La preocupación de los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC) en relación con la Zona Económica Especial (ZEE), se ha focalizado en la generación de cadenas productivas, ya que si no hay organización no podrán participar todos los micro empresarios al menos no en el tiempo previsto en que se llevará a cabo el plan maestro, externó, su presidente, Gustavo Rodríguez Valle.

Lo anterior tras reunirse con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), José Berzunza Domingo Espínola, quien en su oportunidad manifestó que el Estado ha dejado de ser un “Campeche de cangrejos”.

Rodríguez Valle, significó, que como sector empresarial es importante que se preparen y por tal razón, buscan de primera mano obtener la información de cuáles son los perfiles que se necesitan, para una adecuada aplicación de las empresas en el desarrollo de esta ZEE.

“Sin duda un panorama diferente, necesitamos incrustarnos en una mecánica diferente, porqué, en los siguientes años sabemos que la inercia será completamente distinta a lo que hoy económicamente es Campeche; ya acordarnos que poco a poco estaremos instalando mesas de trabajo con temas analíticos referente al tema” señaló.

Recordó que a lo largo de la historia del Estado ha vivido diferentes etapas económicas, y la más reciente fue la de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quien estuvo asentado por 30 años y que no se sabe que beneficios dejó en Campeche y para los empresarios y por lo cual no quieren que sucede lo mismo con esta asentamiento.

Sin embargo reconocen que vendrá una derrama importante de inversión y que generará negocios aleatorios para insertar la economía en las empresa locales, “por eso no queremos que nos tome desprevenidos por eso estamos y continuaremos trabajando previamente”.

Por su parte Berzunza Espínola puntualizó que el proceso para la operación de la ZEE, lleva 8 pasos y donde actualmente están trabajando en el punto 5,6 y 8 de manera simultánea, que es el convenio de coordinación, el programa de desarrollo y el plan maestro.

Redacción DC/G.P.