Elecciones 2018

(En los Pinos) …se aparece el chupacabras: AMLO

“Estamos por lo menos 20 puntos arriba promedio nacional”, asegura

Ya despertó el pueblo de México y nadie detendrá la transformación de México, expresa

Huejutla, Hidalgo.- Andrés Manuel López Obrador expresó que va a ganar, porque “ya despertó el pueblo de México, ya se echó a andar a la gente” y añadió que “nadie detendrá la transformación de México”, al señalar que se publicó una encuesta en el periódico El Financiero “donde estamos por lo menos 20 puntos arriba, promedio nacional”.

Dio a conocer que en Hidalgo tiene 30 puntos de ventaja, “lo quieran, no lo quieran la mafia va pa’ fuera” y pidió que en estos días que faltan, 47 días para la elección histórica del primero de julio, todos se desplieguen, hagan labor de convencimiento, porque “es una mafia del poder, no quiere dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren perder el privilegio de mandar”.

Comentó que los mañosos compran los votos, trafican con el hambre, con la pobreza, de la gente y háganle la cuenta a los mexicanos, son 5 billones 300 mil millones de pesos del presupuesto, hay 30 millones de familias en el país, si se repartiera el dinero y alcanzaría para entregar 13 mil pesos mensuales por familia.

Lo que hacen estos mañosos en las Huastecas, señaló, entregan: migajas, 500 pesos, mil pesos, 2 mil pesos cuando mucho, despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc y de cartón, en algunos lugares dan: pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos.

“Me van a entender, porque en este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, libres pensadores, somos respetuosos de la libertad de creencias, todos juntos, además no solo de todas las religiones participan en este movimiento”, manifestó.

Comentó que en el movimiento participan de todos los partidos abajo: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PES, MORENA, es un movimiento amplio, plural e incluyente.

Tanto en Huejutla, Hidalgo y Tamazunchale, San Luis Potosí, comentó que siente mucha alegría, mucha felicidad en el pueblo y “juntos haremos la transformación de México”, “yo voy a conducir a este movimiento y líder no va a faltar, vamos a sacar adelante al país entre todos, mujeres, hombres de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todos los partidos.

“Todos juntos vamos a lograr la transformación del país, se pasaron esto corruptos, ya no tienen ningún respeto al pueblo y ahora el pueblo les va a poner un hasta aquí el día primero de julio, vamos a iniciar una etapa nueva, todos juntos” y pidió no pelearse abajo, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación, bienvenidos de todos partidos, indicó.

Llamó a los ciudadanos a cuidar las casillas, que voten parejo por los candidatos de MORENA, porque no solo es ganar la Presidencia, sino tener la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, para lograr la transformación y eliminar los moches para repartir dinero a los legisladores, por eso los del PRI y del PAN de arriba aprobaron el gasolinazo.

“No debemos de tener un Congreso en poder de la mafia, se requiere que los legisladores sean gente honesta, además nosotros no vamos a dar moche, ni nos vamos a dejar chantajear por nadie, le pido por eso voto parejo”, destacó.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México reafirmó los compromisos que llevará a cabo en Huejutla, en toda la región de Hidalgo y en el país: “vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, Por el bien de todo, Primero los pobres”.

Desde la Huasteca Hidalguense, López Obrador se comprometió tan luego triunfe el movimiento se cancelará la mal llamada reforma educativa, a fortalecer la educación pública, no se van a cerrar las escuelas normales, al contrario se abrirá el normal rural El Mexe.

Ante maestros de educación pública y educación indígena informó que fue hacer el compromiso, antier en Guelatao, Oaxaca, en la tierra que vio nacer a Benito Juárez y calculó que el gobierno federal se gastó 8 mil millones de pesos en la campaña de radio y televisión para imponer la reforma educativa y dañar al magisterio nacional.

Pidió que tengan la plena seguridad que no les va a fallar, no les traicionará la confianza que han depositado millones de mexicanos, cumplirá con todos los compromisos: se limpiará de corrupción el gobierno, habrá cero impunidad, se terminará con el bandidaje oficial, porque ahora se dedican nada más a saquear.

Puso de ejemplo que el presupuesto de 2018 es de 5 billones 300 mil millones de pesos, pero los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban, cada año, por lo bajo, el 10 por ciento del presupuesto público, es decir, más 500 mil millones de pesos.

Señaló que no hay ninguna banda que robe tanto, son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país.

Aseguró que el cambio consistirá en que ya no habrá corrupción, “yo soy muy perseverante, hasta mis adversarios lo saben, soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la corrupción, “me canso, ganso” y por eso habrá presupuesto.

Indicó que hay presupuesto, lo que pasa es que se lo roban e insistió que se cortará de tajo con la corrupción, no habrá necesidad de aumentar los impuestos en todo el sexenio, no aumentará el IVA ni el Impuesto Sobre la Renta, no se endeudará al país, ni habrá gasolinazos.

Destacó que la fórmula es sencilla, pero transcendente, profunda, acabar con la corrupción y los privilegios en el gobierno. Han abusado los altos funcionarios públicos, porque tienen sueldos de 650 mil pesos mensuales, senadores 500 mil pesos mensuales, diputados federales 400 mil pesos mensuales, se va a terminar con eso.

