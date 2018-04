Me gustaría que Hopelchén tuviera un cambio, paulatino pero verdadero y continuo, porque es preocupante el futuro que dejaremos a nuestros hijos, expresó Jesús Antonio May Cabrera al candidato al Senado de la República, Dr. Eduardo Ramos Arceo, durante la jornada que llevó a cabo por el municipio de los Chenes, donde recibió mucha confianza y muestras de adhesión de la ciudadanía.

Jesús Antonio May, de oficio mototaxista, mostró preocupación por su fuente de trabajo y la situación económica, sobre todo por el alza continua de la gasolina, que estrangula sus ingresos. “Como transportistas no podemos subir el costo del transporte, porque los usuarios nos reclaman. Tratamos de explicarlo, pero es complicado”.

Dijo pertenecer a una agrupación de mototaxistas que ha notado cómo el gobierno les cierra las puertas. “Nos vemos obligados a rebelarnos contra el gobierno, algunas veces. Pero es que necesitamos oportunidades, solicitamos apoyos, queremos trabajar, pero también ganar algo para sostener nuestras familias, no pedimos más al gobierno. Pero ya estamos cansados, por eso yo y mi familia votaremos por el PAN en las próximas elecciones”.

En esta jornada, la gente de los Chenes pidió al Dr. Ramos Arceo ser un ciudadano que dé un giro a la situación actual, un ciudadano comprometido con la gente, que llene las expectativas de mejorar los servicios a la salud, la educación y el empleo digno.

El candidato al Senado de la República por la coalición “Al Frente por México”, respondió a esa confianza anunciando que “pondremos una Casa de Gestión en cada Municipio para evaluar los avances de la gestoría, algo que no se ha hecho en 80 años. “Ustedes tienen en mí a un amigo franco y sincero, quiero ser el gestor de soluciones a sus problemas”.

Eduardo Ramos Arceo dijo es el momento de hacer la diferencia. “Lo que tengo lo he ganado con mi trabajo, he venido desde abajo para lograrlo, no he vivido de la política ni a costa del erario”. Y abundó: “Es importante el voto, la única fórmula de lograr un cambio verdadero es votando. El voto ciudadano es importante y el día 1 de julio próximo el voto hará posible el cambio en las urnas”.

Redacción