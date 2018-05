Las botargas y los mensajes, dan hasta si no sueño, “son ternuritas”.

Se compromete a transmitir en su “face” el documental de Populismo, si productores dicen quién les pagó para hacerlo

Palenque, Chiapas.- Andrés Manuel López Obrador lamentó las situaciones en las que están el candidato del PRI, José Antonio Meade, porque “no quisiera estar en sus zapatos” y el candidato del PAN, Ricardo Anaya, así como de sus patrocinadores y de los intelectuales alcahuetes que lo apoyan.

A los apoyadores e intelectuales orgánicos al servicio de la mafia del poder que ayudan a Anaya, López Obrador les dijo que lo que no pueden hacer en política es el ridículo.

Puntualizó que primero prepararon toda la faramalla del post debate, increíble, escribiendo todos que Anaya había ganado el debate y que iniciaba una etapa nueva, resulta que según las encuestas “crecimos después de debate, en las encuestas de Liébano, en las encuestas de Saba, en todas las encuestas, pero crearon una atmosfera artificial pensando que les iba a funcionar la publicada”.

Añadió que ahí van algunos articulistas con ese cuento, pero los están forzando mucho, los están exhibiendo.

“Yo no quiero parecer arrogante, yo quiero actuar siempre con humildad, yo he aprendido que el poder es humildad, y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero no quiero ser prepotente, la verdad es que sí me divierto, o sea, pero no me quiero pasar de la raya” y “por eso amor y paz”, señaló.

A la pregunta de los reporteros sobre que el EZLN dice que los poderes económicos no los dejará llegar, López Obrador respondió que no, no, porque las botargas y los mensajes, dan hasta si no sueño, “son ternuritas”.

Sobre que hace rato MORENA en Jalapa acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes de poner unas botargas de Hugo Chávez en el inicio de la campaña de Cuitláhuac García, el candidato a la Presidencia de México sostuvo que no va a pasar nada, están muy nerviosos.

Recordó que ayer publicó en que cuenta de Facebook que si siguen con la guerra sucia, va a seguir creciendo y dijo que entre más lo golpean, más crece, más digno se siente.

López Obrador convocó a los productores para que digan quién les pagó el documental “Populismo en América Latina” y se comprometió “yo se los transmito en mi ‘face’, me comprometo a eso, además no me preocupa eso, porque es como tomarse un Tafil, les va a dar sueño a todos, es muy aburrido”.

Expresó que lo único que se sabe del film es que costó 100 millones de pesos, se dispone de 100 millones de pesos para que se transmita, pero es un asunto legal, le tienen que decir al Instituto Nacional Electoral y como dice su paisano Chico Che: ¿quién pompo?

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de que en el documental habla: Belaunzarán, Graco, Denise Dresser, no estaría más cerca del Frente que del PRI, el candidato presidencial indicó que hay que ver quiénes son o sea, por qué el anonimato.

“Yo acepto el debate, vamos a intercambiar puntos de vista, pero por qué el anonimato, por qué la guerra sucia, por qué no dan la cara, eso no es ético”, dijo.

A la pregunta de los reporteros sobre que los directores el film el Populismo en América Latina dicen a los medios que los está presionando, López Obrador expresó que nada más dice que el documental es un bodrio, asqueroso, fascistoide.

En entrevista, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México manifestó que le da mucho gusto da mucho gusto que las televisoras y otros medios de información nacionales y extranjeros no hayan aceptado transmitir el film.

Informó que los productores filtraron que el programa de National Geographic iba a transmitir el documental, pero ayer se desmintió, no lo quiso pasar las cadenas de televisión: Fox y Univisión, en México no quisieron: Televisa, Tv Azteca, Imagen, Claro Video y Radio Fórmula.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión el spot de “Mexicanos primero”, donde utilizaron niños, se vale transmitirlos, López Obrador respondió que no es ético, pero no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir y actuar sin escrúpulos morales, entonces “no voy a polemizar por eso”.

En otro tema, el candidato a la Presidencia de la República señaló que los otros partidos políticos se están desfondado, porque a MORENA se unen dirigentes de la CNC, del PAN y puso de ejemplo Germán Martínez y Manuel Espino ya están en MORENA, además hay muchos legisladores y presidentes municipales panistas.

López Obrador respondió que se ganará en todas las gubernaturas y llama a los ciudadanos a votar por todos los candidatos de la coalición Juntos haremos historia, así como habrá mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, “será cayuco completo”.

En Palenque, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su plan para la región norte de la entidad como es sembrar 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderales en todos los valles de Chiapas, porque se tienen todos los recursos para llevar a cabo dicha tarea.

Detalló que se tiene agua de los ríos como el Usumacinta, el Tulijá y hay muchas posibilidades de volver a replantar árboles maderales.

Expresó que conoce la historia productiva y económica de esta región, porque en la época de Porfirio Díaz, de Chiapas salían miles de trozas de madera de caoba de La Selva Lacandona por el Usumacinta hasta Frontera y se embarcaba a países de Europa.

