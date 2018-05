Elecciones 2018

Pide AMLO que no se utilice el presupuesto público para construir del nuevo aeropuerto en Lago de Texcoco

Sostiene que se puede solucionar con menos dinero al construirse de dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía

Tenancingo, Estado de México.- Andrés Manuel López Obrador planteó que está dispuesto a lanzar una convocatoria, una licitación para la construcción del nuevo aeropuerto para que la inversión sea solo privada y no haya inversión pública, “porque no tenemos tanto dinero”.

Explicó que la inversión pública federal este año son 600 mil millones de pesos y el nuevo aeropuerto ya lleva 85 mil millones de pesos y se estima por lo bajo que se van a gastar 300 mil millones de pesos.

Cuestionó que se hará con Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Nuevo León, Guanajuato, con el resto de las entidades federativas, qué inversión pública federal les llegará si todo se quedará en la construcción del aeropuerto, es sentido común.

“No es que yo tenga un problema personal con ninguno de estos empresarios, desde luego que no, no es un asunto personal, es algo que tiene que ver con el interés público, yo no soy irresponsable a decir sí, no me voy a pelear, no voy a decir nada, me voy quedar callado, porque sino me van a echar montón, me van a sacar desplegados, van a asustar a la gente y a lo mejor no voy a ganar”, dijo.

Explicó que no está acostumbrado a ganar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, no lucha por cargos, lucha por ideales y por principios.

Señaló que si es negocio como hay quienes lo señalan, puede haber acuerdos y se hacen licitaciones, se concesiona la construcción del nuevo aeropuerto, nada más.

Comentó que “incluso es un acuerdo que se tienen con los contratos más grandes, ellos tienen con qué, o sea, lo que recibieron los contratos o ganaron los contratos del aeropuerto tienen bastante dinero, no son pequeños o medianos empresarios, son muy grandes empresarios, son inversionistas de altos vuelos”.

A la pregunta de los reporteros que si es una opción real lo de la concesión podría plantear lo de la concesión del nuevo aeropuerto si se sentará en una mesa con Enrique Peña y los empresarios, López Obrador expresó que sí.

A la pregunta de los reporteros de qué pasaría con el dinero que ya se invirtió en esta obra, López Obrador dijo que esto se tiene que ver, pero sería mucho mejor llegar a un buen acuerdo que seguir con una obra financiada por el gobierno federal que vaya a costar más.

Previamente, López Obrador pidió que “no se utilizará el dinero del presupuesto público” a quienes insisten en construir el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, porque hasta ahora han erogado 85 mil millones de pesos y ni siquiera han terminado de rellenar el terreno.

“No queremos que sea un barril sin fondo, porque no tendríamos presupuesto para atender las necesidades”, subrayó.

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México llamó a Enrique Peña Nieto buscar las opciones para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto y sostuvo que se puede solucionar con menos dinero al construirse de dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Sobre la pregunta que si se concesiona el nuevo aeropuerto en Texcoco, ya no se llevaría la construcción de las dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, el candidato presidencial respondió que no, porque si resuelve el problema ya, nada más, solo que le midan al hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco.

Describió que el piso firma está a 50 metros de profundidad, meten los pilotes y se les desaparece, e indicó que si van a la zona de Texcoco, hay hundimientos de hasta un metro por año, fue un error garrafal el querer hacer el aeropuerto, es el peor lugar.

Mencionó que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio del Océano Atlántico o del Pacífico, pero cuesta muchísimo, este es el problema, es un barril sin fondo y si va a ser con el dinero de estos señores, adelante, pero que no sea con el dinero del pueblo de México.

A la pregunta de los reporteros sobre cómo vio el desplegado de los empresarios, López Obrador dijo que bien, bien, bien, amor y paz, que no se malinterprete, no tiene problemas con los empresarios, los empresarios merecen su respeto.

“Nosotros tenemos diferencias con los traficantes de influencias, con los de la mafia del poder, con los machuchones, con los camajanes, con los que se creen amos y señores de México, está claro, no con los empresarios”, indicó.

Dio a conocer que le han llegado cartas de empresarios de sectores de pesca y de la industria que dicen que no se sienten representado por los que promueven esta campaña, y mencionó que no se peleará con los empresarios, buscará siempre la unidad.

“Pero que entiendan que se les pasó la mano, que ya fue mucho, que han robado demasiado, que han saqueado al país y que tienen a la pobreza al pueblo”, expuso.

A la pregunta de los reporteros sobre la opinión de la detención del candidato de MORENA en Morelos, indicó que si cometió un delito que se le castigue, “nosotros no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito”.

Relató que fue un encuentro triste y doloroso con los familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia, que no han sido atendidos, ni escuchados, pero fue un buen diálogo y les dio a conocer su propuesta.