Esta mañana llegó a tierras campechanas, el exfutbolista mexicano, Francisco “Kikin” Fonseca, para participar en el “Juego de Leyendas”, de Cruz Azul vs América, que se realizará en el estadio “Leandro Domínguez”.

Entrevistado en el aeropuerto de está ciudad capital “Ing. Alberto Acuña Ongay”, manifestó, estar contento de revivir de nueva cuenta un partido de fútbol con compañeros que en algún momento de su trayectoria futbolística jugó.

“Es muy padre jugar con ellos, compartir con la gente y nos hacen sentir como si nunca nos hubiéramos retirado y entonces muy padre que se organicen estos partidos de ex jugadores y lo disfruto mucho, además, de que se realizan en diferentes estados que no han tenido un equipo de primera división y no teníamos oportunidad de convivir con la gente” mencionó.

De igual manera, reconoció, que la primera vez que visitó a Campeche se enamoró, pues es un Estado muy bonito, cultural, gastronomía exquisita y sobre todo resalta mucho la tranquilidad y seguridad.

Por último, dio a conocer que continuarán con sus proyectos como analista de deportes y espera con ansias la lista de jugadores que representarán a México en el mundial de Rusia, en un programa especial para cuestionar al director técnico Juan Carlos Osorio.

José Francisco Fonseca Guzmán, estuvo jugando en diferentes clubs de fútbol mexicano, entre ellos Club Deportivo Guadalajara, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cruz Azul, Tigres, y Atlante.

Además, participó en la selección mexicana cuando dirigía el argentino Ricardo La Volpe, quien lo convocó para los partidos de clasificación al mundial y fue en el 2005 que representó al fútbol mexicano en Alemania para jugar la Copa Fifa 2006, en 4 encuentros y anotó un gol en contra de la selección de fútbol de Portugal.