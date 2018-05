En días pasado se dio a conocer la firma de la carta compromiso por parte de los partidos políticos de la entidad a fin de que se realice un proceso electoral en orden y en un ambiente de paz y tranquilidad y de convicción a la democracia; ante ello hoy se dieron cita en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) los dirigentes estatales de cada agrupación partidista.

En la firma del compromiso por la democracia no asistieron Paulo Hau ni Pedro Estrada Cordoba dirigentes del partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano respectivamente, por su parte, el partido de Movimiento Regeneración Nacional no envió a un representante, recordemos que Manuel Zavala pidió licencia y no se cuenta con un interino hasta el momento.

En presencia de Ernesto Castillo Rosado, Alvar Ortiz Azar, Víctor Amendola Avilés, Antonio Gómez Saucedo, Mario Trinidad Tun Santoyo, Rogelio Abraham Quijano García Y Carlos Plata González, dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza, Encuentro Social, y Liberal Campechano respectivamente, se llevo acabo el acto protocolario

La Maestra Mayra Fabiola Bojórquez Gónzalez presidenta del IEEC leyó los lineamientos y se procedío a la firma del documento por cada uno de los presidentes de los CDE.

Los compromisos por la democracia son:

I.- Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche es el organismo público local electoral del Estado autoridad en materia electoral de carácter permanente que tiene a su cargo la organización la celebración periodica y pacifica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, así como los honorables ayuntamientos y juntas municipales, cuya finalidad entre otras en contribuir al desarrollo de la nueva democracia.

II.- Que los Partidos Políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de lo ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, hacer posible el acceso de estos, al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal libre, secreto, directo, personal, intransferible, así como las reglas para garantizar la paridad dentro de los géneros, ante ello el Instituto Electoral del Estado de Campeche y los partidos políticos nacionales con acreditación local, así como el partido político local reconocen:

1.- Que el pueblo mexicano esta constituido en una república representativa, democrática, laica y federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación que ejerza su soberanía por medio de los poderes de la unión y por el de los Estados.

2.- Que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizaran mediante elecciones libres, autenticas y periodicas y el sufragio debe se libre, secreto, directo, personal e intransferible.

III.- Que el fortalecimiento de la democracia es un objetivo que permitirá la consecución de los objetivos del Estado que no supla el bien común, que establezca el pleno desarrollo de los individuos y el ejercicio de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano reconocen a favor de las personas.

IV.- Que uno de los principios fundamentales del sistema electoral mexicano, es la equidad en la contienda electoral, entendida esta como la participación de todos los actores políticos bajo las mismas condiciones, ante ello los partidos políticos nacionales, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza,Partido Encuentro Social, Partido Liberal Campechano, así como el Instituto Electoral del Estado de Campeche externan su compromiso por la democracia en Campeche.

1.- Considerando que la democracia como forma de gobierno permite a toda la ciudadania su participación y ejercicio de sus derechos político-electorales a ejercer su derecho de voto en sus modalidades activa y pasiva para la integración de los organos de gobierno.

2.- Que el Instituto Electoral del Estado de Campeche, como garante de los procesos electorales locales, se conducirá con estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, para coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales, así como vigilar el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones.

3.- Los Partidos Políticos tienen la obligación de realizar actividades cívicas orientadas a fortalecer la democracia, que tendrán como fin el respeto al estado constitucional y democrático de derecho, a través de las cuales se permita la materialización efectiva de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.

4.- Durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local así como el Partido Político Local y quienes ostenten una candidatura, se conducirán con respeto hacia el electorado, se apegarán a la normatividad y periodos establecidos para la ejecución de las campañas, con ética y civilidad, considerando que la vía del diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, son los medios propicios que garantizan el derecho de mujeres y hombres para elegir a sus autoridades, y que están en contra de todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en las elecciones.

5.- Adicionalmente el Instituto Electoral del Estado de Campeche cumplirá y hará cumplir las leyes, y en su caso, impondrá las sanciones pertinentes a quienes violen la ley electoral, respaldará el sistema democrático que la ciudadanía campechana ha constituido, quienes demandan el ejercicio libre, secreto y razonado del derecho al voto y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Milagros Ascencio