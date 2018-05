Mientras redacto un reportaje sobre nota roja, se me acerca cantando mi sobrina de siete años y recargándose en mi escritorio con voz dulce me dice: “¿qué haces, tía?” A lo que se me ocurre responder, “escribo un cuento”, sin pensar que esa respuesta no sería suficiente. “¿De qué se trata tu cuento?”, es la pregunta que sigue. Ya estaba en problemas dado que no soy buena para mentir y la historia que estaba escribiendo no era apta para niños, así que le contesté: “De una mamá”. Ella con toda la sinceridad propia de su edad, soltó una carcajada y me contestó: “¿Escribes un cuento sobre ti?”

Su respuesta y actitud captaron por completo mi atención. Antes estaba tratando de dar respuestas simples con el afán de que la niña se marchara, así que dejé de escribir, la vi a los ojos y apoyé mi mano sobre mi barbilla mientras le preguntaba:

—¿Por qué crees que escribo una historia sobre mí?

—Tú eres mamá…

—Sí, pero no estoy yo en esta historia.

—Bien, porque en los cuentos no salen las mamás, están muertas y salen las madrastras, son malas…

—¿Siempre son malas las madrastras?

—Sí, ¿has oído de Hansel y Gretel?— Asiento con la cabeza, mientras ella continúa —¿Y el de Cenicienta? ¡Ves, las mamás muertas y la madrastra mala!

—¿Cómo sería un cuento en que salieran mamás?— pregunto intrigada.

—Tendría un comienzo difícil, pero la mamá cuidaría a sus niños y vivirían felices para siempre— dice la niña tiernamente.

Me conmueve, no sé qué contestarle… en la historia que estaba escribiendo, una mamá mató a sus dos hijos. ¿Cómo le digo que en la realidad también hay maldad en las mamás y que existen madrastras buenas?