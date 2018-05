Habrá un programa especial para alimentar a las madres desde el embarazo, porque va a ser una nueva generación, anuncia

Orizaba, Veracruz.- Al celebrarse el Día del Niño, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que firmó el compromiso para apoyar a la niñez con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(Unicef) en México.

Detalló que el nuevo gobierno democrático apoyará a los niños desde su concepción, desde que las madres se embaracen, tendrán alimentación, porque está demostrado y eso lo saben los médicos, los científicos, que hay mala alimentación durante el embarazo, ya se ocasionan daños nutricionales y ya pueden ser muy difícil de revertir.

“Entonces va a haber un programa especial para alimentar a las madres desde el embarazo, porque va a ser una nueva generación y mientras este en el gobierno no habrá hambre y va a haber alimentación especial para todos los niños de México”, anunció.

Informó que durante el encuentro grabó un video, donde le pidieron que contara alguna anécdota de su niñez.

López Obrador recordó que en su pueblo no usaban zapatos, el que tenía zapatos lo usaba para ir a la escuela, un par de zapato, pero nada más se llegaba a la casa después de la escuela y se tiraba los zapatos, todo mundo andaba descalzo, porque es el trópico, hace mucho calor, y también andaban uno sin camisa.

Sobre a quién recuerda más en su niñez, el candidato presidencial comentó que a sus maestras, a sus maestros, y por eso “me choca cuando hablan mal de los maestros”.

López Obrador indicó que le da mucho gusto estar en Orizaba, porque en esta región de Veracruz está llena de historia, mañana es primero de mayo, Día del Trabajo, es en esta zona del país donde se defendió todo lo relacionado con los derechos laborales y “dieron hasta su vida los antepasados de ustedes”.

En Orizaba, Veracruz, López Obrador expresó que fue a apoyar a Cuitláhuac García, candidato por la coalición “Juntos haremos justicia” al gobierno de Veracruz, porque no se trata nada más de ganar la Presidencia de la República, sino el gobierno veracruzano.

“Cuitláhuac tiene que ser gobernador de Veracruz, porque vamos a actuar conjuntamente”, dijo al comentar que mientras en Puebla, el ex gobernador Rafael Moreno Valle quiere dejar a su esposa como gobernadora y en el caso de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares quiere dejar como gobernador a su hijo.

Preguntó a los veracruzanos: “¿creen ustedes qué es correcto que se quiere imponer al hijo de Yunes como gobernador? Y los ciudadanos respondieron con un no rotundo.

El candidato presidencial señaló que nunca ha sucedido en la historia de México, sería una vergüenza para el pueblo veracruzano, por eso se tiene que apoyar a Cuitláhuac García, candidato al gobierno del estado.

“Hay la estrategia de nuestros adversarios de que ya dan por hecho que voy a ganar la Presidencia, pero están pensando que ellos van a ganar la gubernatura, me he dado cuenta, porque manipulan las encuestas”, sostuvo.

Explicó que hay encuestas pagadas y expresó que difiere cuando dicen que está reñida la elección de gobernador, que está Cuitláhuac 2, 3 puntos arriba, no, porque el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, está 15 puntos arriba y va creciendo.

Cuestionó que por qué en ese cuchareo, esa manipulación en las encuestas, porque están apostando a que si es reñida supuestamente la elección, van a querer con el fraude darle la vuela, pues no les va a funcionar.

“Vamos a ganar la Presidencia, vamos a ganar la gubernatura de Veracruz, vamos a ganar la senaduría de Rocío Nahle, del doctor Ricardo Ahued, vamos a ganar diputación federal, vamos a ganar la mayoría de los votos en Veracruz”, dijo

Y para los que se confunden, hablan de voto cruzado, de voto diferenciado, López Obrador dijo nada de eso, si no es votar por los candidatos nada más, sino es por la transformación de México.

“No es que me cae bien Andrés Manuel, no es que me cae bien ‘Andrés Manuelovich’, me cae bien el ‘peje’, pero para gobernador lo voy a pensar, para senador lo voy a pensar, para diputado federal lo voy a pensar, nada eso, es cambio sí o cambio no, corrupción o honestidad”, manifestó.

Señaló que darle un voto a cualquier otro candidato es ser cómplice de la corrupción y pidió a los veracruzanos votar por parejo por todos los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” y aseguró que se cumplirán con todos los compromisos, se acabará con la corrupción, ese es el punto de partida.

“Ya me conocen soy perseverante, soy terco, se me metió en la cabeza de que hay que acabar con la corrupción, porque ese el cáncer que destruye al país y lo vamos a lograr, se va acabar la corrupción, me canso, ganso”, aseguró.

Adelantó que habrá disciplina fiscal, no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública, no habrá déficit, ni gasolinazos, tampoco se incrementarán los impuestos.

Insistió en el llamado a Enrique Peña Nieto para que cancele la compra con Estados Unidos de 8 helicópteros artillados, con un costo de 25 mil millones de pesos para la Secretaría de la Marina.

Al finalizar su participación, Andrés López Obrador aseveró que regresará como presidente electo y dará a conocer el programa de desarrollo para esta región, no se divorciará del pueblo mexicanos, porque habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Desde Orizaba, Veracruz, López Obrador llamó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares que se tranquilice, se serene, “no vamos a caer en ninguna provocación, amor y paz”.

Comentó que hay gente que le dice, todos los días, que no se pelee, no se enoje, ni se enganche, le van a seguir con la guerra sucia, peo no les va a servir, se la llevará despacito, poco a poquito.

Falta menos de 2 meses para las elecciones presidenciales, prosiguió, pero ya falta poco y por eso hay que cuidar las casillas para evitar un fraude electoral.

Finalmente, el candidato a la Presidencia de México tomó protesta a quienes van a cuidar las casillas en Veracruz.

Para mañana, Andrés Manuel López Obrador visitará Zongolica, Ciudad Serdán, Veracruz, así como San Martín Texmelucan, Puebla.