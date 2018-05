Elecciones 2018

Refrendar el compromiso con los ciudadanos y el trabajo en equipo, hará que el municipio sea más fuerte, refrendaron Claudio Cetina Gómez abanderado a la alcaldía de Campeche quien en compañía María Santamaría Blum candidata a la diputación de segundo distrito por la coalición “Campeche para Todos” recorrieron la colonia Ampliación Esperanza.

“Queda demostrado que todos trabajaremos de la mano, que los tres niveles de gobierno deben estar en armonía, ya que con ello se logrará mejores gestiones y resultados inmediatos, tanto la juventud como la experiencia pueden trabajar unidos por un Campeche mejor” resaltó la candidata a la diputación del segundo distrito.

Caminando por diversas calles, en una de ellas Mary se encontró con una familia quienes le dieron todo su apoyo, recordando que cuando la candidata estuvo al frente de la comuna campechana y se presentaron las inundaciones ella estuvo en todo momento con ellos, al igual que cuando se fundó la colonia, gestionó para las mejoras de dicho lugar.

“El triunfo se logra trabajando, nadie me ha regalado nada, soy una mujer que toda la vida me he esforzaddo para lograr lo que tengo y entiendo muy bien al pueblo que día a día lucha por mejorar su situación, por ello su voz estará conmigo en el congreso” reiteró.

Señaló que Claudio Cetina Gómez es la mejor opción, ya que no hay otro que tenga propuestas reales, como la de obtener maquinara moderna para la pavimentación y el bacheo, el nuevo paradero en el seguro social y la de traer inversión al municipio para que los jóvenes tengan una oportunidad de trabajo.