“Vamos a bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo, van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado, del gobierno, y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos, va a haber justicia laboral”, explicó.

Asimismo, dijo que cortará el copete de privilegios en el gobierno y se comprometió a bajarse su sueldo a menos de la mitad de lo que gana actualmente Enrique Peña, sin compensaciones, no vivirá en Los Pinos, Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec, serán 60 hectáreas para el disfrute de la cultura y las artes de los mexicanos.

Comentó que no vivirá en la residencia de Los Pinos, porque está embrujada, ahí hay malas vibras, ahí espantan, aparece “el chupacabras”, ni con los mejores científicos, ni con varias limpias se va a purificar, solo abriendo las puertas de par en par se limpiará, no vivirá en una mansión, sino en la actual casa que vive que es la casa de todos.

López Obrador detalló que no utilizará el avión presidencial de Enrique Peña que costó 7 mil 500 millones de pesos, además de que se amplió el hangar que costó mil millones de pesos y cuestionó ¿cuándo el gobierno federal ha invertido en la Huasteca Hidalguense mil millones de pesos? “Nunca, ese avión se venderá y ya se lo mandé a ofrecer a Trump”.

Agregó que se venderá la flotilla de aviones y helicópteros que tiene el gobierno federal, solo algunos quedarán como ambulancias para el traslado de enfermos y alertó que el gobierno federal compró 8 helicópteros artillados al gobierno de Estados Unidos, que van a costar 25 mil millones de pesos.

Anunció que esa compra se va a cancelar, “porque nosotros no queremos la guerra, no queremos armamentismo, nosotros queremos la paz, y la paz se consigue si hay bienestar en el pueblo, no con armamentismo, no con helicópteros artillados, la paz es fruto de la justicia, esa compra se va a cancelar”.

Adelantó que estará prohibido que los altos funcionarios públicos se trasladen en aviones y helicópteros, porque los servidores públicos cuando de repente visitan la Huasteca Hidalguense llegan en helicóptero y qué les va a importar las carreteras, ya no habrá esos lujos.

Comentó que se cancelarán las pensiones de 5 millones de pesos mensuales para cada uno de los ex presidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, no está en una ley es un acuerdo que firma el presidente que llega, y cuando llegue no lo aprobará y se terminarán las pensiones, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Dijo que con los ahorros que se consigan del combate a la corrupción y terminar con el derroche se utilizará para apoyar las actividades productivas, se rescatará al campo, se apoyará a ejidatarios, habrá precio de garantía a los productos del campo, habrá un subsidio por parte del gobierno.

Mencionó que en Hidalgo se sembrarán 100 mil hectáreas de árboles frutales y maderales del millón de hectáreas que se cultivarán a nivel nacional, este plan iniciará desde los primeros días del nuevo gobierno democrático, se apoyará económicamente al productor para que paguen jornales justos y habrá 20 mil empleos en la Huasteca Potosí, habrá créditos en especie a ganaderos.

López Obrador dijo que el gobierno no se dedicará solo a repartir despensas, sino cambiará la política agropecuaria, se producirá en México todo lo que se consume y se producirá la gasolina en el país, porque solo se compra en el extranjero: el maíz, el frijol, el arroz, la carne de res, la carne de cerdo, la leche, la madera y las gasolinas.

“Mi sueño es que el mexicano pueda ser feliz donde nació, donde están sus costumbres, sus culturas”, expresó al indicar que se mejorará las seis refinerías y se construirán dos refinerías, en tres años se dejará de comprar la gasolina en le extranjero y bajarán los precios de las gasolinas, el diésel.

Prosiguió que se garantizará el estudio y al trabajo para los jóvenes, habrá becas para quienes estudien el nivel medio superior; los hijos de familias con escasos recursos económicos tendrán becas, y los jóvenes que no trabajan serán aprendices en talleres, empresas, comercios para su capacitación, es decir, “becarios, sí sicarios”.

Indicó que se terminará con las privatizaciones de los bienes del pueblo y de la nación, dicha política se va a ir al basurero de la historia, porque es lo que complico más el problema en el país, empobreció al pueblo y es lo que desató la inseguridad y la pobreza, se cambiará la política económica, no habrá expropiaciones, se mejorará todo el servicio de salud, no se privatizará el agua, habrá cambio.

Se aumentará la pensión a los adultos mayores, será mil 500 pesos cada mes para todos los adultos mayores, será universal explicó, habrá becas para los discapacitados pobres del país, “esto es en términos generales lo que significa nuestra pobreza” y dijo que cumplirá con sus compromisos, porque tiene tres principios que lo guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

López Obrador agradeció a los asistentes su presencia, su participación en el acto, “ustedes son el alma de este movimiento, el pueblo es el motor del cambio, lo decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Dio a conocer que regresará como Presidente electo para presentar el programa de actividades productivas, infraestructura y desarrollo social para las Huastecas Hidalguense y Potosina, a ser un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Pidió que de los ciudadanos dependerá su seguridad, porque “quiero que me cuide el pueblo, eso significa tiene que haber orden, porque muchas veces nos apachurran”.

Por la tarde tuvo encuentros en Ciudad Valles, San Luis Potosí y para hoy visitará Río Verde, San Luis Potosí, así como San Luis de La Paz y San Miguel Allende, Guanajuato.