Noticias Entretenimiento

El ensamble Jo’o Paax acompañará la proyección de cortometrajes animados

Mérida, Yucatán.- El conmovedor vínculo entre una abuela y su nieto hecho de acero, así como el dilema de una joven respecto al destino de su hijo recién nacido son algunas de las historias que el ensamble Jo’o Paax musicalizará durante la función de cine silente Homenaje a las madres.

La muestra fílmica, que se realiza en el marco de la efeméride dedicada a las progenitoras, será este sábado 12 a las 19:30 horas, en las instalaciones de la asociación “Profesora Lilia Aguilar Carballo” A.C., ubicadas en la calle 21 entre 24 y 26 del municipio de Conkal.

Al respecto, el flautista del quinteto, Jared Kiau Uicab, comentó que la intención del evento es ofrecer un regalo audiovisual a las residentes adultas mayores que acuden al lugar y rendir un tributo a la loable labor de las mamás como pilares de la familia, agregó por su parte Juan Méndez Flores, quien toca la viola en la agrupación.

En su turno, el violonchelista Francisco Granados Sáenz y el fagotista Julián Padilla Dzul, precisaron que el conjunto acompañará la proyección de los cortometrajes animados para dar vida a la armonía sonora y los efectos que se requieren para despertar emociones en la concurrencia, como el amor incondicional, la perseverancia y la generosidad.

El programa, que también contará con la participación del violinista Alejandro Tec Sel, comenzará con la proyección de “Cae la luna”, obra que relatará la disyuntiva que enfrentará una novel progenitora y que se acompañará simultáneamente con una suite de la película Forrest Gump.

Las etapas por las que atraviesa la interacción entre madres e hijas se apreciará en Ma’am, I am sorry ambientada con la canción “The girl with the flaxen hair”, y en Amor de robot se verá que el instinto maternal forma nexos afectivos más allá de lo humano con el tema “Pavana para una infanta difunta”.

Asimismo, la canción “Comptine d’un autre ete” enmarcará el filme La luna, en la que un niño barrerá la superficie de este satélite abordo de un barquito. En tanto, el aleccionador duelo protagonizado por dos estrafalarios músicos podrá observarse en El hombre orquesta que se fusionará con las notas del tema principal de la cinta Ratatouille.

El repertorio incluirá la melodía “West side story”, con la que el grupo amenizará el romántico cortejo de un joven hacia una bella chica, plasmado en el corto Paperman. Mientras que al ritmo de un divertimento de Mozart, un adulto mayor reflexionará en Juego de ajedrez.

La agrupación cerrará la noche con la interpretación de “En ti veo la luz”, que irá de la mano con el video Disney mothers, el cual reúne las escenas más emblemáticas de amor materno presentes en los clásicos de esa casa productora.