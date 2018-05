Elecciones 2018

Expresa que fue un error que gobernantes y autoridades culparan de baja calidad de enseñanza a maestros



Se reunirá con maestros, padres de familia y comunidades indígenas en Guelatao, Oaxaca



Manifiesta sus condolencias para familiares, amigos y compañeros de José Remedios Aguirre

Ajalpan, Puebla.- Andrés Manuel López Obrador informó que hoy, 12 de mayo, sostendrá un encuentro con maestros, padres de familia y miembros de comunidades indígenas de la Sierra Juárez y se realizará en Guelatao, Oaxaca, donde se hablará del tema educativo.

Planteó que lo primero que se tiene que hacer es llegar a un acuerdo entre todos, que no se haga a un lado a los maestros, porque ¿cómo se aplica la reforma educativa sin los maestros? ¿quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro.

“Entonces vamos primero a conciliar a los maestros, vamos a conciliar a padres de familia, vamos a que los que en realidad quieren ayudar a que mejoren la educación en México, que no lo ven con asunto político e ideológico participen y todos juntos vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza”, explicó.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México detalló que en la reunión no se firmará nada, es una reunión con el magisterio de Oaxaca, además, es con los docentes que voluntariamente asistan, no es un asunto corporativo.

A la pregunta de los reporteros sobre cuál sería la nueva forma de evaluar a los docentes, López Obrador expresó que lo que quiere es que se concilien las partes, porque hay mucho encono, fue un error lo que hicieron los gobernantes, las autoridades de echarle la culpa de la baja calidad de la enseñanza a los maestros.

“Humillaron a los maestros”, manifestó al exigir que haya transparencia para saber cuánto costó la campaña para imponer la mal llamada reforma educativa, porque destinaron 5 mil millones de pesos para pagar mensajes en radio y televisión para imponer la reforma educativa.

“Algunas organizaciones, no todas de la sociedad civil ayudaron en ese plan, en esa campaña de desprestigio al magisterio, yo recuerdo que durante mucho, porque ahí pasaba, en el segundo piso había un espectacular que puso Claudio X. González en contra de la educación pública y en contra de los maestros”, recordó.

Mencionó que todo eso produjo encono, polarización, no se avanzó nada, al contrario está peor ahora en materia educativa que antes de la reforma.

Señaló que ha habido tanta desinformación y tanta manipulación sobre el tema de la educación que no saben muchos, bueno hasta los más informados no saben que los maestros de Oaxaca nunca se han negado a la evaluación.

“En su plan que ellos están presentando aceptan de que existan un método para evaluar al magisterio, lo que no aceptan es que esa evaluación que están imponiendo sirva para despedir a maestros, quitarles sus derechos laborales, que no tenga nada que ver la evaluación con lo académico y que sea una medida coercitiva”, dijo.

Sostuvo que los pocos que saben sobre la reforma educativa, no tienen el conocimiento que los maestros, si aceptan la evaluación, lo que aceptan es que se utilice como excusa para despedir a los profesores.

A la pregunta de los reporteros sobre qué pasarían a los maestros que reprueban las evaluaciones, López Obrador cuestionó que por qué se va a agredir al maestro y hasta en el caso de los reclusorios hay la reinserción, hay la oportunidad para actualizarse, para mejorar.

“¿En qué cabeza caben que si no pasa te corro? ¿Por qué no hay opciones, alternativas para que haya capacitación? ¿por qué lo coercitivo? Es un problema ideológico de la derecha, del conservadurismo, o sea, en el fondo no quieren la educación pública, en el fondo lo que quieren es que se privatice la educación, esa es la mentalidad que prevalecen en esta gente”, precisó.

Pidió que se serenen, que se tranquilicen y que sí realmente quieren ayudar a que mejore la educación, que no estén polarizando, que no descalifiquen.

Ejemplificó que en una ocasión en un periódico muy importante, sacó en 8 columnas, de que un maestro en Oaxaca ganaba 600 mil pesos mensuales, no se midieron, y no fueron capaces de aclarar que se habían equivocado, aplican al máxima del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha, tizna y los conservadores son muy dados a eso.

A la pregunta de los reporteros que si habrá hoy gente de Elba Esther Gordillo, del SNTE en el encuentro, López Obrador comentó que no sabía, se invitó a todos y la reunión tiene que ver básicamente con las organizaciones de Oaxaca.

Rememoró que lo ha dicho en las plazas y hasta tiene un mensaje de televisión que dice que se cancelará la reforma educativa, “yo no tengo doble discurso”.

