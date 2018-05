Elecciones 2018

Andrés Manuel López Obrador hizo un planteamiento de 10 compromisos para solucionar la inseguridad y la violencia en México

Con el propósito de cambiar la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia, al señalar que no ha funcionado la actual, pues hay un saldo de asesinatos, desaparecidos y un promedio de 70 homicidios diarios en el país, AMLO anunció lo siguiente:

Se atenderán las causas que originaron la inseguridad y la violencia. La manera más humana, más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y violencia pasa por: a) combatir la pobreza, b) atender a los jóvenes, c) evitar la desintegración familiar, d) rescatar al campo y f) fortalecer valores culturales, morales y espirituales.

No se fincará toda la estrategia del combate de la inseguridad y la violencia en el uso de la fuerza, la violencia no se puede enfrentar con la violencia.

Se respetarán los derechos humanos.

Se evitará la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, habrá una frontera entre autoridad y delincuencia.

Atenderá personalmente el problema de la inseguridad y de la violencia, asumirá la responsabilidad. Todos los días desde las seis de la mañana recibirá el parte de la policía, del ejército, sobre delitos cometidos en el país y se actuará todos los días, no delegará el problema.

Se coordinará a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, que ahora están totalmente desorganizados, porque por un lado actúa el ejército, por otro actúa la marina y por otro lado la policía federal, así como las policías estatales, no hay coordinación.

Se terminará con la corrupción y la impunidad en todo el proceso de impartición de justicia.

En el intervalo del primero de julio al primero de diciembre, convocará a una reunión con autoridades religiosas, se invitará al Papa Francisco, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, representantes de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, para que con especialistas nacionales, con las víctimas, familiares de las víctimas, se elabore un plan conjunto para conseguir la paz en el país, con justicia y dignidad.

Se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos con presupuesto suficiente y personal especializado, se aplicará la Ley de Víctimas y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas con la participación de familiares de los afectados por la violencia.

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México participó en el “Diálogo por la Paz y La Justicia, la agenda fundamental”, donde se trataron cinco temas como: seguridad, política de drogas, fiscalía autónoma e independiente, comisión de la verdad y mecanismos internacionales.

Agradeció que lo hayan invitado a tener un diálogo circular, en esta comunicación con mensajes de ida y vuelta sobre el tema tan doloroso para México que es el de las víctimas de la violencia.

En la sesión de preguntas y respuestas, López Obrador dijo que para sus adversarios todo se resuelve con el uso de la fuerza, medidas coercitivas, leyes más severas, cárceles, amenazas de mano dura, y la diferencia es que “nosotros sostenemos que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

Señaló que como no va a haber inseguridad y violencia en el país, si desde hace 30 años no hay crecimiento económico, sin generar empleos, si no hay crecimiento económico no hay empleos, si no hay empleos no hay bienestar, si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad.

Dialogo por la paz

Mencionó que hay quienes no aceptan que la inseguridad existe por no atender las causas, solo es profesionalizar a la policía.

Consideró que debe de haber voluntad política del presidente de México para que haya justicia, no haya impunidad, se respete los derechos humanos y el principal cómo es el recto proceder del presidente, porque si el presidente es corrupto, todos van a ser corruptos, en el país hay un sistema presidencialista.

En otro tema, López Obrador indicó que el Ejército cumplirá con su función, que no reprima a los ciudadanos y comentó que esperará que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la Ley de Seguridad Interior, y adelantó es que el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo.

Explicó que buscará la manera de integrar a las corporaciones policiacas, desde luego se profesionalizarán, se coordinarán todas las fuerzas, habrá Mando Único, donde el titular del Ejecutivo se haga cargo de coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad.

Asimismo, dijo se tiene que capacitar y formar a los cuerpos policiacos a partir de moralizar, imprimir valores, no solo es la técnica policiaca, sino los soldados son pueblo uniformado, pero también se les tiene que pagar bien a los policías, a los soldados, a los marinos que están muy desatendidos, no tienen prestaciones.

Manifestó que se no afectará a derechos humanos, se analizará qué conviene más para conseguir la paz, ver si es necesario o no sacar al Ejército de las calles, y tiene confianza que si todos ayudan se serenará al país.

Expuso que sobre los temas relacionados con inseguridad y la violencia se tienen que analizar, que no haya mitos, que no haya tabús, que se discuta todo, porque es muy grave el problema como para no dialogar todos los puntos de vista y por eso su interés de llevar a cabo los encuentros del primero de julio al primero de diciembre.

Dijo que se tiene que debatir todo y que se resuelva lo que más convenga a la sociedad, “nosotros tenemos una ventaja, entre otras, somos libres, somos independientes, no tenemos patrones, no estamos sometidos a ningún gobierno extranjero, podemos tomar cualquier decisión siempre y cuando convenga”.

Señaló que en el caso de la legalización de las drogas es un tema que se tiene que debatir, pero lo mejor es atender las causas de la inseguridad y la violencia.

A la pregunta sobre una fiscalía independiente, López Obrador dijo que está a favor de crear una comisión de la verdad como es el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, porque conviene conocer la verdad, castigar a los responsables, que no haya impunidad y esto fortalecería al Ejército.

Sostuvo que le molesta mucho que gobiernos extranjeros acusen al gobierno de México de ocultar la verdad, no le gusta que haya esa injerencia, porque un gobierno cuando actúa con la verdad tiene fortaleza y se tiene que procurar que haya justicia en el país.

El candidato a la Presidencia de México resaltó que se debe de llegar al fondo en el caso Ayotzinapa y otros asuntos. Señaló que ni el gobierno federal ni la Procuraduría General debe de estar al servicio de la mafia del poder.

Propuso que el Ejecutivo puede dar nombres de tres personas para ser el nuevo fiscal en la impartición de justicia y el Poder Legislativo decida quién es el fiscal y en el nuevo gobierno democrático aplicará la transparencia en todo.

Expresó que está abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad y perseguir delitos puedan intervenir en México para resolver casos de Odebrecht, Ayotzinapa, entre otros.

Dijo que le gustaría, pero la ley no lo permite, que el padre Solalinde fuera el encargado de los derechos humanos y que Javier Sicilia estuviese en la comisión para encontrar a los desaparecidos, “yo quiero el apoyo de gente buena, de gente con buenos sentimientos”.

Comentó que se llevará a la practica la máxima filosófica que es el amor al prójimo, se quiere amor y que haya justicia, felicidad, todos serán convocados para ayudar en esa tarea, y en la Comisión de Derechos Humanos habrá la persona sensible, recta, justa, no al amigo, al compañero político.

Aseguró que habrá una cuarta transformación de la vida pública del país y se hará por la vía pacífica y agregó que hay violencia, porque no hay democracia.

Se comprometió a tener una reunión del 7 de septiembre para el Diálogo con la Paz y dijo dar todas las facilidades del gobierno para que se investigue, sin restricciones, con lo que tiene que ver con los derechos humanos.

Pidió a apoyo a los asistentes para elaborar el plan de acción para lograr la paz y la tranquilidad en el país.

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Tenancingo, Huixquilucan y Cuautitlán, Estado de México. Para mañana, visitará: Tula, Hidalgo, Cadereyta y San Juan del Río, Querétaro.