Este martes el Instituto Electoral del Estado de Campeche recibió un documento por parte del Partido de la Revolución Democrática Municipal solicitando una investigación exhaustiva, seria y responsable por los presuntos desvíos de recursos que se han realizado en los Ayuntamientos de Candelaria y Carmen, así como los horarios de campaña de los dos presidentes municipales panistas.

“En realidad no están cumpliendo con sus labores y horarios que deben de tener en los ayuntamientos por lo cual les pedimos una investigación certera y con profundidad pues no sabemos quién está a cargo de Carmen y Candelaria, quienes atiende a los ciudadanos que acuden a citas con los alcaldes y estos no se encuentran, vemos que no hay atención hacia los ciudadanos” externó el Dirigente Municipal del PRD, Luis Felipe Moo Turriza.

Esta petición se realizó después de que los panistas Pablo Gutiérrez Lazarus y Salvador Farías Gonzales decidieran reelegirse como alcaldes pero sin solicitar licencia en sus cargos como Presidentes Municipales de Carmen y Candelaria, respectivamente, presuntamente ambos se encuentran realizando campaña sin respetar los horarios que les estableció el Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

“Esto ante la reelección de estos dos alcaldes que quieren seguir gobernando sus municipios pero no están cumpliendo con sus labores y no están cumpliendo con lo estipulado en el IEEC ni por la ley electoral que dice que todo aquel que solicite una reelección debe de tener un horario de campaña pero nunca hacer proselitismo en horas de trabajo es decir en horario de oficina” aseguró Moo Turriza.

Por otro lado el PRD fue invitado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche para asistir el próximo martes 15 de mayo a la firma de la iniciativa “Compromiso por la Democracia” una iniciativa que inició el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y ahora se encuentra dándole seguimiento la Consejera Presidenta del OPLE, Mayra Fabiola Bojórquez invitando a todos los dirigentes partidista para que realmente se comprometan a llevar un proceso electoral de manera correcta y pacífica.