A la pregunta de los reporteros que ayer Eva Cadena le entregó un libro, el candidato a la Presidencia de México observó que es muy lamentable eso, sin comentarios, ni supo, no se enteró, eso tiene que ver con la politiquería, con todo lo que hacen, pero no les va a funcionar nada.

En Ajalpan, Puebla, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México dio a conocer que mañana se reunirá con maestros, madres y padres de familia, sobre el tema educación, en Guelatao Oaxaca e insistió que se cancelará la reforma educativa para que no se afecte los derechos humanos y los derechos laborales del magisterio.

“Vamos nosotros a que haya una auténtica reforma educativa, nos vamos aponer de acuerdo con especialistas para hacer un real plan de educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar a los maestros”, detalló.

A 50 días que se lleven las elecciones del 01 de julio, Andrés Manuel López Obrador pidió que lo apoyen con voto parejo, es decir, que voten por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” tanto para el gobierno de Puebla, las diputaciones federales, las senadurías, presidencias municipales y diputaciones locales.

Alertó que los de la mafia del poder tienen una campaña para decir está bien que voten por Andrés Manuel, pero no por el candidato al gobierno poblano, Miguel Barbosa, “pero nosotros no podemos aceptarlo, yo quiero voto parejo para todos los candidatos, que nos den la confianza, no puede ser que aquí en Puebla quieran a la esposa de (Rafael) Moreno Valle”.

Indicó que en México no se vive en una monarquía, no se heredan los cargos, se vive en una República y señaló que ayer estuvo en Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes quiere dejar a su hijo como gobernador.

Expuso que el PAN es lo mismo que el PRI, no hay diferencia entre los panistas y los priistas de arriba, pertenecen a la mafia del poder, comen en el mismo plato, ¿ustedes creen qué son diferentes Rafael Moreno Valle y Enrique Peña Nieto?, ¿qué son distintos Carlos Salinas, el jefe de la mafia del poder que Vicente Fox?

“Es el PRIAN, son lo mismo, por eso no hay que dejarnos engañar, son iguales los del PRIAN reparten tinacos rojos y los del pan tinacos azules”, señaló al decir que el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” al gobierno, Miguel Barbosa lleva 30 puntos de ventaja de la esposa de Moreno Valle.

Explicó que no es ganar solo la Presidencia de México, sino es ganar la mayoría del Congreso, en la Cámara de diputados y el Senado de la República, para evitar que se sigan dando moches a los legisladores que voten a favor de las leyes que promueve la mafia del poder, se necesitan gente honesta, autentica, representantes del pueblo, y por ello no se vota por la persona, sino para lograr una transformación del país.

Consideró que es el único mexicano que conoce más de una vez los 2 mil 500 municipios que hay en México y “a las pruebas me remito, a ver si sale alguien”.

Pidió a los ciudadanos a tener confianza, se logrará la transformación del país, no les va a fallar, “además sería una vergüenza que tantos años de lucha para llegar a ocupar la Presidencia y traicionara al pueblo”, afirmó.

Expresó que tiene una ambición legítima “quiero ser un buen presidente de México, quiero seguir el ejemplo Benito Juárez, Francisco I. Madero, del general Lázaro Cárdenas del Río, voy a cumplir todos los compromisos”.

Resumió sus propuestas: acabar con la corrupción que se logrará en seis años, porque “no me voy a reelegir, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, nada más seis años para asentar las bases de una patria nueva”.

Con los ahorros que se recauden por combatir la corrupción no habrá necesidad de aumentar los impuestos, ni del IVA, tampoco del ISR, no se endeudará al país para financiar el desarrollo, no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública, no habrá gasolinazos, se cortará el copete de privilegios que hay en el gobierno, ni habrá sueldos elevadísimos para los altos funcionarios, expuso.

Planteó que aplicará lo que dice el artículo 127 de la Constitución que señala que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, y actualmente hay una élite de funcionarios púbicos que formalmente ganan más que Peña Nieto.

“Me voy a bajar el sueldo y de ahí para abajo, porque lo digo, porque algunos leguleyos dicen no va a poder, porque si acaso del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo ni Judicial, claro que se puede, si ya está en un artículo de la Constitución que es la ley de leyes, todos van a tener que cumplir con ese artículo”, explicó.

Indicó que se bajarán los sueldos de los de arriba para subir los sueldos de los de bajo, ¡saben cómo dicen los de la mafia del poder que es populismo, “pero si aumentar los sueldos de los abajo es populismo que me apunten en la lista”, con todo respeto, esto no es populismo, esto es justicia laboral.

