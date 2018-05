Se suman más enfermedades al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), específicamente en Campeche el de traumatismo craneal encefálico para una atención completa y gratuita, dio a conocer, el director del Seguro Popular, Daniel Barreda Puga, al mencionar que Campeche tiene una cobertura total de afiliados y reafilados a este servicio de salud.

“Las autoridades federales y por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se identificaron algunas enfermedades e intervenciones más que se suman al catálogo del Causes para brindar mayor protección a los afiliados al Seguro Popular” dijo.

Refirió que anteriormente el traumatismo craneal encefálico no se cubría a pesar de los múltiples accidentes que se han registrado en los últimos tiempos, sin embargo se determinó que esa intervención sea totalmente gratuita, es decir, será responsabilidad del Seguro Popular pagarlo.

Asimismo mencionó que un poco más del 70 por ciento de la población en el Estado, cuenta con seguridad social incluyendo este servicio de salud pública, sin embargo si alguna persona no lo tiene, los invitan a que acudan a los módulos de afiliación y reafiliación ubicados en algunos hospitales de la Secretaría de Salud, y estratégicamente en diferentes partes de la capital como en el Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” e inclusive de estar pendiente de la unidad móvil que recorre diversas zonas.

Recalcó que este servicio es una garantía para las personas de bajos recursos, y desprotegidos, para verse beneficiados de los diferentes catálogos y de la cartera denominada Seguro Médico Siglo XXI, que protege a los niños de cinco años para abajo ante cualquier enfermedad que padezcan.

“Poquito del 50 por ciento cuenta con Seguro Popular y la otra parte con seguridad social afiliados al IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y el que no tiene es porqué no han querido afiliarse y no se han acercado a los módulos” puntualizó.

Agregó que otro de los programas que han implementado es de gastos catastróficos, que cubre padecimientos que representan gastos costosos, como son el cáncer tanto en hombres y mujeres e intervenciones complicadas.

Caber mencionar que dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), se sumaron en este 2018 otras enfermedades, para ser atendidas gratuitamente como cáncer de esófago, y trasplantes de hígado, de corazón y de pulmón.

Redacción DC/G.P.