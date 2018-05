Pide AMLO a Anaya que aclare si se reunió con empresarios para convencer a Peña que apoye la candidatura del PAN

“Yo espero que Meade pierda con dignidad y además es inútil, porque Anaya no representa nada, Anaya no crece”, señala

Da a conocer que envió un escrito al presidente de la Coparmex, quien planteó que es necesario el aumento del salario “y acepté la propuesta que me hicieron”

Zongolica, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios y a los integrantes de la mafia del poder que se preparen psicológicamente, porque ya llegó el tiempo de decir: “vamos a que México haya democracia, vamos a que en México se respete la voluntad del pueblo”.

A la pregunta de los reporteros hoy en la mañana el vocero de la campaña Meade, Javier Lozano dijo que hay presiones de los empresarios, el candidato a la Presidencia de México, aseguró que es cierto que hay un grupo de empresarios –traficantes de influencias— que presionan mucho para que se unan los otros candidatos “en contra mía”.

Previamente, pidió a Ricardo Anaya que aclare si tuvo una reunión, hace un mes o mes y medio, con empresarios, donde les pidió que lo apoyarán para convencer a Enrique Peña Nieto que la unidad es la única manera de ganar a López Obrador y que apoye la candidatura del panista a la Presidencia de México.

Previamente, alertó que empresarios como Alberto Baillères, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez, Claudio X. González, así como los panistas Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, se reunieron hace un mes o mes y medio con Ricardo Anaya para que le bajará a la amenaza que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto.

“Porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacia el acuerdo, y entonces Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudarán para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyando a Anaya”, informó el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México.

En entrevista, López Obrador manifestó que lo que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho en privado con los de la mafia del poder, aquí fue con los consejeros de Banamex, pero a la reunión que hizo referencia fue cerrada y tomaron el acuerdo que iban a ver a Peña y de apoyar a Anaya.

López Obrador comentó que los integrantes de la mafia del poder están divididos y les mandó a decir que no se preocupen, no es su fuerte la venganza, que van a cambiar las cosas, lo único que puede ser que lo les guste es que ya no van a seguir robando y ya no van a tener el privilegio de mandar.

“No es nada más el que quieren seguir robando, es que quieren el privilegio de mandar, porque son muy vanidosos, pero yo los voy a tratar con mucho respeto, no voy a perseguir a nadie, va a haber respeto al Estado de Derecho, va a haber un auténtico Estado de Derecho, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, va a haber legalidad, no habrá arbitrariedades”, expresó.

Sobre si ve enterrada la candidatura de Meade a raíz de la reunión que tuvo Anaya con empresarios, López Obrador respondió que Meade va a decir y “yo espero que Meade pierda con dignidad y además es inútil, porque Anaya no representa nada, Anaya no crece”.

“Los priistas que apoyan a Meade se pasarían con nosotros, los panistas que apoyan a Anaya, si Anaya hace acuerdo con Peña y con el PRI, los panistas se van a sumar, se van a unir a nosotros, no tienen salida, yo lamento mucho la situación en la que están”, dijo

En entrevista, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México recordó que un día fue Claudio X. González a ver a Enrique Peña, le pidió que hiciera todo lo que pudiera para frenarlo.

Relató que después Peña se lo contó a un amigo, a quien le dijo que quienes lo acusan de ladrón, de ratero, ahora le pidieron que se robe la Presidencia para que no llegue Andrés Manuel López, fíjate como fue chuecos. “Hasta me cayó bien Peña con ese comentario”, expuso el aspirante presidencial.

A la pregunta de los reporteros sobre quedó pendiente el desafuero para los servidores públicos para llevarlo a una sesión extraordinaria del Congreso, López Obrador sostuvo que hay otros intereses sobre el tema, hay muchas apariencias.

“Los que aparentemente gobiernan no son los auténticos, los que mandan, los verdaderos, son los que dan la cara, entonces hay que ver siempre qué opina la mafia del poder, porque ellos son los que deciden”, indicó.

Desde Zongolica, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” comentó que sus adversarios andan desesperados, porque ni uniéndose le ganarán y señaló que primero Ricardo Anaya andaba muy demagogo diciendo que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto y ahora menciona que quiere tener un acuerdo con Peña.

Asimismo, pidió a las personas tener cuidado con lo de Veracruz, porque nunca en la historia de México se había visto que un gobernador le entregará el gobierno a su hijo, nunca.

“(Miguel Ángel) Yunes es gobernador y quiere dejar al hijo de gobernador, cómo lo ven eso ustedes, puede ser que en algún municipio, pues el papá le deje al hijo, suelen hacerlo, que el esposo le deje a la esposa o la mujer le deje al esposo la presidencia municipal, pero un gobierno estatal nunca en la historia”, señaló.

Preguntó al pueblo de Veracruz: ¿qué si estaría dispuesto a soportar esa vergüenza? Y los ciudadanos contestaron que no.

