dejamos nuestras esposas e hijos y no sabemos si volveremos. Pero a las autoridades de pesca eso no les importa, no dan apoyos para la adquisición de redes o de motores, gasolina, nada, pero en el mercado local hay productos marinos gracias a nuestros esfuerzos”.

En presencia de su compañera de fórmula al Senado, Yolanda Valladares Valle, el doctor Eduardo Ramos Arceo, asumió el compromiso con los hombres de mar a ser un gestor de soluciones a sus problemas. Dijo que los tiempos actuales son de retos y de lucha. Y les pidió tener confianza. “Con la investidura de Senador iré con ustedes, tocaremos puertas e impulsaremos la creación del Fideicomiso Pesquero que requieren para garantizar una pensión modesta pero segura, una vejez digna. Lo haremos juntos, porque la unión hace la fuerza y porque ustedes se lo merecen”.

Ramos Arceo reiteró su voluntad de trabajar desde el Senado para mejorar los servicios de atención a la salud en todo el estado de Campeche. “En una sociedad como la nuestra, nada justifica que haya gente de todas las edades sin acceso a los servicios de salud oficiales, o que haya Centros de Salud sin médicos, sin medicamentos, sin equipamientos y sin ambulancias para traslados de emergencia cuando está de por medio una vida”, recalcó.

Añadió: “Llevo 25 años viviendo en Ciudad del Carmen, conozco las penurias de los pescadores, porque las he visto, y porque fui director de la clínica del IMSS. Por todo ello, quiero ayudarles con soluciones reales, no con promesas poco viables. Estoy con ustedes, con sus familias y les pido confianza, porque el voto de ustedes será la llave para tener el cambio que necesitamos los campechanos”.

