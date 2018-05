Elecciones 2018

Al pronunciarse por una campaña de altura en la que no tenga cabida la violencia, los ataques y agresiones, sobre todo en contra de la libertad de expresión, el candidato a la diputación por el distrito IX de la coalición “Campeche para todos”, José Antonio del Río González hizo un llamado a todos los actores políticos involucrados en el actual proceso electoral a que antepongan los intereses de la democracia y eviten que las pasiones de desborden y favorezcan escenarios hostiles que en nada abonan al desarrollo de Carmen, de la entidad y del país.

Al continuar este martes su “toque de puerta” a vecinos de la colonia 1 de Mayo, el candidato de la alianza PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza, al ser abordado por representantes de los medios de comunicación se pronunció “totalmente en contra del uso de la violencia para los medios de comunicación, gozamos con la libertad de expresión, la gente puede decir lo que piensa lo que siente y es válido, pero no se vale que a través de los golpes, de los insultos se atente contra los trabajadores de la comunicación. la verdad es que esto no lleva a nada, estoy totalmente en desacuerdo con esta acción y lo rechazo rotundamente, pues no hay justificación para estos actos, independiente mente del partido donde provenga”.

Ante este escenario, hizo un llamado a los candidatos de todos los partidos políticos a realizar un ejercicio democrático, que cada quien exponga sus propuestas, sin agresión verbales y menos físicas hacia ninguna persona y ningún partido. “Eso es lo que tenemos que demostrar, y los candidatos tenemos que poner el ejemplo que estamos aquí para trabajar, no para insultarnos. Es válido que digamos las cosas en las que no estamos de acuerdo y también en las que si lo estamos, pues de eso se trata la democracia, realizar un ejercicio de civilidad política como debe de ser. Creo que exponiendo nuestras propuestas llegamos a muy buenos términos todos”.

En este contexto, José Antonio del Río sostuvo que la gente está cansada de dimes y diretes, de las agresiones. Las necesidades de la gente son muchas, y muchas veces la gente se enoja con los políticos, porque se hace lo mismo. Ya es hora que mostremos un cambio en nosotros y nosotros somos los que tenemos que hacerlo, demostrar que estamos preparados y que tenemos las mejores propuestas y que privilegiamos el diálogo y la paz social.

A pregunta expresa, pidió a la ciudadanía que razone su voto y que no se enganche en publicaciones, en redes sociales principalmente, pues en tiempos electorales cualquier partido puede sacar una encuesta a favor de su candidato. “Nosotros creemos en José Antonio Meade, sabemos que es la mejor opción, lo ha demostrado por la trayectoria que tiene, es un hombre de trabajo y familia, nadie lo puede acusar de corrupción, un hombre que conoce, un hombre que sabe, y que está preparado”.

Insistió en el llamado a que la ciudadanía razone su voto, “que la mejor opción que tiene Carmen y Campeche para que nos vaya mejor se llama José Antonio Meade Kuribreña, y no solamente el sino también todos los candidatos de nuestra coalición, Christian Castro y Roció Abreu para el Senado; Dulce Cervera para la diputación federal; Óscar Rosas para la presidencia municipal, y un servidor, José Antonio del Río en el distrito IX y en las juntas municipales. Pedimos el apoyo, el voto de confianza, pues buscamos un Carmen con más oportunidades”.

Bajo los candentes rayos del sol, el candidato aliancista salió a las calles de la colonia 1 de Mayo a escuchar a la gente que quiere que los candidatos cumplan y resuelvan las necesidades de las familias Carmelitas. La señora Adolfina Santiago, mencionó al candidato que ella siempre ha confiado en el PRI, pero muchas veces la respuesta fue decepcionante. Hoy su confianza va dirigida al candidato José Antonio, pues ella sabe que es una persona de trabajo y que su lealtad hacia con la gente carmelita va más allá de un partido.

Ana Bertha Jiménez, a nombre de los vecinos de la calle Ampliación 47, basados en la amistad le brindó cálido recibimiento al conocerse de toda la vida, y que siempre ha sido muy accesible y franco.

En su caminata proselitista, José Antonio del Río González constató que las principales necesidades de todo el distrito IX se debe a una falta de atención por parte de las autoridades municipales actuales, lo que corroboró la señora Francisca, quien planteó la necesidad de eficientar la recolección de basura; en tanto adultos mayores se sienten desprotegidos al no contar con programas para atención médico y dotación de medicinas. Aquí como en el resto del distrito, la petición reiterada es la falta de empleo, apoyos a la educación, apoyos y empleo a madres solteras, entre otras peticiones.