Acompañado por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” al gobierno del estado, Rutilio Escandón Cadenas y a diputada federal, Manuelita Obrador, el candidato presidencial insistió: “vamos de nuevo a replantar árboles, ya sabemos que esa es la vocación de estas tierras”.

Comentó que en la entidad se sembrarán 200 mil hectáreas y 80 mil chiapanecos tendrán empleos y asimismo se repoblará de ganadería a Chiapas, porque llevan años, manipulando mucho a la gente, quienes solo reciben despensas en temporadas electorales, pura despensa de frijol con gorgojo.

“Vamos a traer novillonas, y habrá crédito a las palabras para los ganaderos”, adelantó al asegurar que se impulsará el turismo que es una actividad importante.

“No quiere ofender a nadie, yo quiero a todos los mexicanos, reconozco el potencial y la belleza de todos los estados de la República, pero hablando con la verdad y siendo objetivos, Chiapas es el estado más bello de la República” dijo.

Señaló que en Chiapas se tiene un gran potencial cultural como los sitios arqueológicos como Bonampak, y aquí se puede fomentar el turismo con la región de la cultura maya, se creará un tren rápido desde: Cancún-Tulúm-Calakmul- Palenque.

En el encuentro con ciudadanos de Palenque, Chiapas López Obrador aseguró que dedicará toda su: imaginación, talento, voluntad y trabajo para acabar con la corrupción en México, porque lo tiene bien analizado y llegó a la conclusión que ese es el principal problema del país.

“Yo no voy a mochar manos, pero sí manicure a quien le vaya creciendo las uñas”, comentó.

Hizo el compromiso que en los seis años de su mandato no se aumentarán los impuestos en términos reales, ni el Impuesto al Valor Agregado, ni el Impuesto Sobre la Renta, no se endeudará más al país, no habrá gasolinazos, se terminó eso.

Indicó que alcanzará el presupuesto público, porque se cortará de tajo con la corrupción, además en el nuevo gobierno no habrá ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política.

Manifestó que quienes no lo conocen bien, piensan que finalizar con la corrupción es retórica, pero “soy perseverante y se me metió a la cabeza de que se va a acabar con la corrupción y se llevará a cabo, me canso, ganso”.

Asimismo, mencionó que cortará el copete de privilegios, vamos a tusar todos los privilegios y se revivirá el artículo 127 de la Constitución, donde se establece que ningún servidor público puede ganar más de lo que percibe el presidente de la República.

Andrés Manuel López Obrador expresó que se bajará a menos de la mitad de lo que gana el Enrique Peña Nieto y se bajarán los sueldos de los de arriba para subir los sueldos de los de abajo, “habrá justicia laboral”.

Otra acción que realizará, detalló, es que se terminarán todos los lujos en el gobierno federal, además se encaramará al avión presidencial que costó 7 mil 500 millones de pesos, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno.

Desde Palenque, Chiapas, López Obrador volvió a pedirme a Enrique Peña Nito que cancele la compra de 8 helicópteros artillados con un costo 25 mil millones de pesos a EU para la Secretaría de Marina.

“No queremos nosotros armamentismo, nosotros lo que queremos es la paz, que se utilice ese dinero para el desarrollo y salud de México”, expuso.

Informó que no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, vivirá en su actual casa, las 60 hectáreas de Los Pinos pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec, se abrirá para las artes y las culturas del pueblo de México.

Comentó que la residencia oficial de Los Pinos está embrujada, ni con varias limpias se saldrían las malas vibras, lo único que se puede hacer es que se purifique con abrir las puertas al pueblo de México.

Asimismo, dijo que se atenderá a los jóvenes con estudio y trabajo a partir de un programa que se llamará “jóvenes construyendo el futuro”. Manifestó a los maestros de Chiapas, que pronto, muy pronto, se va a cancelará la mal llamada reforma educativa, además ya no habrá más privatizaciones.

Dio a conocer que habrá una descentralización de las dependencias del gobierno federal y puso de ejemplo que la Comisión Federal de Electricidad funcionará desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Chiapas, es la próxima secretaria del Medio Ambiente, Josefina González Blanco Ortiz Mena quien trabajará desde Mérida, Yucatán.

Mencionó que ha visitado Palenque, juega con el equipo de béisbol “Las Guacamayas de Palenque” y comentó que regresará como presidente electo para dar a conocer el programa de inversión para el norte de Chiapas, se le dará seguimiento a los programas.

“Porque no es que ya ganamos, yo a la Presidencia y que ustedes a sus quehaceres, este será un gobierno del pueblo y para el pueblo”, aseveró.

Acompañado por Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas y el, encargado de la defensa del voto, Julio Scherer, López Obrador pidió a los ciudadanos a votar por parejo por los candidatos por la coalición “Juntos haremos historia” para lograr que haya mayoría en el Congreso.

Andrés Manuel López Obrador estuvo en el arranque de campaña del candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la gobierno de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

López Obrador estuvo en Ocosingo y más tarde visitará San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mañana acudirá a Tepeaca, Puebla, Orizaba y Córdoba, Veracruz.