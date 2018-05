Elecciones 2018

La ciudadanía hoy quiere políticos de resultados y experiencia; políticos comprometidos, con capacidad, actitud y energía de trabajo, para construir mejores oportunidades para los habitantes del municipio, aseguró la candidata a diputada federal por el II Distrito Electoral, profesora Dulce María Cervera Cetina.

Al ajustar hoy sus primeros 42 días de campaña, la abanderada de la Coalición “Todos por México”, dijo que en su andar por las juntas municipales, comunidades, comisarias municipales y ejidales de Carmen, Champotón, Escárcega, Palizada y Candelaria, una de las inquietudes del pueblo es que los políticos no regresan a agradecer el voto con trabajo y resultados.

“Por eso, yo no vengo a ofrecer ni a prometer nada de lo que no pueda cumplir por ganar un voto. No estamos engañando a nadie. Mis compromisos ahora con ustedes son muy claros: trabajo y resultados. Yo regresaré a agradecerles su confianza, transformando sus demandas en iniciativas de ley o gestiones, y estas, en mejores oportunidades para todos”, dijo.

Durante intensas caminatas por las colonias Miguel de la Madrid, Justo Sierra y Maderas, donde fue invitada a platicar con familias, adultos y mujeres, la abanderada del PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo que el sentir ciudadano es muy claro. Quieren gente conocida, con experiencia, pero sobre todo con compromiso de trabajo y resultados.

Los candidatos de la Coalición tenemos la actitud, la energía y la capacidad para hacer realidad nuestras propuestas en materia de seguridad, de vivienda, de educación, de servicios básicos y lo más importante, estamos acostumbrados a trabajar en equipo, en un solo frente, porque las causas ciudadanas son nuestras causas, subrayó Cervera Cetina.

En los domicilios y comercios, fue bien recibida. Y en las calles, a pesar de las altas temperaturas, automovilistas y vecinos salieron a saludarla y escuchar sus propuestas, pero sobre todo, su compromiso de ser la voz que se escuche en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el municipio de Carmen tenga un verdadero cambio y un nuevo rumbo con gestiones efectivas.

Boletín