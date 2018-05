Estudiantes de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP aplicaron una encuesta para conocer las preferencias electorales entre universitarios de la ciudad de Puebla, señaló el Mtro. Mauro García Domínguez, profesor de esta facultad.

La encuesta fue hecha por 120 alumnos de la Facultad de Mercadotecnia y fue aplicada del 3 al 8 de mayo del año en curso. La muestra estuvo representada por 1067 estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Puebla, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%.

Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer por Alejandra Benítez Garibay y Paulina Gómez Robles, estudiantes de mercadotecnia que acompañaron al Mtro. Mauro García en la presentación de la información.

Con respecto a que si los jóvenes piensan acudir a votar en las próximas elecciones del domingo 1 de julio, el 88 por ciento señaló que sí, mientras que el 12% dijo que no.

Cuando se les preguntó a los estudiantes, si en ese momento fueran las elecciones, ¿por cuál candidato a la presidencia de México votarías? Los resultados fueron los siguientes, el 40.2 por ciento votaría por Andrés Manuel López Obrador; el 34.2% por Ricardo Anaya; 10% por José Antonio Meade; No sabe 8.1%; Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, 2.6%; Margarita Zavala 2.6%; Ninguno 1.6% y el 0.7% dijo que el voto era secreto.

Asimismo, cuando preguntaron ¿Por qué piensas votar por ese candidato? El 46% manifestó que Ricardo Anaya era el más preparado, seguido por José Antonio Meade con un 45%; Andrés Manuel López Obrador con un 7% y Margarita Zavala con un 8%. En cuanto al menos peor, aparece Margarita Zavala con un 33%; Andrés Manuel López Obrador con un 23%; Ricardo Anaya con 19%; Jaime Rodríguez con un 13% y José Antonio Meade con un 4%.

También cuando se les cuestionó, ¿Qué está influyendo más en tu decisión de voto, el partido o el candidato? El 80.4 por ciento señaló que el candidato, mientras que el 19.6% el partido.

De igual forma, cuando se cuestionó, que independientemente del candidato de tu preferencia, ¿Quién crees que va a ganar la presidencia de México?, los resultados arrojaron la siguiente información, con un 52% Andrés Manuel López Obrador; Ricardo Anaya, 32.1%; José Antonio Meade 7%; Margarita Zavala 0.7% y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” con 0.3 por ciento.

Con respecto al estado de Puebla, ¿Por cuál candidato a la gubernatura votarías? Si en este momento fueran las elecciones, Martha Erika Alonso aparece con un 29.8%; No sabe un 24.1%; Luis Miguel Barbosa Huerta con 15.7%; Enrique Doger Guerrero con 13.9%; Ninguno 6.2%; Alejandro Romero Carreto, 3.5% y Michel Chaín Carrillo con 0.8%.

Por último, cuando les preguntaron a los universitarios, ¿Tienes miedo de que Andrés Manuel López Obrador gane las próximas elecciones para la presidencia de México? El 63 por ciento dijo que no; mientras que el 37 por ciento manifestó que sí. En donde los que señalan que no tienen miedo, el 25% indica que el país no puede estar peor; el 23% dice que hay que darle la oportunidad de gobernar; 21% dice que es interesante ver qué pasa; 14% no cree que gane; el 8% señala que está preparado; 6% que es honesto y otros 3%.

Para concluir, el Mtro. Mauro García, apuntó que el objetivo del estudio fue conocer las opiniones de los universitarios de la ciudad de Puebla hacia las próximas elecciones políticas de México.

Además de que se encuestaron a estudiantes de 21 instituciones de educación superior de la ciudad de Puebla. Y el trabajo de investigación fue realizado por alumnos de las materias de Mercadotecnia, Investigación de Mercados, Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa del semestre de Primavera 2018.

Redacción