-¿Estás segura?

-¡Sí, es lo que más deseo en el mundo! Ya lo hemos platicado antes, la adopción no es nuestra opción. Por eso te lo pido, sé lo que implica.

Carlos miró con profunda ternura a su esposa, suspiró.

– Entonces, ¡hagámoslo!

Julia llamó a la clínica de fertilidad para concertar una cita. El procedimiento fue sencillo, pensaban que iba a ser complicado por las circunstancias especiales de su caso, pero no. Recibieron la noticia de que esperaban un bebé después de la inseminación artificial.

El embarazo transcurrió sin complicaciones, la continua vigilancia de los médicos les brindaba seguridad y confianza. Pronto la ilusión por recibir el nuevo ser comenzó a percibirse en sus vidas. Carlos amaba profundamente a Julia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Ya lo había hecho antes cuando decidió casarse con ella.

-¿Crees que haya sido un error? ¿Someternos a todo esto? Me preocupa lo que suceda cuando crezca y sepa cómo fue que vino al mundo.

-No te preocupes por eso Julia, tú misma lo dijiste. No teníamos opción, lo importante es que nuestro hijo es deseado. Le daremos un entorno seguro en el que su origen sea lo de menos. Eso no tendrá importancia. No hagas caso a noticias sensacionalistas

La espera terminó. Llegó el momento del alumbramiento como estaba programado. Carlos y Julia salieron de su apartamento dejando atrás todo preparado para recibir al nuevo integrante de la familia. Cerraron la puerta mientras pensaban que era el comienzo de una nueva etapa de su vida.

Carlos ingresó a quirófano para que le practicaran la cesárea programada. Con el llanto del nuevo ser quedaban atrás las dudas, los temores y la noticia de ser un hombre transgénero que daba a luz.