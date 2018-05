Es indigno que mientras un legislador reciba un ingreso superior a los 90 mil ´pesos, un campechano perciba apenas 2400 pesos mensuales promedio para poder subsistir, es por ello que si el voto me favorece, entregaré el 100 por ciento de los recursos a un comité ciudadano para que se dé en gastos de gestión y trabajo legislativo en favor de los campechanos señaló David Rea Huicab, candidato a diputado por el Distrito 3 por el Partido Liberal Campechano.

Rea Huicab, invitó a sus contrincantes del PRI Rossina Saravia, José Inurreta del PAN, Esmeralda Monserrat del PRD, Alberto Arceo del PT, y a los Candidatos del PES y Morena, a que quien salga favorecido con el voto ciudadano entregue los ingresos como legislador a favor de los ciudadanos del Distrito 3.

El candidato a diputado por el Distrito 3, apuntó que del 100 por ciento de los ingresos el 75 por ciento será destinado a gestión social, como la entrega de despensa a adultos mayores y madres solteras, apoyo a jóvenes estudiantes, consultas médicas y medicamentos entre otros así como el pago de operación del Centro de Atención Animal, mientras que el 25 por ciento restante será destinado al trabajo legislativo.

David Rea advirtió a los campechanos a que no se dejen engañar por los candidatos a diputados que llegan a prometer servicios públicos, bacheo, pavimentación, alumbrado público, chapeo, agua potable, o construcción de obra, eso dijo es competencia de la autoridad Estatal y Municipal, “Es por ello que después no regresan a su Distrito, porque no tienen como ver de frente al ciudadano”.

Para finalizar el candidato a diputado por el Distrito 3 del Partido Liberal Campechano David Ernesto Rea Huicab, aseguró que estará visitando todas y cada una de las colonias del Distrito 3 llevando sus propuestas para trabajar de la mano con los ciudadanos, para regresarle a este sector de la ciudad, una mejor calidad de vida, finalizó.

Boletín