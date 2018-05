En su recorrido en el fraccionamiento Vista Hermosa, la candidata a diputada local por el segundo distrito de la coalición “Campeche para Todos” integrada por el PRI-PVEM-PANAL, María Santamaría Blum, constató que a un falta por resolver deficiencias en el servicio público y mayor seguridad en dicho sector de la ciudad.

“No los abandonare, en mi carrera política siempre he cumplido con mi palabra, sé que hay muchas cosas por resolver, y que hay quienes llegan a ser diputados y nunca regresan, ustedes me conocen, yo no soy así, nunca me rajo, por esa razón quiero llevar su voz al congreso del estado” refirió a los vecinos.

María Blum en su recorrido, dijo que entre sus propuestas es solicitar la colocación de cámaras de vigilancia en las colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales, además de solicitar mayores rondines policiacos y así garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Los vecinos le manifestaron sus principales demandas e inquietudes a lo que la candidata les señaló que es muy importante trabajar en equipo entre autoridades y ciudadanía “siempre lo he dicho, debemos caminar todos juntos, yo trabajaré para todos con la ayuda de Claudio Cetina, Christian Castro, Jorge Chanona y los demás candidatos del PRI, no nos detendremos” afirmó.

Finalmente refirió en cuanto a los servicios públicos, realiza gestiones ante la autoridad municipal para buscar una solución a dichos problemas en la medida de sus posibilidades.

