Elecciones 2018

Panuco, Veracruz.– Andrés Manuel López Obrador pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no se dejen presionar en el caso de Napoleón Gómez Urrutia.

“Yo les diría a los magistrados que actúen de conformidad con la ley, que no permitan la presión de nadie y que resuelvan con absoluta libertad apegados a la ley”, pronunció.

Destacó que tiene información que los están apretando para que tomen una decisión en contra de Gómez Urrutia e informó que hoy en un periódico salió publicado a 8 columnas una nueva denuncia en contra de Napoleón Gómez.

Señaló que el mismo diario menciona, con objetiva, que aparece esta denuncia en contra del líder minero en vísperas de las elecciones, o sea, que tiene un tinte político-electoral.

A la pregunta de los reporteros sobre lo dado a conocer en una columna que bajaban a Miguel Ángel Mancera y a Gómez Urrutia, el candidato presidencial respondió que esto no es así, lo que tienen que hacer los magistrados es aplicar la ley, no es cambalache y lo rechaza.

“Yo lo que no quiero es que las autoridades sean títeres, sean peleles, que estén al servicio de la mafia el poder”, indicó en entrevista el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México.

A la pregunta de los reporteros sobre que el presidente del INE prevé un escenario con un resultado cerrado, López Obrador pidió que manden al presidente del INE las encuestas, porque a lo mejor no lo han visto, ojalá y se entere de que está más de 25 puntos arriba.

“Además de que es una irresponsabilidad actuar sí, él es muy imprudente, es lo menos que se puede decir, pero sí está mal informado, sería bueno que conociera las encuestas”, dijo.

Andrés Manuel López Obrador planteó que los constructores del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se vuelvan inversionistas, ya tienen los contratos, que ya inviertan y participen en la licitación, porque no pueden ordeñar la hacienda pública.

“Es muy poco lo que hay de inversión, es dinero de todo el pueblo, no se puede llevar toda la inversión pública el aeropuerto, nos van a arruchar, nos van a dejar más socavones, no queremos socavones ya”, indicó.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de lo que dijo el vocero de Presidencia decía que se había planteado ellos construirlo y operarlo por su alta rentabilidad, el candidato a la Presidencia de la República precisó que si hay alta rentabilidad, con más razón, qué esperan.

Negó que sea una pérdida para el gobierno federal, porque se pondría de acuerdo para ver lo que ya se ha ejercido, cómo quedará con eso y se entrega la concesión, lo que desea es que no se utilice dinero del presupuesto para esa obra faraónica que implica entre otras cosas rellenar el Lago de Texcoco.

Señaló que ya se acabaron todos los cerros de la región, devastaron toda la zona y no han terminado de rellenar, porque es un lago, el suelo firme está hasta 50 metros de profundidad, es el peor lugar para construir un aeropuerto, es decisión de ellos, si quieren seguir ahí que lo hagan con su dinero, con el dinero de los mexicanos.

A la pregunta de los reporteros qué si no cree que sea un proyecto rentable para el gobierno, López Obrador externó que no, cómo será rentable, si ya se han ejercido 85 mil millones de pesos y todavía no terminan de rellenar el terreno.

En otro tema, anunció que el próximo 17 de mayo se reunirá con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y les dirá que se impulsarán actividades productivas, trabajará conjuntamente con el sector empresarial del país.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México señaló que lo único que no habrá es influyentismo, ni corrupción.

A la pregunta de los reporteros si se será un puente con los empresarios, López Obrador respondió que sí, para aclararles que no está en contra de la iniciativa privada, lo que quiere es que no haya corrupción, ni impunidad, ni influyentismo.

“Yo cuando puedo lo hago, me acabo de reunir, hace poco, con el administrador-presidente de Blackrock (Larry Fink), el que administra los fondos financieros más cuantiosos del mundo, me reuní con él y estamos hablando informando, a cerca de nuestra propuesta”, informó.

López Obrador sostuvo que Alfonso Romo hace lo propio, tiene una encomienda hacer un enlace con el sector empresarial y está constantemente hablando con empresarios.

Manifestó que no tiene inconveniente que los empresarios platiquen con Gerardo Esquivel, quien se reunió a título personal con dicho sector, no lo descalifica, que bien que haya diálogo, intercambio de opiniones.

“No es un asunto procurado por nosotros en la campaña, es una decisión que ellos tomaron, no la descalifico”, comentó.

A la pregunta de los reporteros qué si puede ser el primer paso para un acercamiento con ese grupo, el candidato presidencial expresó que sí, no tiene problemas con nadie.

“Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y los respetamos”, expuso al decir que la reunión entre Esquivel con empresarios no es un asunto formal, se enteró hoy por la columna del periódico de El Universal.

Sostuvo que es bueno todo lo que significa dialogar, la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra y la confrontación, el diálogo es importante siempre.

López Obrador hizo una recomendación a los reporteros que lo cubren que si cada vez que tengan insomnio, no se puedan dormir vean la página internet pejeleaks es como un Tafil y se duermen, como los documentales de la mafia del poder, no contratan a los buenos camarógrafos, “porque los camarógrafos están acá” “aquí están los profesionales”.

Llamó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares que no utilice el presupuesto público para ayudar a su hijo, que deje que los ciudadanos de Veracruz elijan libremente al próximo gobernador.

A la pregunta de los reporteros sobre qué les manda a decir a las madres de los desaparecidos, López Obrador respondió: “que las queremos mucho, que nos solidarizamos con su lucha, que entendemos su dolor y que vamos a seguir luchando para que en México haya justicia y no haya desaparecidos”.

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” mandó su más sincera felicitación a todas las madres de México y recordó a quienes se adelantaron: “amor eterno para ellas y mucho cariño para las madres hoy en su día”.