Dio a conocer otra medida populista “no voy a subirme al avión que compró Peña Nieto, que populista es Andres Manuelovich”, quedará estrictamente prohibido que los altos funcionarios públicos se trasladen en aviones y helicópteros.

Llamó a Enrique Peña a cancelar la compra de 8 helicópteros artillados que se compraron al gobierno de Estados Unidos con un valor de 25 mil millones de pesos, pero si no lo hacen ellos, “lo cancelaremos nosotros” “bajo advertencia no hay engaño, no vayan a decir que no se les dijo”.

López Obrador no descartó la posibilidad de vivir en Palacio Nacional como lo hizo el presidente de México, Benito Juárez, porque Los Pinos ya no será la residencia oficial, van a formar parte del Bosque de Chapultepec, porque en esa casa hay malas vibras, espantan, hasta sale el chupacabras, ni con varias limpias queda y añadió que no habrá pensiones para los ex presidentes.

Apuntó que siempre estos corruptos mencionan que se tiene que apretar el cinturón el pueblo en cada crisis, ahora se apretará el cinturón el gobierno, van a cambiar las cosas y todo lo que se ahorre será para apoyar la actividad reproductiva, a rescatar el campo, además se producirá en México las gasolinas, ya no habrá huachicoleros de abajo, ni huachicoleros de cuello blanco.

Manifestó que se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en el sur y sureste del país para dar trabajo a 400 mil mexicanos, se atenderá a los jóvenes dándoles trabajo y educación, se terminarán con las privatizaciones, habrá atención médica y medicamentos gratuitos, se la dará mil 500 mensuales a los adultos mayores.

López Obrador hizo el compromiso que va a regresar a Ajalpan este año como presidente electo para presentar el programa de desarrollo para la región de Puebla, donde habrá inversión del gobierno federal y estatal por comunidad, cuánto va a corresponder los programas productivos, infraestructura, el desarrollo social.

En Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador explicó que a nivel nacional tiene 25 puntos arriba, en Oaxaca como 30 puntos tiene de ventaja y dio a conocer que regresará como presidente electo para dar a conocer plan sobre el desarrollo social.

Dijo que lucha por una transformación, no por cargos, no por puestos, lo que quiere es sacar al pueblo de la pobreza y de la marginación, “vamos a atender a todos, se va a respetar a todos, pero le vamos a dar la preferencia a la gente humilde, Por el bien de todos, Primero los pobres”.

Indicó que habrá honestidad, ni bandidaje oficial, México será para todos, el gobierno representará a ricos y pobres, no como ahora que está al servicio de una minoría rapaz, que es con los que se enriquecen a costa de la mayoría del pueblo, habrá igualdad y habrá un gobierno itinerante como el que hizo el presidente Benito Juárez.

Acompañado por la candidata por la coalición “Juntos haremos historia”, Susana Harp, López Obrador se comprometió a pavimentar, con revolvedora, 300 caminos en Oaxaca con la gente, las autoridades de usos y costumbres y de régimen de partido, en este sexenio ya no van a poder ir a trabajar afuera, porque habrá empleos en su lugar de origen.

Pidió la unidad de los oaxaqueños, hay que hacer una tregua en estos 50 días que faltan, “somos del partido transformación nacional, ya una vez que ganemos ya cada quien que regrese a su partido a seguir peleando, pero primero vamos a transformar a México” y adelantó que no habrá perseguir a los de la mafia del poder, solo se les hará de lado, porque habrá un gobierno para el pueblo.

En Tehuacán, Puebla, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México expresó con tristeza sus condolencias para familiares, amigos y compañeros de José Remedios Aguirre, candidato de MORENA a la presidencia municipal, quien fue cobardemente asesinado en Apaseo el Alto, Guanajuato.

“Para él nuestro abrazo fraterno, nuestro recuerdo, nuestro respeto y lo mismo un abrazo para consolar a familiares, y queremos que se investigue esto”, manifestó.

Comentó que “la verdad es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, 70 homicidios diarios, por eso tenernos que apurarnos para que haya paz y haya tranquilidad en México, no puede seguir esta violencia”, hay que seguir adelante y pidió un minuto de aplausos en memoria de José Remedios Aguirre.

Recordó que en el municipio fue el lugar de descanso del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, porque venía a fortalecerse espiritualmente en aguas termales.

Más tarde, el candidato a la Presidencia de México visitó Tehuacán, Puebla.

– Fuente, entrevistas y multimedia: https://lopezobrador.org.mx/2018/05/11/amlo-en-ajalpan-puebla/