López Obrador manifestó que se equivocó Yunes, se pasó de la raya, pensó que no iba a haber ningún problema, pero es mucho el agravio, no es posible que se hereden los cargos, los mexicanos no viven en una Monarquía, sino se viven en una República.

“Necesitamos ya que haya una democracia, que se el pueblo el que elija libremente a sus gobernantes”, comentó al decir que tratan de imponer al hijo de Yunes comprando votos, lealtades, consciencias.

Pidió a los veracruzanos que voten por un cambio verdadero, se vote parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, no solo para la Presidencia de la República, sino para el gobierno, la senaduría y la diputación federal.

“Yo quiero venir a Zongolica con Cuitláhuac gobernador de Veracruz”, adelantó Andrés Manuel López Obrador.

Al conmemorarse el Día del Trabajo, el candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que hizo el compromiso de que aumentarán los salarios de los trabajadores, así como se incrementarán los jornales de los campesinos.

Ante los habitantes de Zongolica, Veracruz dio a conocer que ayer envió un escrito al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, porque esa organización planteó que es necesario el aumento del salario “y acepte la propuesta que me hicieron”.

El contenido de la carta enviada por el candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia” dice lo siguiente:

“De verdad celebro que los empresarios, miembros de la COPARMEX, aboguen por el aumento al salario mínimo, porque no solo es un asunto de justicia y bienestar material, sino de carácter humanitario”.

“Hace treinta años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla, hoy solo permite adquirir 6 kilos. De esas dimensiones ha sido el deterioro del poder adquisitivo de los mexicanos”.

Por ello, a reserva de mejorar la propuesta, acepto y respaldo lo que ustedes plantean de aumentar, a partir de mayo, de manera extraordinaria, en 98.15 pesos el salario mínimo. Un abrazo”.

Señaló que esto es muy significativo, porque hasta los mismos empresarios están hablando de que debe de aumentar el salario mínimo, porque el salario mínimo en México es de los más bajos en el mundo, no alcanza ni siquiera para lo más indispensable.

López Obrador dio a conocer que el salario mínimo se recuperará en términos reales entre el 20, 30 por ciento al finalizar el sexenio del nuevo gobierno democrático y se recuperará el poder adquisitivo de los mexicanos.

El candidato presidencial resaltó que hoy primero de mayo está a dos meses de la elección presidencial y se iniciará una etapa nueva, “vamos a transformar al país, estamos en las vísperas de la gran fiesta cívica del primero de julio”.

Dijo que fue a Zongolica para reafirmar los compromisos con el pueblo, porque son dos momentos: triunfar y transformar, los dos son importantes, pero ahora lo más importante es la transformación, porque el triunfo ya casi se logró.

“Estamos en las encuestas, en las mediciones que se hacen a la pregunta que se le hace a la gente, ¿si fuesen las elecciones por qué candidato, por qué partido votarías? Estamos 25 por ciento arriba en las encuestas”, expuso.

Expresó que faltan dos meses, tendría que pasar algo gravísimo, pero tocó madera, sin embargo ya no podrán, porque lo cuidan el creador y el pueblo.

Comentó que convocará a un acuerdo nacional para que todos sean guardianes, vigilantes y que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que se acabe con la corrupción, se finalice el bandidaje oficial.

Dijo que por la corrupción: hay desigualdad social, porque se tiene que acabar con ese cáncer y se limpiará el gobierno de corrupción de arriba para abajo, ya que la corrupción empieza desde la Presidencia de la República.

Entonces si el presidente de México es honesto, agregó, serán honestos los gobernadores y los presidentes municipales. Explicó que también se terminarán los privilegios, porque lo que no se roban se gasta en lujos para los altos funcionarios públicos.

“Vamos a que ya no se sigan apretando el cinturón los mexicanos” destacó al decir que el gobierno será el que se apriete el cinturón, es decir, que ya no haya los sueldos que ganan los altos funcionarios públicos hasta de 600 mil pesos mensuales.

“Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo”, puntualizó al decir que no solo se aumentará el salario mínimo y el jornal, también se incrementará el sueldo de: maestros, médicos, marinos, soldados, de los que trabajan al servicio del Estado y ganan muy poco.

Desde Zongolica, Veracruz, una de las zonas más pobres del país, López Obrador mencionó que el nuevo gobierno democrático no servirá para repartir despensas, “porque no somos candidatos ni de pollos ni de pato, el cambio va a ser porque ahora se va a poyar al campo”.

Adelantó que se reactive la economía, habrá precios de garantía y si es necesario se creará una comercializadora para comprar a precios justos, que el intermediario no abuse y el productor vea compensado su esfuerzo.

Por la tarde, el candidato presidencial visitó Ciudad Serdán y San Martín Texmeluca, Puebla.