López Obrador expresó tener muchos recuerdos por su mamá Manuelita, su difunta esposa Rocío y le mandó un beso a su actual esposa Beatriz, “pero todo extensivo para las madres de México, esto va más allá de los partidos, de las diferencias que se puedan tener, esto es un amor muy profundo, el amor a las madres”.

Tanto en Tantoyuca, en Panuco como en Tuxpan, Veracruz, el candidato a la Presidencia de México se comprometió a vender el avión de lujo de Enrique Peña de 7 mil 500 millones de pesos, así como los aviones y helicópteros del gobierno federal, porque tienen 54 jets modernos, 118 helicópteros.

Adelantó que en el nuevo gobierno democrático estará prohibido que los funcionarios públicos utilicen en aviones y helicópteros, tendrán que estar a ras de tierra, que visiten el municipio, para ver cómo se aflojan en la terracería.

Dijo que le aconsejan que no se enoje, que no caiga en ninguna provocación, le dicen despacito, poco a poquito, también le entregan santitos, que dicen que oran por él y ahora aparte de que le plantean sus problemas, también le repiten que no le vaya a fallarles.

Manifestó que no les fallará, porque tiene tres principios que le guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, no le importa el poder por el poder, no le interesa el dinero, no tiene la idea de acumular bienes, ni está interesado de tener propiedades, ni dinero, siempre ha entendido que el poder se convierte en una virtud al servicio de la verdad.

Explicó que tiene una ambición legítima que es pasar a la historia como un buen presidente de México, quiere seguir los ejemplos de los ex presidentes: Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río, y ya se comprometió que se someterá a un procedimiento que se conoce como revocación del mandato.

Detalló que en las elecciones intermedias se le preguntará a los ciudadanos ¿si quiere que el presidente siga o que renuncie?, porque el pueblo pone, el pueblo quita, se esmerará para que termine los seis años de gobierno y desde luego no más.

“Porque andan ahí también asustando mis adversarios, diciendo se va a quedar más tiempo si llega, miren tienen miedo, porque saben que va a ser un bueno gobierno, y vamos a contar siempre con respaldo del pueblo, pero soy un hombre de principios, estoy en contra de la reelección, sufragio efectivo, no reelección”, expresó.

Indicó que seis años serán suficientes para sentar las bases del México nuevo, de una patria nueva, se desterrar la corrupción del país y con eso van a cambiar las cosas, porque actualmente los políticos corruptos y los traficantes de influencias se roban, cada año, 500 mil millones de pesos del presupuesto público, es decir, son 5 años del presupuesto de Veracruz.

Aseguró que si se acaba con la corrupción, “me canso, ganso”, habrá el renacimiento de México, ya que el dinero que se ahorre se utilizará para rescatar al campo, crear empleos y que haya bienestar, no aumentarán los impuestos en los seis años, ni se endeudará al país, ni habrá gasolinazos.

Se ahorrará otra cantidad, comentó, al decir que se acabarán los privilegios a los altos funcionarios públicos, se bajarán los sueldos de los arriba, porque se aumentará los sueldos de los de abajo, ganarán más los maestros, las enfermeras, los médicos, los soldados, los marinos, los que trabajan al servicio del Estado y incrementará el jornal para los campesinos.

Dijo que no andará con prepotencia, ni extravagancia, ni vivirá en Los Pinos, porque esa casa está embrujada, ahí espantan, “imagínense que salga un fantasma, un chupacabras”, Los Pinos pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec para que sea para el arte y la cultura del pueblo de México.

En Tantoyuca hay mucho potencial para la ganadería y la agricultura, no se tendrían que ir a trabajar a otros lados, tienen buenas tierras, agua en abundancia, y por ello adelantó que se sembrarán 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales se generarán 80 mil empleos y habrá crédito a la palabra para repoblar de ganado el municipio, habrá crédito a la palabra, se les apoyará a los jóvenes con estudio y trabajo. expuso.

Dijo que regresará como presidente electo para presentar el plan de desarrollo que corresponderá a la región y pidió a los ciudadanos de Tantoyuca que voten por parejo por los candidatos por la coalición “Juntos haremos historia” en Veracruz, como es el caso del aspirante al gobierno, Cuitláhuac García, “solo faltan 51 días y este arroz, ya se coció”.

Comentó que el pueblo de México va a gobernar el país, ya no será la mafia del poder que no quieren perder el privilegio de mandar.

Denunció que por muchos años trafican con la pobreza de la gente, entregan despensas, láminas de zinc y de cartón, tinacos, algunas partes entregan pollos, patos, chivos, borregos, puercos, marranos eso es lo que son los que trafican con la pobreza de la gente.

“Estos del PAN resultaron peor que los del PRI, es mucho decir, miren estoy sorprendido como diría el maestro Santa María, mi paisano, estoy anonadado”, porque el gobernador de Tamaulipas, del PAN tiene como candidato a senador a su hermano; en Panuco, el ex contralor de Javier Duarte, que ahora es del PAN, sus hijos de candidatos.

En Veracruz, Yunes quiere dejar de gobernador a su hijo y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa de gobernadora, señaló y propuso que le quiten el nombre al partido del PAN y le pongan DIF, porque es el partido para la familia, no se miden esos corruptos, pero ya la gente está cambiando.

Consideró que nunca se había visto en la historia que el gobernador deje al hijo como gobernador y preguntó a los veracruzanos ¿qué si lo iban a permitir?, ¿qué si iban a ser el hazme reír de todo México? Y los ciudadanos respondieron que no.

En Tuxpan, que es un puerto, López Obrador expresó que cancelará la compra de 8 helicópteros artillados que valdrá 25 mil millones de pesos, porque “nosotros queremos paz”.

Para mañana, acudirá a Tecamachalco y Tehuacán, Puebla, así como Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.