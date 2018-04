“No se trata de hacer lo que creo, sino lo que ustedes necesitan que yo haga” aseguró Laura Hernández Pacheco, candidata a diputada local por el primer distrito electoral, al agradecer a quienes se dieron cita para acompañarla durante su arranque de campaña en el parque de la colonia Morelos, donde inició su recorrido casa por casa, en las primeras seis colonias que forman parte de esa demarcación

Afirmó que su compromiso inicia conociendo las necesidades de cada uno de los habitantes por eso caminará todos los días que dure la campaña, escuchando y haciendo un plan de acción que dé respuesta a sus demandas, “y cuando ganemos siempre verán a Laura con ustedes”

En respuesta a los reclamos de calles destrozadas y falta de alumbrado eléctrico, como la colonia Diana Laura y de la colonia Morelos, la abanderada del PRI-Verde-Panal significó que la verán trabajar desde el primer día como candidata, y hasta el último día como diputada “no verán trabajo virtual sino en la realidad, en su realidad, en su calle, en su colonia”

Manifestó que arrancó campaña caminando porque la experiencia le ha enseñado que solo escuchando y viendo los problemas en el lugar donde se viven, se puede hacer compromisos serios y cumplir, y cada día comprobarán que no viene a aprender cómo ayudar “en todas las trincheras donde he estado, he apoyado en la solución de los problemas que me plantearon los propios ciudadanos y he cumplido, porque se escuchar, se hacer gestión y siempre cumplo con mi palabra”

Tras escuchar las demandas de Doña Carmen Gomez vecina de la colonia Mártires de Río blanco la candidata de la coalición “Campeche para todos” significó que nada es imposible cuando se lleva la voz de los ciudadanos y se trabaja para ellos y de su mano “y no duden que con el apoyo de Claudio Cetina en la alcaldía, no habrá gestión que no tenga respuesta”

Y recalcó “y tendremos a Meade como aliado en la presidencia de la República, a Christian y Rocío en el Senado y a Jorge Chanona en la Cámara de Diputados, porque los que pensamos en un futuro cierto somos mayoría”

Redacción