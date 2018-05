Elecciones 2018

Refrenda su compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa

No se puede mejorar la educación sin los maestros, expresa Andrés Manuel López Obrador

Guelatao, Oaxaca.- Desde la tierra que vio nacer al presidente de México, Benito Juárez García, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México presentó sus 10 compromisos por la educación en México:

1.Vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”. Bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo.

2.Habrá alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país.

3.Todos los estudiantes de preparatoria o de nivel medio superior tendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar.

4.Beca de 2 mil 400 pesos para alumnos universitarios de escasos recursos y ningún rechazado en las universidades públicas.

5.Fortalecimiento de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar y mejorar la calidad de la educación.

6.Cancelar la mal llamada reforma educativa y hacer uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las que ha sido objeto el magisterio nacional.

7.Elaborar un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza donde participen maestros, padres de familia y expertos.

8. Respetar la independencia y autonomía del magisterio.

9.Retomar la propuesta de educación de cada entidad e impulsar la educación indígena con pleno respeto a sus formas de organización

10. Suspender las cuotas que pagan más familias para el mantenimiento de las escuelas. Invertir recursos públicos para infraestructura educativa y hacer realidad el internet gratuito alrededor de todo el país.

Durante su participación en el Encuentro Nacional con Maestros Democráticos, López Obrador subrayó que no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros e insistió que se puede elaborar un plan para mejorar la enseñanza de manera conjunta y sin afectar los derechos laborales del magisterio.

“El propósito de esta asamblea es tener esta comunicación con maestros y padres de familia, ya ustedes saben que estamos luchando por la transformación de México”, explicó.

Tanto en Miahuatlán como en Guelatao, refrendó su compromiso con los maestros de Oaxaca de cancelar la mal llamada reforma educativa y terminar con las privatizaciones en todos los sectores.

“Porque esa política no ha servido. Solo ha servido para enriquecer a unos cuantos, a los que se creen amos y señores de México”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador explicó que el movimiento que encabeza se encuentra en primer lugar a nivel nacional: “estamos más de 20 puntos arriba y aquí en Oaxaca más de 30 puntos”.

Recordó que hace unos días le hicieron una entrevista donde hablaron del supuesto enojo social, que la gente está molesta y triste, y dijo, “nada de eso, la gente está contenta, alegre, porque se percibe en todos lados que vamos a lograr la transformación del país”.

Reiteró que se trata de sumar a muchos mexicanos, ya no solo de MORENA, del Partido del Trabajo o del Partido Encuentro Social, sino de todos los partidos, porque es un movimiento amplio, incluyente y plural.

Además, resaltó, no habrá gasolinazos, no se va a endeudar al país y con lo que se ahorre alcanzará para otros programas. De igual modo, dijo, se van a terminar los privilegios y bajar sueldos de los de arriba. porque van a aumentar los sueldos de los de abajo.

El candidato a la Presidencia de México sostuvo que en Oaxaca hay casi 300 municipios sin caminos pavimentados: “eso lo vamos a resolver, que se contrate a la gente para hacer los caminos, no con maquinaria, sino con uso intensivo de mano de obra y que además que quede la inversión en las comunidades”.

Se comprometió a regresar antes del 1 de diciembre para entregar el plan de desarrollo de esta región donde prevalecerá la inversión en infraestructura.

“Llevan más de 10 años construyendo las autopistas Oaxaca-Puerto Escondido y Oaxaca-Istmo y no terminan, porque se roban todo el dinero. Eso ya no va a pasar”, agregó.

Pidió a los ciudadanos que no se confíen, porque los que no quieren dejar de robar harán todo para evitar el triunfo en las próximas elecciones. “Hay guerra sucia, compra de votos, entrega de despensas, entre otras cosas”.

Recomendó no estar en politiquerías, estar sin pelearse con otros, porque no se gana nada.

En este sentido, manifestó que hay quienes quieren voto diferenciado y dividido, porque ya saben que no podrán ganarle la Presidencia, pero quieren que no sean mayoría en el Congreso.

“Ayer en Puebla apareció una manta que decía “AMLO sí, Barbosa no”. Aquí en Oaxaca igual AMLO sí, Salomón no. Se necesita voto parejo, porque es para transformar al país, si no se vota parejo ganamos la Presidencia, pero si no somos mayoría en el Congreso van a obstaculizarnos”.

Además, agregó, se acabará con esa mala costumbre que tienen, de recibir dinero, “moches”, a cambio de votar a favor o en contra de leyes. “Se llegó al extremo que ya había una partida para moches, no me dejaré chantajear por nadie, que se entienda eso”.

“Voto parejo, nada de que “sí, vota por el peje, pero para senadores vota por los otros”, necesitamos ganar la mayoría en el Congreso y por eso necesitamos unidad”, explicó.

Recomendó a Susana Harp y Salomón Jara candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia” para el Senado de la República.

Agradeció al maestro Alberto Anaya, dirigente del PT a nivel nacional que estaba presente al igual que Hugo Erick Flores, del PES y Nancy Ortiz, presidenta de MORENA en Oaxaca.

Aplaudió que Francisco Martínez Neri, que fue rector de la Universidad de Oaxaca y militante del PRD, decidió unirse a su movimiento y dijo: “las puertas están abiertas para todos”.

“Regresaré a todos los municipios y si ustedes eligen a otro candidato para el gobierno de aquí, pues ni modo voy a venir y voy a estar muy incómodo y me voy a cuidar la cartera. Apoyen a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia”.

Más tarde Andrés Manuel López Obrador, encabezó un acto de campaña en Tuxtepec y hoy inicia su recorrido por municipios de Veracruz: San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Huatusco.