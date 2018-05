Si hay las pruebas contundentes, lo primero que se debe hacer es interponer una denuncia ante las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía y los órganos electorales por la gravedad del asunto, señaló, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CECC), Gustavo Rodríguez Valle, con respecto al audio escándalo del candidato a la alcaldía por la coalición “Por Campeche al frente”, Eliseo Fernández Montufar.

Dijo, que con esto no pretenden satanizar al candidato, pero si exigir a la autoridad electoral de que lleve a cabo la investigación correspondiente, pues es necesario darle seguimiento a una falta de esta índole y en caso de ser verdad de que se castigue con todo el peso de la ley.

Rodriguez Valle mencionó que no es posible que un candidato a la alcaldía ofrezca dádivas a empresarios de otros Estados, cuando actualmente se vive una situación crítica en Campeche. Lo anterior a pesar, de que en otras ocasiones el empresario ha resaltado el desarrollo económico y las oportunidades que se le ha brindado al sector privado.

Ante la negatividad de Fernández Montufar de no denunciar a pesar de que se deslinda de toda responsabilidad, manifestó, que cuando uno conoce un delito y no denuncia, forma parte de el, por tal razón, no sólo basta negar a través de una red social sino darle seriedad con una denuncia ante las autoridades, para que tengan conocimiento y los resultados de la investigación determinen la veracidad de estos audios.

“Lo más conducente es que Eliseo Fernández en lugar de deslindarse en las redes sociales debe ir a denunciar formalmente y es importante que antes de la elección se esclarezca esto, para que a la hora de votar como ciudadanos asistimos con toda la decisión bien argumentada’ dijo.

Ante ello, consideró, que todos los candidatos que aspiran a un cargo popular, deben actuar con cordura, ser propositivos y especialmente deben enfocarse en buscar soluciones para el país y el Estado, “no podemos estar sometidos en vaivenes de declaraciones de candidatos, hoy México se encuentra en una verdadera situación que no podemos dejar de ser claros y precisos”.