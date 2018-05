Elecciones 2018

El dirigente del Partido de Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, consideró, que a raíz del audio escándalo que circuló ayer en redes sociales, se debe hacer una revisión técnica de fiscalización por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), para la comprobación de recursos que se esta utilizando en la campaña política del candidato de la coalición “Por Campeche al Frente”, Eliseo Fernández Montufar.

Así mismo si el candidato se deslinda toda responsabilidad de que no es el autor del audio, que denuncie ante la autoridad correspondiente y no sólo a través de la red social, para que se emita un dictamen pericial para comprar la veracidad.

“Creo que no lo hará porqué conoce el riesgo, no se ha desmentido del contenido del video y sólo ha dicho que es una estrategia de sus adversarios y lo que más llama la atención es que no cuenta a Morena como sus adversarios, lo que da entender que tiene un amasiato entre Eliseo y Manuel Zavala, entonces denota una traición en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador por parte de quien se empecino de ser candidato a la presidencia municipal de Campeche en una coalición, cuando ya tenía arreglado su objetivo principal y el de Morena es que el PAN asuma la alcaldía” dijo.

Señaló, que a Fernández Montufar le esta pasando lo mismo que el ex pianista Carlos Rosado Ruelas, por lo cual, la ciudadanía debe tomar en cuenta las verdaderas intenciones del candidato de “Por Campeche al Frente”, que pretende negociar y desviar recursos en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Campeche.

Enfatizó, que el Partido Acción Nacional (PAN) ha estado relacionado con desvíos de recursos, y en esta campaña 2018 ha sido una constante desde su candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés y ahora con su candidato a la presidencia municipal en Campeche, Eliseo Fernández Montufar.

“El PAN ha demostrado que es un lavadora de dinero experimentado y un comprometedor de las finanzas públicas a cambio del financiamiento de sus campañas políticas” aseveró, Gómez Saucedo.