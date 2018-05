Elecciones 2018

Cortés Mendoza asegura que cambios de postura de López Obrador lo revelan como una persona incongruente que genera preocupación en el sector productivo

Palacio Legislativo (Notilegis).– El coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que los repentinos cambios de postura de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena-PT-PES), lo revelan como una persona incongruente que genera preocupación en el sector productivo.

En declaraciones a la prensa en el Senado, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, también cuestionó que López Obrador haya cancelado su participación en el foro “10 Preguntas por la Educación”, que se realiza este martes y que fue organizado por asociaciones civiles.

Asimismo, Cortés Mendoza llamó a López Obrador a definir una postura sobre la detención de Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, candidato a alcalde de Amacuzac, Morelos por la coalición Morena-PT, quien está acusado de secuestro y delincuencia organizada.

El diputado panista se refirió al cambio de postura de López Obrador respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que ayer lunes dijo estar abierto al diálogo sobre esta obra, cuando antes aseveró que la suspendería.

“Es un Andrés Manuel que hoy dice una cosa y si ve que eso que dijo no le gustó a la sociedad, mañana dice otra… absolutamente incongruente, y eso es lo que cada vez más a sectores productivos de nuestro país tiene en preocupación: la falta de estabilidad, la falta de congruencia y el cambio tan repentino de posiciones”, sostuvo.

“Eso no da certidumbre a un país que busca atraer inversión, eso no da certidumbre a quien viene a generar riqueza, empleos… Andrés Manuel se muestra, una vez más, incongruente e intolerante”, agregó.

Respecto a la cancelación de la asistencia de López Obrador al foro sobre educación, Cortés Mendoza consideró que el político tabasqueño no quiso ir, porque “no acude a todos los lugares en donde no se siente cómodo, porque sabe que va a debatir y porque sabe que no va a coincidir”.

Cuestionó, con motivo de esta cancelación, que el candidato de “Juntos haremos historia” esté considerando viajar a Oaxaca, para entablar un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo cual lo llamó a no hacer política con la educación.

De acuerdo con la presidenta de Morena en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, el próximo 12 de mayo, López Obrador firmará en Guelatao de Juárez un “acuerdo por la educación”, consistente en la abrogación de la reforma educativa 2012-2013.

“La educación requiere tres cosas: más recursos, más capacitación y más y mejor evaluación…lo preocupante es que Andrés Manuel, en su búsqueda de tener votos, está dispuesto a pactar lo que sea y con quien sea y esto es peligroso para México”, sostuvo el diputado.

“Nosotros nuevamente exigimos a Andrés Manuel que no haga política de la educación”, agregó.

El líder parlamentario también abordó el tema de la detención de Alfonso Gabriel Miranda Gallegos, candidato de Morena-PT a alcalde de Amacuzac, Morelos, identificado como tío de Santiago Mazari, alias “El Carrete”, líder del cártel de Los Rojos.

“Aquí a Andrés Manuel le podemos aplicar el dicho de: dime con quién andas y te diré quién eres. Andrés Manuel está rodeado de delincuentes, como Napoleón Gómez Urrutia. Andrés Manuel está rodeado de personas que tienen procesos penales que están enfrentando o han enfrentado”, apuntó.

“¿Con quiénes va a gobernar (López Obrador), quién va a ser su equipo? Por eso es muy importante que Andrés Manuel con claridad diga cuál es su posición respecto de este nuevo caso más donde claramente está postulando a un delincuente acusado de ser secuestrador en el estado de Morelos”, finalizó.